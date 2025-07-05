https://sarabic.ae/20250705/تفاصيل-مقترح-وقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-وحماس-1102375311.html
تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"
تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، الذي ينص على هدنة لمدة 60 يوما، بضمان مباشر من الرئيس الأمريكي... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T08:29+0000
2025-07-05T08:29+0000
2025-07-05T08:29+0000
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وبحسب ما ذكره موقع "آي 24 نيوز"، فإن المقترح يتضمن "التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار طوال مدة الهدنة، مقابل الإفراج المرحلي عن رهائن إسرائيليين".
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انفوجرافيك, инфографика
تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، الذي ينص على هدنة لمدة 60 يوما، بضمان مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحسب ما ذكره موقع "آي 24 نيوز"، فإن المقترح يتضمن "التزام إسرائيل الكامل بوقف إطلاق النار طوال مدة الهدنة، مقابل الإفراج المرحلي عن رهائن إسرائيليين".