خبير عسكري بريطاني يكشف ما سيفعله ترامب بزيلينسكي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراع الرياضيات والحقائق المثيرة عن مقدمي الأكسجين لنا
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
11:37 GMT
23 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
16:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
مقترح ويتكوف المعدل.. هل يقود لوقف إطلاق النار الدائم في غزة؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف مؤسسة غزة الإنسانية بـ"فخ موت" ، إدانات عربية ودولية لدعوة وزير إسرائيلي للحكومة بضم الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250705/خبير-عسكري-بريطاني-يكشف-ما-سيفعله-ترامب-بزيلينسكي-1102371517.html
خبير عسكري بريطاني يكشف ما سيفعله ترامب بزيلينسكي
خبير عسكري بريطاني يكشف ما سيفعله ترامب بزيلينسكي
سبوتنيك عربي
أكد المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ينسحب من تسوية الصراع الأوكراني، إذا استمر فلاديمير زيلينسكي، في "الشكوى"... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T05:38+0000
2025-07-05T05:38+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1a/1099911055_0:649:1500:1493_1920x0_80_0_0_1dae72b52a3aa1873564d93bcdd0cb37.jpg
وقال ميركوريس: "بالطبع، سوف يشتكي زيلينسكي من أنه (ترامب) يتخلى عن أوكرانيا... ولكن إذا ظل ترامب قويًا وترك الأمور تسير في طريقه، ففي نهاية المطاف خلال أسبوع سوف تتوقف الشكاوى أو سوف ينسحب ترامب ببساطة من الاتفاق مع أوكرانيا".وتابع ميركوريس: "كانت انتقاداته (زيلينسكي) المستمرة قاسية للغاية، وأعتقد أنه يجب أن يعلم أن ذلك سيؤثر على شعبيته (مع ترامب)".وكتبت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، أمس الجمعة، أن أوكرانيا تواجه حسابًا، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لا يحب فلاديمير زيلينسكي، أضعف الدعم العسكري لكييف.وفي فبراير/ شباط الماضي، التقى ترامب وزيلينسكي في واشنطن، وتطور اللقاء لاحقًا إلى خلاف. ووفقًا لـ"فوكس نيوز"، طرد ترامب زيلينسكي، بعد خلاف شعر فيه الزعيم الأمريكي بعدم الاحترام. ووفقًا للصحيفة، أُلغي توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة. وقال ترامب إنه لم يرَ رغبة زيلينسكي في حل النزاع مع روسيا.واشنطن: الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها تجاه أوكرانيا بناء على المصالح الأمريكيةأوربان: انضمام أوكرانيا للناتو بمثابة "إشعال برميل بارود" في قلب أوروبا
https://sarabic.ae/20250704/الرئيس-البولندي-الغرب-يريد-الضغط-على-بولندا-لتحميلها-أكبر-قدر-ممكن-من-المساعدة-إلى-أوكرانيا-1102353736.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1a/1099911055_0:509:1500:1634_1920x0_80_0_0_8418139d5216e655f8f49ccd52834b83.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

خبير عسكري بريطاني يكشف ما سيفعله ترامب بزيلينسكي

05:38 GMT 05.07.2025
© AP Photo ترامب يلتقي زيلينسكي قبل وقت قصير من حضور جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان
 ترامب يلتقي زيلينسكي قبل وقت قصير من حضور جنازة البابا فرانسيس في الفاتيكان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد المحلل العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد ينسحب من تسوية الصراع الأوكراني، إذا استمر فلاديمير زيلينسكي، في "الشكوى" للاتحاد الأوروبي من محاولة رئيس البيت الأبيض بناء حوار مع روسيا.
وقال ميركوريس: "بالطبع، سوف يشتكي زيلينسكي من أنه (ترامب) يتخلى عن أوكرانيا... ولكن إذا ظل ترامب قويًا وترك الأمور تسير في طريقه، ففي نهاية المطاف خلال أسبوع سوف تتوقف الشكاوى أو سوف ينسحب ترامب ببساطة من الاتفاق مع أوكرانيا".

ووفقا له، فإن محاولات زيلينسكي لإيجاد الدعم ضد ترامب، من خلال آرائه المتقلبة بين السياسيين الأوروبيين، لا تؤدي إلا إلى إزعاج الزعيم الأمريكي.

وتابع ميركوريس: "كانت انتقاداته (زيلينسكي) المستمرة قاسية للغاية، وأعتقد أنه يجب أن يعلم أن ذلك سيؤثر على شعبيته (مع ترامب)".

ونصح المحلل العسكري البريطاني، زيلينسكي بأن يبدأ بمراقبة أقواله، وإلا فسوف يضطر إلى نسيان دعم واشنطن.

الرئيس البولندي أندريه دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2025
الرئيس البولندي: الغرب يريد الضغط على بولندا لتحميلها أكبر قدر ممكن من المساعدة إلى أوكرانيا
أمس, 13:02 GMT
وكتبت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، أمس الجمعة، أن أوكرانيا تواجه حسابًا، لأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لا يحب فلاديمير زيلينسكي، أضعف الدعم العسكري لكييف.
وفي فبراير/ شباط الماضي، التقى ترامب وزيلينسكي في واشنطن، وتطور اللقاء لاحقًا إلى خلاف. ووفقًا لـ"فوكس نيوز"، طرد ترامب زيلينسكي، بعد خلاف شعر فيه الزعيم الأمريكي بعدم الاحترام. ووفقًا للصحيفة، أُلغي توقيع صفقة المعادن الأرضية النادرة. وقال ترامب إنه لم يرَ رغبة زيلينسكي في حل النزاع مع روسيا.
واشنطن: الولايات المتحدة ستفي بالتزاماتها تجاه أوكرانيا بناء على المصالح الأمريكية
أوربان: انضمام أوكرانيا للناتو بمثابة "إشعال برميل بارود" في قلب أوروبا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала