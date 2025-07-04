الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

الموديل الأمريكية كايلي جينر، تغادر الفندق قبل مراسم زفاف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، ولورين سانشيز، في البندقية، إيطاليا.
الموديل الأمريكية كايلي جينر، تغادر الفندق قبل مراسم زفاف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، ولورين سانشيز، في البندقية، إيطاليا.
مشاركون يلقون قصائد رثاء ويضربون صدورهم تعبيرا عن الحزن، في إطار إحياء ذكرى عاشوراء، بغداد، العراق.
مشاركون يلقون قصائد رثاء ويضربون صدورهم تعبيرا عن الحزن، في إطار إحياء ذكرى عاشوراء، بغداد، العراق.
يساعد الرهبان الزعيم الروحي التبتي، الدالاي لاما، على ارتداء قبعة أثناء ترؤسه احتفالا بعيد ميلاده التسعين وفقا للتقويم التبتي في معبد "تسوغلاخانغ" في دارامشالا، الهند.
يساعد الرهبان الزعيم الروحي التبتي، الدالاي لاما، على ارتداء قبعة أثناء ترؤسه احتفالا بعيد ميلاده التسعين وفقا للتقويم التبتي في معبد "تسوغلاخانغ" في دارامشالا، الهند.
سباحون شباب يقفزون في الماء من صخرة في يوم حار في برشلونة، إسبانيا.
سباحون شباب يقفزون في الماء من صخرة في يوم حار في برشلونة، إسبانيا.
وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، خلال زيارة إلى ورشة مانسوداي الإبداعية في بيونغ يانغ.
وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، خلال زيارة إلى ورشة مانسوداي الإبداعية في بيونغ يانغ.
رجل يجلس تحت ظل شجرة نخيل لحماية نفسه من الشمس، في يوم حار على الشاطئ في برشلونة، إسبانيا.
رجل يجلس تحت ظل شجرة نخيل لحماية نفسه من الشمس، في يوم حار على الشاطئ في برشلونة، إسبانيا.
خروف يبلغ من العمر 19 شهرا، يقبّل آخر بمودة بعد فوزه في مسابقة ملكة جمال "لادوم" للذكور البالغين في داكار، السنغال.
خروف يبلغ من العمر 19 شهرا، يقبّل آخر بمودة بعد فوزه في مسابقة ملكة جمال "لادوم" للذكور البالغين في داكار، السنغال.
سياح يزورون مشروع تحويل المياه الثلاثين للتحكم في مياه النهر الأصفر في مدينة جييوان، الصين.
سياح يزورون مشروع تحويل المياه الثلاثين للتحكم في مياه النهر الأصفر في مدينة جييوان، الصين.
عارضات أزياء يعرضن أزياء تركية تقليدية ضمن فعاليات مهرجان المرأة والموضة التركي الثامن في مسرح أكتاو بأكتاو، كازاخستان.
عارضات أزياء يعرضن أزياء تركية تقليدية ضمن فعاليات مهرجان المرأة والموضة التركي الثامن في مسرح أكتاو بأكتاو، كازاخستان.
السفينة الحربية "روسيا" على نهر نيفا خلال بروفة حفل "الأشرعة القرمزية"، الذي أقيم في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا.
السفينة الحربية "روسيا" على نهر نيفا خلال بروفة حفل "الأشرعة القرمزية"، الذي أقيم في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا.
فنانون يؤدون عروضا مع خيول "رينجونغ"، المعروفة محليا باسم "سيلات كودا"، في مهرجان سيبوغو للخيول في تانجونغساري، إندونيسيا.
فنانون يؤدون عروضا مع خيول "رينجونغ"، المعروفة محليا باسم "سيلات كودا"، في مهرجان سيبوغو للخيول في تانجونغساري، إندونيسيا.
فنان استعراضي في حفل تخرج في منتزه "في دي إن خا" في العاصمة الروسية موسكو.
فنان استعراضي في حفل تخرج في منتزه "في دي إن خا" في العاصمة الروسية موسكو.
روبوتات تابعة للشرطة الإندونيسية تقدم عروضا خلال احتفالات الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الشرطة الوطنية الإندونيسية قرب النصب التذكاري الوطني في جاكرتا، إندونيسيا.
روبوتات تابعة للشرطة الإندونيسية تقدم عروضا خلال احتفالات الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الشرطة الوطنية الإندونيسية قرب النصب التذكاري الوطني في جاكرتا، إندونيسيا.
مشاركات في العيد الجمهوري "يوم الحقل"، الذي يتزامن مع بداية حملة الحصاد، في منطقة تلمانوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، روسيا.
مشاركات في العيد الجمهوري "يوم الحقل"، الذي يتزامن مع بداية حملة الحصاد، في منطقة تلمانوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، روسيا.
فلسطيني يمتطي حصانا على شاطئ البحر عند غروب الشمس في مدينة غزة.
فلسطيني يمتطي حصانا على شاطئ البحر عند غروب الشمس في مدينة غزة.
رجال إطفاء يقومون بأعمال الصيانة لمعداتهم خارج محطة الإطفاء في وسط مدينة واشنطن، الولايات المتحدة.
رجال إطفاء يقومون بأعمال الصيانة لمعداتهم خارج محطة الإطفاء في وسط مدينة واشنطن، الولايات المتحدة.