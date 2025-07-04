الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
زيلينسكي تحت الضغط الأوروبي، هل يغير موقفه؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:37 GMT
23 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
16:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
10 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
18:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250704/1102336870.html
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة. 04.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-04T08:11+0000
2025-07-04T08:11+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102337040_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_21c60a26e5035ae9550d2b2629431db7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/04/1102337040_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_c53e22f1243e793b9a37dca411ec2d40.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

08:11 GMT 04.07.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة.
© AP Photo / Luigi Costantini

الموديل الأمريكية كايلي جينر، تغادر الفندق قبل مراسم زفاف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، ولورين سانشيز، في البندقية، إيطاليا.

الموديل الأمريكية كايلي جينر، تغادر الفندق قبل مراسم زفاف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، ولورين سانشيز، في البندقية، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
1/16
© AP Photo / Luigi Costantini

الموديل الأمريكية كايلي جينر، تغادر الفندق قبل مراسم زفاف الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، ولورين سانشيز، في البندقية، إيطاليا.

© Getty Images / Anadolu/Haidar Mohammed Ali

مشاركون يلقون قصائد رثاء ويضربون صدورهم تعبيرا عن الحزن، في إطار إحياء ذكرى عاشوراء، بغداد، العراق.

مشاركون يلقون قصائد رثاء ويضربون صدورهم تعبيرا عن الحزن، في إطار إحياء ذكرى عاشوراء، بغداد، العراق. - سبوتنيك عربي
2/16
© Getty Images / Anadolu/Haidar Mohammed Ali

مشاركون يلقون قصائد رثاء ويضربون صدورهم تعبيرا عن الحزن، في إطار إحياء ذكرى عاشوراء، بغداد، العراق.

© AP Photo / Ashwini Bhatia

يساعد الرهبان الزعيم الروحي التبتي، الدالاي لاما، على ارتداء قبعة أثناء ترؤسه احتفالا بعيد ميلاده التسعين وفقا للتقويم التبتي في معبد "تسوغلاخانغ" في دارامشالا، الهند.

يساعد الرهبان الزعيم الروحي التبتي، الدالاي لاما، على ارتداء قبعة أثناء ترؤسه احتفالا بعيد ميلاده التسعين وفقا للتقويم التبتي في معبد &quot;تسوغلاخانغ&quot; في دارامشالا، الهند. - سبوتنيك عربي
3/16
© AP Photo / Ashwini Bhatia

يساعد الرهبان الزعيم الروحي التبتي، الدالاي لاما، على ارتداء قبعة أثناء ترؤسه احتفالا بعيد ميلاده التسعين وفقا للتقويم التبتي في معبد "تسوغلاخانغ" في دارامشالا، الهند.

© AP Photo / Emilio Morenatti

سباحون شباب يقفزون في الماء من صخرة في يوم حار في برشلونة، إسبانيا.

سباحون شباب يقفزون في الماء من صخرة في يوم حار في برشلونة، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
4/16
© AP Photo / Emilio Morenatti

سباحون شباب يقفزون في الماء من صخرة في يوم حار في برشلونة، إسبانيا.

© Sputnik . Press Service of the Ministry of Culture of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصور

وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، خلال زيارة إلى ورشة مانسوداي الإبداعية في بيونغ يانغ.

وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، خلال زيارة إلى ورشة مانسوداي الإبداعية في بيونغ يانغ. - سبوتنيك عربي
5/16
© Sputnik . Press Service of the Ministry of Culture of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور

وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا، خلال زيارة إلى ورشة مانسوداي الإبداعية في بيونغ يانغ.

© AP Photo / Emilio Morenatti

رجل يجلس تحت ظل شجرة نخيل لحماية نفسه من الشمس، في يوم حار على الشاطئ في برشلونة، إسبانيا.

رجل يجلس تحت ظل شجرة نخيل لحماية نفسه من الشمس، في يوم حار على الشاطئ في برشلونة، إسبانيا. - سبوتنيك عربي
6/16
© AP Photo / Emilio Morenatti

رجل يجلس تحت ظل شجرة نخيل لحماية نفسه من الشمس، في يوم حار على الشاطئ في برشلونة، إسبانيا.

© AP Photo / Chinedu Asadu

خروف يبلغ من العمر 19 شهرا، يقبّل آخر بمودة بعد فوزه في مسابقة ملكة جمال "لادوم" للذكور البالغين في داكار، السنغال.

خروف يبلغ من العمر 19 شهرا، يقبّل آخر بمودة بعد فوزه في مسابقة ملكة جمال &quot;لادوم&quot; للذكور البالغين في داكار، السنغال. - سبوتنيك عربي
7/16
© AP Photo / Chinedu Asadu

خروف يبلغ من العمر 19 شهرا، يقبّل آخر بمودة بعد فوزه في مسابقة ملكة جمال "لادوم" للذكور البالغين في داكار، السنغال.

© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

سياح يزورون مشروع تحويل المياه الثلاثين للتحكم في مياه النهر الأصفر في مدينة جييوان، الصين.

