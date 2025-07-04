الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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يساعد الرهبان الزعيم الروحي التبتي، الدالاي لاما، على ارتداء قبعة أثناء ترؤسه احتفالا بعيد ميلاده التسعين وفقا للتقويم التبتي في معبد "تسوغلاخانغ" في دارامشالا، الهند.