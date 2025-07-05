https://sarabic.ae/20250705/في-الذكرى-63-للاستقلال-أبرز-ما-حققته-الجزائر-بعد-طرد-الاستعمار-الفرنسي-1102372707.html
في الذكرى 63 للاستقلال... أبرز ما حققته الجزائر بعد طرد الاستعمار الفرنسي
في الذكرى 63 للاستقلال... أبرز ما حققته الجزائر بعد طرد الاستعمار الفرنسي
سبوتنيك عربي
يحتفل الجزائريون بعيد الاستقلال في 5 يوليو/ تموز من كل عام، وهو يوم يصادف ذكرى استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962. 05.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-05T09:00+0000
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ويعدّ تاريخ 5 يوليو محطة فارقة في تاريخ نضال الشعب الجزائري، الذي ثار لينهي حقبة من الاستعمار امتدت لنحو لـ132 سنة، وتمكّن من استعادة بلاده من القوة الاستعمارية الفرنسية.وانطلقت الثورة الجزائرية عام 1954 بقيادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية، واستمر النضال الذي خاضه الثوار الجزائريون ضد الاحتلال الفرنسي في الفترة من عام 1954 حتى استقلال الجزائر في 5 يوليو 1962، استشهد خلالها مئات الآلاف من أبناء الجزائر، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال بلادهم.حول المكاسب التي حققتها الجزائر منذ الاستقلال، قال عضو البرلمان الجزائري، النائب موسى خرفي، إن الجزائر حققت العديد من المكاسب منذ استقلالها في 5 يوليو 1962.وكذلك التعميم المجاني للتعليم، حيث تحوّلت الجزائر من مجتمع أغلبيته أمّي إلى أمة تملك اليوم ملايين المتخرجين في الجامعات والمعاهد.كما طوّرت الجزائر البنية التحتية، من طرق وسكك حديدية وسدود وموانئ، إضافة إلى التوسع في مشاريع الإسكان، وجوانب أخرى منها:- تأميم المحروقات سنة 1971، وهي خطوة تاريخية لاسترجاع الثروات الوطنية.- بناء دولة ذات مؤسسات، برلمان، جيش وطني، مؤسسات دستورية، وممارسة دور إقليمي مؤثر.- المواقف الخارجية المشرفة في دعم حركات التحرر العالمي ومناصرة القضية الفلسطينية.ولفت النائب الجزائري إلى أن 5 يوليو، يمثل في الوجدان الجزائري، عيد النصر والحرية، ووفاء لروح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن تحيا الجزائر حرة، ولحظة فخر جماعي توحد كل أطياف الشعب الجزائري، سواء داخل الوطن أو خارجه.وشدد خرفي على أن الذكرى هي رمز للهوية والانتماء، خاصة لدى الأجيال الجديدة التي لم تعايش الثورة لكنها تحمل إرثها.في الإطار، قال البرلماني الجزائري بريش عبد القادر، إن 5 يوليو، هو عيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية وطرد المستعمر الفرنسي من الجزائر، بعدما جثم لعقود طويلة.وأضاف عبد القادر، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الاستعمار الفرنسي مارس كل أصناف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يضاهيه فيها إلا جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وحاليا في غزة".وفي 18 مارس/ آذار عام 1962، وُقّعت اتفاقية "إيفيان" بين الحكومة الفرنسية والحكومة الجزائرية، والتي أدت إلى انتهاء الحرب التي استمرت لمدة 8 سنوات بين الجزائر وفرنسا كللت بالاستقلال.وعرفت العلاقات بين الجزائر وفرنسا محطات مهمة بعد هذا التاريخ، إذ ظلت باريس تحصل على امتيازات اقتصادية واستثمارية مهمة، حتى العام 2019، وبعد وصول الرئيس عبد المجيد تبون للحكم، بدأت الجزائر في فتح الباب للاستثمارات الأجنبية ومراجعة الامتيازات التي كانت تحصل عليها باريس، ما دفع نحو توتر العلاقات السياسية في الآونة الأخيرة.
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الجزائر, أخبار فرنسا , حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجزائر, أخبار فرنسا , حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي
في الذكرى 63 للاستقلال... أبرز ما حققته الجزائر بعد طرد الاستعمار الفرنسي
حصري
يحتفل الجزائريون بعيد الاستقلال في 5 يوليو/ تموز من كل عام، وهو يوم يصادف ذكرى استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.
ويعدّ تاريخ 5 يوليو محطة فارقة في تاريخ نضال الشعب الجزائري، الذي ثار لينهي حقبة من الاستعمار امتدت لنحو لـ132 سنة، وتمكّن من استعادة بلاده من القوة الاستعمارية الفرنسية.
وانطلقت الثورة الجزائرية عام 1954 بقيادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية، واستمر النضال الذي خاضه الثوار الجزائريون ضد الاحتلال الفرنسي في الفترة من عام 1954 حتى استقلال الجزائر في 5 يوليو 1962، استشهد خلالها مئات الآلاف من أبناء الجزائر، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال بلادهم.
18 أكتوبر 2024, 17:26 GMT
حول المكاسب التي حققتها الجزائر منذ الاستقلال، قال عضو البرلمان الجزائري، النائب موسى خرفي، إن الجزائر حققت العديد من المكاسب منذ استقلالها في 5 يوليو 1962.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك
"، أن "أبرز المكاسب تمثلت في استرجاع السيادة الوطنية على الأرض والثروات والقرار السياسي، بعد 132 سنة من الاستعمار الفرنسي".
وكذلك التعميم المجاني للتعليم، حيث تحوّلت الجزائر من مجتمع أغلبيته أمّي إلى أمة تملك اليوم ملايين المتخرجين في الجامعات والمعاهد.
كما طوّرت الجزائر البنية التحتية، من طرق وسكك حديدية وسدود وموانئ، إضافة إلى التوسع في مشاريع الإسكان، وجوانب أخرى منها:
- تأميم المحروقات سنة 1971، وهي خطوة تاريخية لاسترجاع الثروات الوطنية.
- بناء دولة ذات مؤسسات، برلمان، جيش وطني، مؤسسات دستورية، وممارسة دور إقليمي مؤثر.
- المواقف الخارجية المشرفة في دعم حركات التحرر العالمي ومناصرة القضية الفلسطينية.
ولفت النائب الجزائري إلى أن 5 يوليو، يمثل في الوجدان الجزائري، عيد النصر والحرية، ووفاء لروح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن تحيا الجزائر حرة، ولحظة فخر جماعي توحد كل أطياف الشعب الجزائري، سواء داخل الوطن أو خارجه.
كما أنها فرصة للتقييم والبناء، حيث يسترجع فيها المواطنون مسار الاستقلال ويطرحون آمالهم في جزائر أفضل.
وشدد خرفي على أن الذكرى هي رمز للهوية والانتماء، خاصة لدى الأجيال الجديدة التي لم تعايش الثورة لكنها تحمل إرثها.
في الإطار، قال البرلماني الجزائري بريش عبد القادر، إن 5 يوليو، هو عيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية وطرد المستعمر الفرنسي من الجزائر، بعدما جثم لعقود طويلة.
وأضاف عبد القادر، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الاستعمار الفرنسي مارس كل أصناف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يضاهيه فيها إلا جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وحاليا في غزة".
ولفت إلى أن "التاريخ هو بمثابة إعادة إطلاق المسار في الجزائر وبناء الدولة التي أسسها الأمير عبد القادر، بعدما تعطل المسار بسبب الاستعمار الفرنسي، وهي بمثابة نشأة الدولة الوطنية المستقلة".
وفي 18 مارس/ آذار عام 1962، وُقّعت اتفاقية "إيفيان" بين الحكومة الفرنسية والحكومة الجزائرية، والتي أدت إلى انتهاء الحرب التي استمرت لمدة 8 سنوات بين الجزائر وفرنسا كللت بالاستقلال.
أجري استفتاء شعبي في الجزائر في الأول من يوليو 1962، وأسفر عن تأييد الجزائريين للاستقلال، وأعلنت الجزائر دولة مستقلة في 5 يوليو 1962.
وعرفت العلاقات بين الجزائر وفرنسا محطات مهمة بعد هذا التاريخ، إذ ظلت باريس تحصل على امتيازات اقتصادية واستثمارية مهمة، حتى العام 2019، وبعد وصول الرئيس عبد المجيد تبون للحكم، بدأت الجزائر في فتح الباب للاستثمارات الأجنبية ومراجعة الامتيازات التي كانت تحصل عليها باريس، ما دفع نحو توتر العلاقات السياسية في الآونة الأخيرة.