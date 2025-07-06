أطرف الصور لهذا الأسبوع

عربي
افتتاح قمة "بريكس" الـ17 في ريو دي جانيرو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا لن تقبل أي تسوية في أوكرانيا لا تراعي مصالحها الأمنية، ورد إيجابي من حماس على مقترح وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
08:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
10:03 GMT
45 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن عدم قبول التعديلات المقترحة من حماس لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الديون؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
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https://sarabic.ae/20250706/أطرف-الصور-لهذا-الأسبوع-1102357211.html
أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الأكثر طرافة حول العالم، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة. 06.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أطرف الصور لهذا الأسبوع

11:55 GMT 06.07.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الأكثر طرافة حول العالم، التي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأيام الأخيرة.
© Getty Images / Leon Neal

فنانون يرتدون أزياء العائلة المالكة ويسيرون على السجادة الحمراء، خلال اليوم الثاني من مهرجان "غلاستونبري" في بريطانيا

فنانون يرتدون أزياء العائلة المالكة ويسيرون على السجادة الحمراء، خلال اليوم الثاني من مهرجان &quot;غلاستونبري&quot; في بريطانيا - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Leon Neal

فنانون يرتدون أزياء العائلة المالكة ويسيرون على السجادة الحمراء، خلال اليوم الثاني من مهرجان "غلاستونبري" في بريطانيا

© Getty Images / Sebastian Reuter

عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء "ريبيكا رويتز"، خلال أسبوع الموضة في برلين

عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء &quot;ريبيكا رويتز&quot;، خلال أسبوع الموضة في برلين - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Sebastian Reuter

عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء "ريبيكا رويتز"، خلال أسبوع الموضة في برلين

© Getty Images / Ben Birchall/PA Images

زوار يتفاعلون مع مجسم ديناصور متحرك بالحجم الطبيعي، في منتزه "وادي أفون" للمغامرات والحياة البرية، في بريستول، بريطانيا

زوار يتفاعلون مع مجسم ديناصور متحرك بالحجم الطبيعي، في منتزه &quot;وادي أفون&quot; للمغامرات والحياة البرية، في بريستول، بريطانيا - سبوتنيك عربي
3/10
© Getty Images / Ben Birchall/PA Images

زوار يتفاعلون مع مجسم ديناصور متحرك بالحجم الطبيعي، في منتزه "وادي أفون" للمغامرات والحياة البرية، في بريستول، بريطانيا

© Getty Images / VCG/Sun Zhensong

طفلة في لقطة طريفة أثناء زيارتها لسوق شينجيانغ الكبير الدولي في الصين

طفلة في لقطة طريفة أثناء زيارتها لسوق شينجيانغ الكبير الدولي في الصين - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / VCG/Sun Zhensong

طفلة في لقطة طريفة أثناء زيارتها لسوق شينجيانغ الكبير الدولي في الصين

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في فعالية التجديف الجماعي على ألواح التجديف على نهر "أوب"، مدينة نوفوسيبيرسك الروسية

مشاركون في فعالية التجديف الجماعي على ألواح التجديف على نهر &quot;أوب&quot;، مدينة نوفوسيبيرسك الروسية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
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مشاركون في فعالية التجديف الجماعي على ألواح التجديف على نهر "أوب"، مدينة نوفوسيبيرسك الروسية

© Getty Images / picture alliance/Hauke-Christian Dittrich

عدد من صغار الفقمة، المعروفة أيضًا باسم العواء، يرقدون في بركة ماء بمحطة الفقمة في حديقة "نورديش" الوطنية

عدد من صغار الفقمة، المعروفة أيضًا باسم العواء، يرقدون في بركة ماء بمحطة الفقمة في حديقة &quot;نورديش&quot; الوطنية - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / picture alliance/Hauke-Christian Dittrich

عدد من صغار الفقمة، المعروفة أيضًا باسم العواء، يرقدون في بركة ماء بمحطة الفقمة في حديقة "نورديش" الوطنية

© Getty Images / Toronto Star/Nick Lachance

حطّاب يمشي على ركائز خشبية في الشارع، خلال موكب "يوم كندا" السنوي الـ69، شرق يورك

حطّاب يمشي على ركائز خشبية في الشارع، خلال موكب &quot;يوم كندا&quot; السنوي الـ69، شرق يورك - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / Toronto Star/Nick Lachance

حطّاب يمشي على ركائز خشبية في الشارع، خلال موكب "يوم كندا" السنوي الـ69، شرق يورك

© AP Photo / Ng Han Guan

فتيات يتفاعلن مع روبوتات "تي-1"بعد مسابقة كرة القدم الروبوتية الافتتاحية، التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين

فتيات يتفاعلن مع روبوتات &quot;تي-1&quot;بعد مسابقة كرة القدم الروبوتية الافتتاحية، التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Ng Han Guan

فتيات يتفاعلن مع روبوتات "تي-1"بعد مسابقة كرة القدم الروبوتية الافتتاحية، التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين

© Getty Images / NurPhoto/Ronen Tivony

طائر "أبو قردان" يُطعم صغيره في حديقة بحيرة "إيولا" وسط مدينة أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية

طائر &quot;أبو قردان&quot; يُطعم صغيره في حديقة بحيرة &quot;إيولا&quot; وسط مدينة أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / NurPhoto/Ronen Tivony

طائر "أبو قردان" يُطعم صغيره في حديقة بحيرة "إيولا" وسط مدينة أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

زائرة خلال مهرجان "في كونتاكت" في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية

زائرة خلال مهرجان &quot;في كونتاكت&quot; في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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زائرة خلال مهرجان "في كونتاكت" في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية

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