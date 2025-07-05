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ترامب: اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد يبرم الأسبوع المقبل
ترامب: اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد يبرم الأسبوع المقبل
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن هناك فرصة واقعية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن حركة حماس... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T03:00+0000
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وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال ترامب: "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بحلول الأسبوع المقبل".وأوضح أن الرد الذي تلقته واشنطن من حركة حماس على مقترح الهدنة كان "بروح إيجابية"، في إشارة إلى المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء القتال في القطاع.وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، التفاصيل المتعلقة باتفاق غزة بين إسرائيل وحركة حماس.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 135 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة في 3 يوليو/ تموز الجاري، بينهم أكثر من 6 آلاف قتيل ونحو 23 ألف مصاب، منذ استئناف الحرب في 18 مارس/ آذار الماضي.
https://sarabic.ae/20250704/حركة-الجهاد-تؤيد-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-وتطالب-بـضمانات-1102368435.html
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ترامب, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ترامب, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
ترامب: اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد يبرم الأسبوع المقبل
03:00 GMT 05.07.2025 (تم التحديث: 04:43 GMT 05.07.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن هناك فرصة واقعية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن حركة حماس الفلسطينية، أبدت موقفًا إيجابيًا تجاه المقترحات الأمريكية.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال ترامب: "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بحلول الأسبوع المقبل".
وأوضح أن الرد الذي تلقته واشنطن من حركة حماس على مقترح الهدنة كان "بروح إيجابية"
، في إشارة إلى المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء القتال في القطاع.
وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، التفاصيل المتعلقة باتفاق غزة بين إسرائيل
وحركة حماس.
ومن البنود، أنه سيتم إطلاق سراح المحتجزين ونقل الجثث على 5 مراحل خلال وقف إطلاق النار، الذي من المقرر أن يستمر 60 يوما، ووفق المصدر الإسرائيلي، فإنه بموجب الخطة، سيطلب من "حماس" الامتناع عن إقامة "مراسم إطلاق سراح" مصورة، كما فعلت عند الإفراج عن المحتجزين خلال وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 135 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة في 3 يوليو/ تموز الجاري، بينهم أكثر من 6 آلاف قتيل ونحو 23 ألف مصاب، منذ استئناف الحرب في 18 مارس/ آذار الماضي.