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العراق بالصدراة... أكبر 5 صفقات كهرباء عربية في يونيو 2025
العراق بالصدراة... أكبر 5 صفقات كهرباء عربية في يونيو 2025
سبوتنيك عربي
تصدّرت دولتان عربيتان قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو/ حزيران 2025، وذلك من خلال مشروعات ومنح لقطاعي الطاقة في البلدين. 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T12:05+0000
2025-07-05T12:05+0000
العالم العربي
اقتصاد
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ووفقا لما جاء في التقرير الشهري الذي أعدته منصة "الطاقة" المتخصصة، تصدّر كل من العراق وسوريا، قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، وذلك من خلال مشروعات ومنح لقطاعي الطاقة في البلدين.وحصد العراق صفقتين من الصفقات الـ5 المخصصة لقطاع الكهرباء العالمي، وذلك خلال شهر يونيو الماضي (2025)، في حين تلقت سوريا دعما دوليا كبيرا، من شأنه الإسهام في حل أزمة الطاقة المتفاقمة في البلاد.بالإضافة إلى ذلك، شهدت قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، إسهامات إماراتية كبيرة، مع إضافة 200 مليون دولار لتوسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي مع الإمارات. إلى نص التقرير:الكهرباء التركية إلى العراقتصدّرت بغداد قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، بفضل صفقة مهمة لزيادة صادرات الكهرباء التركية إلى العراق، لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة خلال فصل الصيف.وبموجب الصفقة، التي اطلعت عليها منصة "الطاقة"، والموقّعة بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة "أليفرين" التركية، ستُضاعف قدرة خط الربط الكهربائي بين العراق وتركيا، من 300 إلى 600 ميغاواط.كما يتضمّن العقد دعم منظومة الكهرباء في العراق بـ300 ميغاواط مرحلةً أولى، عبر خط الربط (جزرة - كسك 400 كيلو فولت) في محافظة نينوى، على أن تُزاد طاقة الخط إلى 600 ميغاواط، خلال أقل من شهر واحد.سفينة كهرباء تركيةدعم التعاون بين العراق وتركيا، إذ تصدّرت بغداد قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، إذ تستعين للمرة الأولى بسفينة كهرباء تركية، لتوفير جانب من احتياجاتها من الطاقة خلال المرحلة المقبلة.بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على إنشاء مشروع المنصة العائمة "إف إس آر يو" لاستيراد الغاز، الذي سيجهز محطة "بسماية" الغازية بالغاز المسال، بطاقة تصميمية مقدارها 750 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.مشروع طارئ لدعم سورياانضمت سوريا إلى قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، بفضل دعم مالي، وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، بقيمة 146 مليون دولار، لاستعادة إمدادات الكهرباء الموثوقة بأسعار ميسورة.وبموجب الصفقة، سيُعاد من خلال المشروع الطارئ للدعم تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير القطاع وبناء قدرات المؤسسات، وإعادة تأهيل شبكة خطوط النقل المتهالكة.كما سيموّل المشروع الطارئ، المموَّل من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، إعادة تأهيل خطوط نقل الجهد العالي، بما في ذلك خطَّا جهد عالٍ رئيسان للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلو فولت، تضرّرا خلال سنوات الصراع، وهو ما يُعيد الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا.كهرباء السد العالي في مصرتضمّنت قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، مشروعًا مهمًا لزيادة إنتاج كهرباء السد العالي في مصر إلى 2400 ميغاواط، سيجري إنتاجها من الطاقة الكهرومائية.ويأتي المشروع لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز استقرار الشبكة وإضافة 300 ميغاواط إلى إجمالي الطاقة المولدة، بتكلفة بلغت 52 مليون يورو (60.9 مليون دولار)، و226 مليون جنيه (4.55 مليون دولار) على التوالي.الربط الكهربائي الخليجيلحقت الإمارات بقائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، بفضل اتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع توسعة وتطوير الربط الكهربائي الخليجي مع الإمارات بقيمة 752 مليون درهم (205 ملايين دولار).ويهدف المشروع الجديد إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة.
https://sarabic.ae/20250705/أردوغان-نخطط-لإنشاء-مناطق-تجارة-حرة-وقواعد-لوجستية-شمالي-سوريا-1102379800.html
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العالم العربي, اقتصاد
العالم العربي, اقتصاد

العراق بالصدراة... أكبر 5 صفقات كهرباء عربية في يونيو 2025

12:05 GMT 05.07.2025
© Photo / Unsplash/ Andrew Hall محطة كهرباء
محطة كهرباء - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
© Photo / Unsplash/ Andrew Hall
تابعنا عبر
تصدّرت دولتان عربيتان قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو/ حزيران 2025، وذلك من خلال مشروعات ومنح لقطاعي الطاقة في البلدين.
ووفقا لما جاء في التقرير الشهري الذي أعدته منصة "الطاقة" المتخصصة، تصدّر كل من العراق وسوريا، قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، وذلك من خلال مشروعات ومنح لقطاعي الطاقة في البلدين.
وحصد العراق صفقتين من الصفقات الـ5 المخصصة لقطاع الكهرباء العالمي، وذلك خلال شهر يونيو الماضي (2025)، في حين تلقت سوريا دعما دوليا كبيرا، من شأنه الإسهام في حل أزمة الطاقة المتفاقمة في البلاد.

وإلى جانب تصدّر العراق وسوريا، قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، جاءت مصر بمشروع مهم، يستهدف زيادة إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة الكهرومائية في السد العالي بمدينة أسوان.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، إسهامات إماراتية كبيرة، مع إضافة 200 مليون دولار لتوسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي مع الإمارات. إلى نص التقرير:

الكهرباء التركية إلى العراق

تصدّرت بغداد قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، بفضل صفقة مهمة لزيادة صادرات الكهرباء التركية إلى العراق، لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة خلال فصل الصيف.
وبموجب الصفقة، التي اطلعت عليها منصة "الطاقة"، والموقّعة بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة "أليفرين" التركية، ستُضاعف قدرة خط الربط الكهربائي بين العراق وتركيا، من 300 إلى 600 ميغاواط.
كما يتضمّن العقد دعم منظومة الكهرباء في العراق بـ300 ميغاواط مرحلةً أولى، عبر خط الربط (جزرة - كسك 400 كيلو فولت) في محافظة نينوى، على أن تُزاد طاقة الخط إلى 600 ميغاواط، خلال أقل من شهر واحد.

سفينة كهرباء تركية

دعم التعاون بين العراق وتركيا، إذ تصدّرت بغداد قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، إذ تستعين للمرة الأولى بسفينة كهرباء تركية، لتوفير جانب من احتياجاتها من الطاقة خلال المرحلة المقبلة.

وقرر مجلس الوزراء العراقي، التعاقد مع شركة "كارباورشيب" التركية لتوليد الكهرباء، لإضافة سعة 650 ميغاواط عن طريق نشر بواخر توليدية لسد النقص الحاصل بإنتاج الطاقة الكهربائية، خلال فترة الذروة في الصيف.

بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على إنشاء مشروع المنصة العائمة "إف إس آر يو" لاستيراد الغاز، الذي سيجهز محطة "بسماية" الغازية بالغاز المسال، بطاقة تصميمية مقدارها 750 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
أردوغان: نخطط لإنشاء مناطق تجارة حرة وقواعد لوجستية شمالي سوريا
11:25 GMT

مشروع طارئ لدعم سوريا

انضمت سوريا إلى قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، بفضل دعم مالي، وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، بقيمة 146 مليون دولار، لاستعادة إمدادات الكهرباء الموثوقة بأسعار ميسورة.
وبموجب الصفقة، سيُعاد من خلال المشروع الطارئ للدعم تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير القطاع وبناء قدرات المؤسسات، وإعادة تأهيل شبكة خطوط النقل المتهالكة.
كما سيموّل المشروع الطارئ، المموَّل من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، إعادة تأهيل خطوط نقل الجهد العالي، بما في ذلك خطَّا جهد عالٍ رئيسان للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلو فولت، تضرّرا خلال سنوات الصراع، وهو ما يُعيد الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا.

كهرباء السد العالي في مصر

تضمّنت قائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، مشروعًا مهمًا لزيادة إنتاج كهرباء السد العالي في مصر إلى 2400 ميغاواط، سيجري إنتاجها من الطاقة الكهرومائية.

وبدأ تشغيل أول محوّل ودخوله الخدمة وربطه على الشبكة، في إطار خطة إحلال وتجديد وحدات محطات السد العالي وأسوان الأولى والثانية.

ويأتي المشروع لتحسين كفاءة الأداء وتعزيز استقرار الشبكة وإضافة 300 ميغاواط إلى إجمالي الطاقة المولدة، بتكلفة بلغت 52 مليون يورو (60.9 مليون دولار)، و226 مليون جنيه (4.55 مليون دولار) على التوالي.

الربط الكهربائي الخليجي

لحقت الإمارات بقائمة أكبر 5 صفقات كهرباء في يونيو 2025، بفضل اتفاقية مع صندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع توسعة وتطوير الربط الكهربائي الخليجي مع الإمارات بقيمة 752 مليون درهم (205 ملايين دولار).
وبموجب الصفقة، سيجري تعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة وزيادة فرص تجارة وتبادل الكهرباء بين الإمارات وبقية دول مجلس التعاون لدول الخليج.
ويهدف المشروع الجديد إلى تطوير شبكة الربط الكهربائي بين الإمارات ودول مجلس التعاون، بما يُعزّز أمن الطاقة ويُمهّد لتكامل اقتصادي وتنموي أوسع على مستوى المنطقة.
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