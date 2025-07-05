https://sarabic.ae/20250705/دراسة-تحذر-من-وجبة-مفضلة-يعشقها-الملايين-1102387305.html

دراسة تحذر من وجبة مفضلة يعشقها الملايين

دراسة تحذر من وجبة مفضلة يعشقها الملايين

سبوتنيك عربي

حذر خبراء تغذية من مخاطر صحية محتملة ترتبط بعادة صباحية شائعة بين كثيرين، تتمثل في غمس البسكويت في الشاي وتناوله بشكل يومي. 05.07.2025, سبوتنيك عربي

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وأوضح تقرير نشره موقع "منصف دايلي" أن أنواع البسكويت المتداولة غالبا ما تحتوي على نسب عالية من السكر والدهون المشبعة والسعرات الحرارية، مع افتقارها للألياف، ما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويشكل خطرا خاصا على مرضى السكري ومصابي اضطرابات الغدة الدرقية.وأشار الخبراء إلى أن الاستهلاك المتكرر للبسكويت مع الشاي قد يتسبب في زيادة الوزن، وخلل في عمليات الأيض، كما أنه قد يؤثر سلبا على صحة القلب بسبب احتواء بعض الأنواع على نسب مرتفعة من الصوديوم، الذي يسهم في رفع ضغط الدم.وفيما يخص الجهاز الهضمي، نبه التقرير إلى أن نقص الألياف في البسكويت قد يؤدي إلى عسر الهضم، والانتفاخ، والإمساك، ونقص الشهية، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على المناعة.ودعا الخبراء إلى استبدال البسكويت التقليدي ببدائل صحية، مثل بسكويت الشوفان، أو الحبوب الكاملة منخفضة السكر، أو اللجوء إلى تناول المكسرات والفواكه المجففة للحصول على طاقة صحية.وأكدوا في ختام توصياتهم أهمية الاعتدال في تناول الوجبات واختيارها بعناية، خاصة بين من لا يمارسون نشاطا بدنيا كافيا.

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