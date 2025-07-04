https://sarabic.ae/20250704/موجة-صقيع-غير-مسبوقة-تضرب-3-دول-في-أمريكا-الجنوبية-1102362620.html
موجة صقيع غير مسبوقة تضرب 3 دول في أمريكا الجنوبية
موجة صقيع غير مسبوقة تضرب 3 دول في أمريكا الجنوبية
سبوتنيك عربي
ضربت موجة باردة 3 دول في أمريكا الجنوبية ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية نتج عنها مقتل نحو 15 شخصا، بحسب السلطات المحلية. 04.07.2025, سبوتنيك عربي
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وشمل ذلك كل من الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أشارت إلى أن موجة الصقيع قادمة من القارة القطبية الجنوبية.ففي الأرجنتين، توفي 9 أشخاص، وسجلت العاصمة بوينس آيرس، أدنى درجة حرارة لها منذ عام 1991 عند ( - 1.9 درجة مئوية) يوم الأربعاء، في حين شهدت مدينة ميرامار الساحلية تساقطا للثلوج للمرة الأولى منذ 34 عاما، وسجلت بلدة ماكينتشاو جنوبا (- 18) درجة مئوية.وتسببت موجة البرد في ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء، ما أدى إلى انقطاعات طويلة في بعض أحياء بوينس آيرس، في حين أوقفت الحكومة إمدادات الغاز إلى المصانع ومحطات الوقود لضمان وصوله إلى المنازل، ورفعت القيود على أسعار أسطوانات الغاز.وفي أوروغواي، أعلنت الحكومة حالة "الإنذار الأحمر" بعد وفاة 6 أشخاص، ما سمح للسلطات بإجبار المشردين على دخول الملاجئ.وسجلت العاصمة مونتيفيديو أدنى درجة حرارة قصوى منذ عام 1967 عند 5.8 درجات مئوية يوم 30 يونيو/ حزيران الماضي.وفي تشيلي، فعّلت الحكومة خطط الطوارئ للمشردين، وسجلت مدينة تشيان جنوب سانتياغو ( - 9.3) درجات مئوية، فيما شهدت مناطق من صحراء أتاكاما، الأكثر جفافا في العالم، تساقطا نادرا للثلوج لأول مرة منذ عقد.ويرى خبراء الأرصاد أن هذه الموجة تعكس تغيرات مناخية أوسع، حيث أصبح توغل الكتل القطبية شمالا وارد الحدوث، بينما أصبحت موجات الحر أكثر تكرارا من موجات البرد على مستوى العالم.
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https://sarabic.ae/20210219/تراجع-أسعار-النفط-بعد-تجاوزه-65-دولارا-بسبب-موجة-الطقس-البارد-1048150130.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تشيلي, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تشيلي, الأخبار
موجة صقيع غير مسبوقة تضرب 3 دول في أمريكا الجنوبية
ضربت موجة باردة 3 دول في أمريكا الجنوبية ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية نتج عنها مقتل نحو 15 شخصا، بحسب السلطات المحلية.
وشمل ذلك كل من الأرجنتين وتشيلي وأوروغواي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، أشارت إلى أن موجة الصقيع
قادمة من القارة القطبية الجنوبية.
25 فبراير 2021, 13:17 GMT
ففي الأرجنتين، توفي 9 أشخاص، وسجلت العاصمة بوينس آيرس، أدنى درجة حرارة لها منذ عام 1991 عند ( - 1.9 درجة مئوية) يوم الأربعاء، في حين شهدت مدينة ميرامار الساحلية تساقطا للثلوج
للمرة الأولى منذ 34 عاما، وسجلت بلدة ماكينتشاو جنوبا (- 18) درجة مئوية.
وتسببت موجة البرد في ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء، ما أدى إلى انقطاعات طويلة في بعض أحياء بوينس آيرس، في حين أوقفت الحكومة إمدادات الغاز إلى المصانع ومحطات الوقود لضمان وصوله إلى المنازل، ورفعت القيود على أسعار أسطوانات الغاز.
وفي أوروغواي، أعلنت الحكومة حالة "الإنذار الأحمر" بعد وفاة 6 أشخاص، ما سمح للسلطات بإجبار المشردين على دخول الملاجئ.
19 فبراير 2021, 06:46 GMT
وسجلت العاصمة مونتيفيديو أدنى درجة حرارة قصوى منذ عام 1967 عند 5.8 درجات مئوية يوم 30 يونيو/ حزيران الماضي.
وفي تشيلي، فعّلت الحكومة خطط الطوارئ للمشردين، وسجلت مدينة تشيان جنوب سانتياغو ( - 9.3) درجات مئوية، فيما شهدت مناطق من صحراء أتاكاما، الأكثر جفافا في العالم، تساقطا نادرا للثلوج لأول مرة منذ عقد.
ويرى خبراء الأرصاد أن هذه الموجة تعكس تغيرات مناخية
أوسع، حيث أصبح توغل الكتل القطبية شمالا وارد الحدوث، بينما أصبحت موجات الحر أكثر تكرارا من موجات البرد على مستوى العالم.