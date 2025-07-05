https://sarabic.ae/20250705/الخارجية-الصينية-الهجمات-الأمريكية-على-منشآت-إيران-النووية-تشكل-سابقة-خطيرة-1102368819.html
الخارجية الصينية: الهجمات الأمريكية على منشآت إيران النووية تشكل سابقة خطيرة
الخارجية الصينية: الهجمات الأمريكية على منشآت إيران النووية تشكل سابقة خطيرة
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الهجمات التي شنّها الجيش الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، "تُعدّ سابقة خطيرة وغير قانونية"، محذرًا من عواقبها... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T00:40+0000
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وقال وانغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو: "الضربات الوقائية غير قانونية، والاستخدام المفرط للقوة لا يؤدي إلا إلى تفاقم الصراع وتأجيج دوامة الكراهية. الضربات الأمريكية على منشآت نووية تابعة لدولة ذات سيادة تُشكّل سابقة سيئة".يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل، وتدمير تل أبيب لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو الماضي، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250704/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-نعد-خطة-لإحباط-قدرات-إيران-في-المستقبل-1102349046.html
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إيران, أخبار إيران, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الصينية: الهجمات الأمريكية على منشآت إيران النووية تشكل سابقة خطيرة
00:40 GMT 05.07.2025 (تم التحديث: 04:33 GMT 05.07.2025)
اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن الهجمات التي شنّها الجيش الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، "تُعدّ سابقة خطيرة وغير قانونية"، محذرًا من عواقبها الدولية.
وقال وانغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو: "الضربات الوقائية غير قانونية، والاستخدام المفرط للقوة لا يؤدي إلا إلى تفاقم الصراع وتأجيج دوامة الكراهية. الضربات الأمريكية على منشآت نووية تابعة لدولة ذات سيادة تُشكّل سابقة سيئة".
وأضاف وزير الخارجية الصيني: "لو أدّت تلك الهجمات إلى كارثة نووية، لكان العالم بأسره قد دفع الثمن"، مشددًا على أن "الحرب لن تحلّ المشكلة الإيرانية".
يذكر أن إسرائيل وإيران
تبادلتا ضربات جوية وقصفا صاروخيا، منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران، وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين.
وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل،
وتدمير تل أبيب لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو الماضي، قبل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لوقف لإطلاق النار.