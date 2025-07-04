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نبض افريقيا
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مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
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الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
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https://sarabic.ae/20250704/مستشار-الرئيس-الإماراتي-رياح-المواجهات-تهب-من-كل-اتجاه-في-المنطقة-وهذا-هو-الحل-1102367198.html
مستشار الرئيس الإماراتي: رياح المواجهات تهب من كل اتجاه في المنطقة وهذا هو الحل
مستشار الرئيس الإماراتي: رياح المواجهات تهب من كل اتجاه في المنطقة وهذا هو الحل
سبوتنيك عربي
قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن "المنطقة لا تزال مأزومة وجراحها مفتوحة ورياح المواجهات تهب من كل اتجاه". 04.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأضاف قرقاش، في تصريحات نشرها عبر منصة "إكس"، أن "لا مخرج من هذه الأزمات بالحلول العسكرية، بل بالحكمة والدبلوماسية وحوار تقوده دول المنطقة". وتابع: "عقود من ضعف الدولة الوطنية، وسطوة الأيديولوجيا، وتحكم الميليشيات بقرار الحرب والسلام ندفع ثمنها غاليا، نحن بحاجة إلى أفق سياسي يحترم السيادة، ويؤسس لسلام مستدام قائم على العدالة، ويحقق الاستقرار والازدهار المنشود".وكان الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد الشهر الماضي عبر منصة "إكس"، أن "الخليج العربي مرّ بالعديد من الأزمات، وفي كل اختبار تتأكد حقيقة راسخة: لا غنى عن وحدة الصف. تضامننا، بقيادات حكيمة، هو مصدر قوتنا وصمام أماننا، يحفظ استقرار دولنا وازدهار شعوبنا".وأضاف أنه "بهذا التضامن نواجه التحديات، ونصون مكانتنا، لا شك أن هذا هو الدرس الأهم من حصاد الأيام والأشهر الماضية".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

مستشار الرئيس الإماراتي: رياح المواجهات تهب من كل اتجاه في المنطقة وهذا هو الحل

20:37 GMT 04.07.2025
© AP Photo / Jon Gambrellوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Jon Gambrell
تابعنا عبر
قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الجمعة، إن "المنطقة لا تزال مأزومة وجراحها مفتوحة ورياح المواجهات تهب من كل اتجاه".
وأضاف قرقاش، في تصريحات نشرها عبر منصة "إكس"، أن "لا مخرج من هذه الأزمات بالحلول العسكرية، بل بالحكمة والدبلوماسية وحوار تقوده دول المنطقة".
وتابع: "عقود من ضعف الدولة الوطنية، وسطوة الأيديولوجيا، وتحكم الميليشيات بقرار الحرب والسلام ندفع ثمنها غاليا، نحن بحاجة إلى أفق سياسي يحترم السيادة، ويؤسس لسلام مستدام قائم على العدالة، ويحقق الاستقرار والازدهار المنشود".
وكان الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أكد الشهر الماضي عبر منصة "إكس"، أن "الخليج العربي مرّ بالعديد من الأزمات، وفي كل اختبار تتأكد حقيقة راسخة: لا غنى عن وحدة الصف. تضامننا، بقيادات حكيمة، هو مصدر قوتنا وصمام أماننا، يحفظ استقرار دولنا وازدهار شعوبنا".
وأضاف أنه "بهذا التضامن نواجه التحديات، ونصون مكانتنا، لا شك أن هذا هو الدرس الأهم من حصاد الأيام والأشهر الماضية".
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