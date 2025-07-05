https://sarabic.ae/20250705/بقلاوة-تركية-بحشوة-إضافية-بآلاف-اليوروهات-فيديو-1102378835.html
بقلاوة تركية بحشوة إضافية بآلاف اليوروهات... فيديو
بقلاوة تركية بحشوة إضافية بآلاف اليوروهات... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام رسمية تركية، أمس الجمعة، أن الشرطة التركية اعتقلت رئيس بلدية مانافجات في محافظة أنطاليا جنوب غربي البلاد، و34 آخرين، بتهمة الفساد. 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T10:34+0000
2025-07-05T10:34+0000
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وقالت تلك الوسائل إن المدعي العام المحلي يحقق في مقاطعة أنطاليا الجنوبية بشأن الاشتباه في الرشوة والفساد، مضيفة أن 33 آخرين بمن فيهم نواب رئيس بلدية المنطقة تم اعتقالهم أيضا.ووثق الأمن التركي لحظة توقيف رئيس بلدية مانافجات التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض في أنطاليا وعدد من نوابه.وكان نائب رئيس البلدية يحمل علبة بقلاوة ادعى أنها مجرد هدية من صديق، عندما سأله المحققون عن محتويات العبوة، أجاب: "بقلاوة".لكن عندما طلبت الشرطة منه فتح العلبة، اكتشفت بداخلها وجود مبلغ 110 آلاف يورو.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم
بقلاوة تركية بحشوة إضافية بآلاف اليوروهات... فيديو
أفادت وسائل إعلام رسمية تركية، أمس الجمعة، أن الشرطة التركية اعتقلت رئيس بلدية مانافجات في محافظة أنطاليا جنوب غربي البلاد، و34 آخرين، بتهمة الفساد.
وقالت تلك الوسائل إن المدعي العام المحلي يحقق في مقاطعة أنطاليا الجنوبية بشأن الاشتباه في الرشوة والفساد، مضيفة أن 33 آخرين بمن فيهم نواب رئيس بلدية المنطقة تم اعتقالهم أيضا.
ووثق الأمن التركي لحظة توقيف رئيس بلدية مانافجات التابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض في أنطاليا وعدد من نوابه.
وكان نائب رئيس البلدية يحمل علبة بقلاوة ادعى أنها مجرد هدية من صديق، عندما سأله المحققون عن محتويات العبوة، أجاب: "بقلاوة".
لكن عندما طلبت الشرطة منه فتح العلبة، اكتشفت بداخلها وجود مبلغ 110 آلاف يورو.