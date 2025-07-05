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https://sarabic.ae/20250705/رئيس-هيئة-الأركان-الإيرانية-قد-لا-تتمكن-أمريكا-من-إنقاذ-نتنياهو-في-المرة-القادمة-1102384859.html
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: قد لا تتمكن أمريكا من إنقاذ نتنياهو في المرة القادمة
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: قد لا تتمكن أمريكا من إنقاذ نتنياهو في المرة القادمة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس هيئة الأركان الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، بأن بلاده أعدت "خطة متكاملة لجعل العدو في وضع بائس ومشلول"، وذلك استنادا إلى التوجيه الأول للمرشد... 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T14:15+0000
2025-07-05T14:15+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
العالم
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وشدد موسوي، أمس الجمعة، على أن "جبهة المقاومة تزداد قوة بدماء الشهداء"، مؤكدا أن "أعداء إيران لا ينبغي أن يفرحوا بسقوط الشهداء، لأن إيران، وفقا للقرآن الكريم، تعتبرهم أحياء عند ربهم يُرزقون".وأضاف أن "الشعب الإيراني لم ينل عزته واستقلاله بسهولة، ولن يصمت أمام الإرهاب أو الجرائم بحق الأطفال، بل سيواجهها بكل قوة حتى الانتصار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وتابع موسوي أن "ما تتعرض له إيران اليوم هو نتاج مؤامرة خطط لها الأعداء خلال السنوات الـ15 الماضية، إذ قاموا بإعداد شبكات من الجواسيس والعملاء داخل البلاد، ووضعوا خططًا دقيقة لإضعاف النظام. لكنه أكد أنهم أخطأوا في تقدير قوة القيادة والشعب الإيراني، وكذلك في حساباتهم تجاه القدرات العسكرية لإيران".وأوضح رئيس الأركان الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن "إيران نفذت المرحلة الأولى من خطتها برد رادع، تلتها عملية عقابية، وأن الشعب الإيراني خيّب توقعات العدو عندما ترك مشكلاته جانبًا وخرج موحّدًا إلى الميدان، مما أربك حسابات المعتدين".وأشار إلى أن "هذا التضامن الشعبي الكبير أجبر أمريكا على التدخل لمساعدة نتنياهو، وطلب وقف إطلاق النار في محاولة لإنقاذه".يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النووية.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير تل أبيب لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/حزيران الماضي، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لاتفاق لوقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250705/إيران-تنفي-الأنباء-المتداولة-حولة-موعد-قريب-للمفاوضات-مع-واشنطن-1102375858.html
https://sarabic.ae/20250704/إيران-تعرض-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-أسقطتها-خلال-الحرب-فيديو-1102363317.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم

رئيس هيئة الأركان الإيرانية: قد لا تتمكن أمريكا من إنقاذ نتنياهو في المرة القادمة

14:15 GMT 05.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemiعبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني
عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
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صرح رئيس هيئة الأركان الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، بأن بلاده أعدت "خطة متكاملة لجعل العدو في وضع بائس ومشلول"، وذلك استنادا إلى التوجيه الأول للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، مشددا على أن "أي هجوم جديد على إيران سيقابل برد حاسم، قد تعجز معه أمريكا عن إنقاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو".
وشدد موسوي، أمس الجمعة، على أن "جبهة المقاومة تزداد قوة بدماء الشهداء"، مؤكدا أن "أعداء إيران لا ينبغي أن يفرحوا بسقوط الشهداء، لأن إيران، وفقا للقرآن الكريم، تعتبرهم أحياء عند ربهم يُرزقون".
وأضاف أن "الشعب الإيراني لم ينل عزته واستقلاله بسهولة، ولن يصمت أمام الإرهاب أو الجرائم بحق الأطفال، بل سيواجهها بكل قوة حتى الانتصار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2025
إيران تنفي الأنباء المتداولة حولة موعد قريب للمفاوضات مع واشنطن
08:47 GMT
وتابع موسوي أن "ما تتعرض له إيران اليوم هو نتاج مؤامرة خطط لها الأعداء خلال السنوات الـ15 الماضية، إذ قاموا بإعداد شبكات من الجواسيس والعملاء داخل البلاد، ووضعوا خططًا دقيقة لإضعاف النظام. لكنه أكد أنهم أخطأوا في تقدير قوة القيادة والشعب الإيراني، وكذلك في حساباتهم تجاه القدرات العسكرية لإيران".
وأضاف أن "الأزمة النووية كانت مجرد ذريعة للعدوان على إيران، وكان المخطط هو إسقاط النظام خلال 48 ساعة إلى أسبوع، ثم تفكيكه بالكامل، إلا أن الشعب الإيراني تمكن من إحباط هذه المؤامرة".
وأوضح رئيس الأركان الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن "إيران نفذت المرحلة الأولى من خطتها برد رادع، تلتها عملية عقابية، وأن الشعب الإيراني خيّب توقعات العدو عندما ترك مشكلاته جانبًا وخرج موحّدًا إلى الميدان، مما أربك حسابات المعتدين".
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وأشار إلى أن "هذا التضامن الشعبي الكبير أجبر أمريكا على التدخل لمساعدة نتنياهو، وطلب وقف إطلاق النار في محاولة لإنقاذه".
وختم موسوي تصريحاته بالتأكيد على أن "إيران جاهزة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وإذا ارتكب العدو حماقة جديدة، فلن يتمكن أحد من حمايته، ولن تكون هناك فرصة جديدة لإنقاذه"، قائلا: "نحن والشعب مستعدون، والخطة جاهزة للتنفيذ".
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، عندما قصفت إسرائيل إيران وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النووية.
وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير تل أبيب لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو/حزيران الماضي، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل الطرفين لاتفاق لوقف إطلاق النار.
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