سياح يزورون مشروع تحويل المياه الثلاثين للتحكم في مياه النهر الأصفر في مدينة جييوان، الصين. - سبوتنيك عربي
8/16
© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

سياح يزورون مشروع تحويل المياه الثلاثين للتحكم في مياه النهر الأصفر في مدينة جييوان، الصين.

© Getty Images / Anadolu/Eskipehlivan

عارضات أزياء يعرضن أزياء تركية تقليدية ضمن فعاليات مهرجان المرأة والموضة التركي الثامن في مسرح أكتاو بأكتاو، كازاخستان.

عارضات أزياء يعرضن أزياء تركية تقليدية ضمن فعاليات مهرجان المرأة والموضة التركي الثامن في مسرح أكتاو بأكتاو، كازاخستان. - سبوتنيك عربي
9/16
© Getty Images / Anadolu/Eskipehlivan

عارضات أزياء يعرضن أزياء تركية تقليدية ضمن فعاليات مهرجان المرأة والموضة التركي الثامن في مسرح أكتاو بأكتاو، كازاخستان.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

السفينة الحربية "روسيا" على نهر نيفا خلال بروفة حفل "الأشرعة القرمزية"، الذي أقيم في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا.

السفينة الحربية &quot;روسيا&quot; على نهر نيفا خلال بروفة حفل &quot;الأشرعة القرمزية&quot;، الذي أقيم في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا. - سبوتنيك عربي
10/16
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

السفينة الحربية "روسيا" على نهر نيفا خلال بروفة حفل "الأشرعة القرمزية"، الذي أقيم في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا.

© Getty Images / NurPhoto/Claudio Pramana

فنانون يؤدون عروضا مع خيول "رينجونغ"، المعروفة محليا باسم "سيلات كودا"، في مهرجان سيبوغو للخيول في تانجونغساري، إندونيسيا.

فنانون يؤدون عروضا مع خيول &quot;رينجونغ&quot;، المعروفة محليا باسم &quot;سيلات كودا&quot;، في مهرجان سيبوغو للخيول في تانجونغساري، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
11/16
© Getty Images / NurPhoto/Claudio Pramana

فنانون يؤدون عروضا مع خيول "رينجونغ"، المعروفة محليا باسم "سيلات كودا"، في مهرجان سيبوغو للخيول في تانجونغساري، إندونيسيا.

© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصور

فنان استعراضي في حفل تخرج في منتزه "في دي إن خا" في العاصمة الروسية موسكو.

فنان استعراضي في حفل تخرج في منتزه &quot;في دي إن خا&quot; في العاصمة الروسية موسكو. - سبوتنيك عربي
12/16
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور

فنان استعراضي في حفل تخرج في منتزه "في دي إن خا" في العاصمة الروسية موسكو.

© Getty Images / Anadolu/Agoes Rudianto

روبوتات تابعة للشرطة الإندونيسية تقدم عروضا خلال احتفالات الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الشرطة الوطنية الإندونيسية قرب النصب التذكاري الوطني في جاكرتا، إندونيسيا.

روبوتات تابعة للشرطة الإندونيسية تقدم عروضا خلال احتفالات الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الشرطة الوطنية الإندونيسية قرب النصب التذكاري الوطني في جاكرتا، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
13/16
© Getty Images / Anadolu/Agoes Rudianto

روبوتات تابعة للشرطة الإندونيسية تقدم عروضا خلال احتفالات الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيس الشرطة الوطنية الإندونيسية قرب النصب التذكاري الوطني في جاكرتا، إندونيسيا.

© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات في العيد الجمهوري "يوم الحقل"، الذي يتزامن مع بداية حملة الحصاد، في منطقة تلمانوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، روسيا.

مشاركات في العيد الجمهوري &quot;يوم الحقل&quot;، الذي يتزامن مع بداية حملة الحصاد، في منطقة تلمانوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، روسيا. - سبوتنيك عربي
14/16
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات في العيد الجمهوري "يوم الحقل"، الذي يتزامن مع بداية حملة الحصاد، في منطقة تلمانوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، روسيا.

© AP Photo / Jehad Alshrafi

فلسطيني يمتطي حصانا على شاطئ البحر عند غروب الشمس في مدينة غزة.

فلسطيني يمتطي حصانا على شاطئ البحر عند غروب الشمس في مدينة غزة. - سبوتنيك عربي
15/16
© AP Photo / Jehad Alshrafi

فلسطيني يمتطي حصانا على شاطئ البحر عند غروب الشمس في مدينة غزة.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

رجال إطفاء يقومون بأعمال الصيانة لمعداتهم خارج محطة الإطفاء في وسط مدينة واشنطن، الولايات المتحدة.

رجال إطفاء يقومون بأعمال الصيانة لمعداتهم خارج محطة الإطفاء في وسط مدينة واشنطن، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
16/16
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

رجال إطفاء يقومون بأعمال الصيانة لمعداتهم خارج محطة الإطفاء في وسط مدينة واشنطن، الولايات المتحدة.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала