https://sarabic.ae/20250705/ترامب-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-قد-يبرم-الأسبوع-المقبل-1102369617.html

ترامب: اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد يبرم الأسبوع المقبل

ترامب: اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قد يبرم الأسبوع المقبل

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بأن هناك فرصة واقعية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن حركة حماس... 05.07.2025, سبوتنيك عربي

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2025-07-05T03:00+0000

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ترامب

غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال ترامب: "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بحلول الأسبوع المقبل".وأوضح أن الرد الذي تلقته واشنطن من حركة حماس على مقترح الهدنة كان "بروح إيجابية"، في إشارة إلى المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء القتال في القطاع.وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، التفاصيل المتعلقة باتفاق غزة بين إسرائيل وحركة حماس.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 135 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة في 3 يوليو/ تموز الجاري، بينهم أكثر من 6 آلاف قتيل ونحو 23 ألف مصاب، منذ استئناف الحرب في 18 مارس/ آذار الماضي.

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