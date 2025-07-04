https://sarabic.ae/20250704/مستشار-الرئيس-الإماراتي-رياح-المواجهات-تهب-من-كل-اتجاه-في-المنطقة-وهذا-هو-الحل-1102367198.html

مستشار الرئيس الإماراتي: رياح المواجهات تهب من كل اتجاه في المنطقة وهذا هو الحل

مستشار الرئيس الإماراتي: رياح المواجهات تهب من كل اتجاه في المنطقة وهذا هو الحل

سبوتنيك عربي

قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن "المنطقة لا تزال مأزومة وجراحها مفتوحة ورياح المواجهات تهب من كل اتجاه". 04.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-04T20:37+0000

2025-07-04T20:37+0000

2025-07-04T20:37+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104337/15/1043371556_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3cd2ee139c1642c4f0a9b7a46e7d848.jpg

وأضاف قرقاش، في تصريحات نشرها عبر منصة "إكس"، أن "لا مخرج من هذه الأزمات بالحلول العسكرية، بل بالحكمة والدبلوماسية وحوار تقوده دول المنطقة". وتابع: "عقود من ضعف الدولة الوطنية، وسطوة الأيديولوجيا، وتحكم الميليشيات بقرار الحرب والسلام ندفع ثمنها غاليا، نحن بحاجة إلى أفق سياسي يحترم السيادة، ويؤسس لسلام مستدام قائم على العدالة، ويحقق الاستقرار والازدهار المنشود".وكان الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد الشهر الماضي عبر منصة "إكس"، أن "الخليج العربي مرّ بالعديد من الأزمات، وفي كل اختبار تتأكد حقيقة راسخة: لا غنى عن وحدة الصف. تضامننا، بقيادات حكيمة، هو مصدر قوتنا وصمام أماننا، يحفظ استقرار دولنا وازدهار شعوبنا".وأضاف أنه "بهذا التضامن نواجه التحديات، ونصون مكانتنا، لا شك أن هذا هو الدرس الأهم من حصاد الأيام والأشهر الماضية".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار