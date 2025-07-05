https://sarabic.ae/20250705/مصر-تكثف-اتصالاتها-لاستئناف-المفاوضات-بين-إسرائيل-وحماس-1102371655.html

مصر تكثف اتصالاتها لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل و"حماس"

مصر تكثف اتصالاتها لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل و"حماس"

سبوتنيك عربي

أكدت مصادر مصرية أن "حركة حماس، سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأخير المقدم من الوسطاء، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة". 05.07.2025, سبوتنيك عربي

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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مصادر قولها، إن "رد حماس تضمن فتح المجال أمام مفاوضات غير مباشرة، للتوصل للتهدئة لمدة 60 يوما فور إقرارها".وأضافت أن "مصر تكثف اتصالاتها وتحركاتها مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين"، مؤكدة أن "مصر وقطر تواصلان جهودهما لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن غزة".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، بأن هناك فرصة واقعية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن حركة حماس الفلسطينية، أبدت موقفًا إيجابيًا تجاه المقترحات الأمريكية.وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال ترامب: "هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بحلول الأسبوع المقبل".وأوضح أن الرد الذي تلقته واشنطن من حركة حماس على مقترح الهدنة كان "بروح إيجابية"، في إشارة إلى المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء القتال في القطاع.وفي السياق ذاته، كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، التفاصيل المتعلقة باتفاق غزة بين إسرائيل وحركة حماس.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 57 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 135 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة في 3 يوليو/ تموز الجاري، بينهم أكثر من 6 آلاف قتيل ونحو 23 ألف مصاب، منذ استئناف الحرب في 18 مارس/ آذار الماضي.

https://sarabic.ae/20250704/بعد-رد-حماس-ما-هي-أبرز-بنود-مقترح-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1102367310.html

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مصر, أخبار مصر الآن, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم