أطرف الصور لهذا الأسبوع

فنانون يرتدون أزياء العائلة المالكة ويسيرون على السجادة الحمراء، خلال اليوم الثاني من مهرجان "غلاستونبري" في بريطانيا
فنانون يرتدون أزياء العائلة المالكة ويسيرون على السجادة الحمراء، خلال اليوم الثاني من مهرجان "غلاستونبري" في بريطانيا
عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء "ريبيكا رويتز"، خلال أسبوع الموضة في برلين
عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء "ريبيكا رويتز"، خلال أسبوع الموضة في برلين
زوار يتفاعلون مع مجسم ديناصور متحرك بالحجم الطبيعي، في منتزه "وادي أفون" للمغامرات والحياة البرية، في بريستول، بريطانيا
زوار يتفاعلون مع مجسم ديناصور متحرك بالحجم الطبيعي، في منتزه "وادي أفون" للمغامرات والحياة البرية، في بريستول، بريطانيا
طفلة في لقطة طريفة أثناء زيارتها لسوق شينجيانغ الكبير الدولي في الصين
طفلة في لقطة طريفة أثناء زيارتها لسوق شينجيانغ الكبير الدولي في الصين
مشاركون في فعالية التجديف الجماعي على ألواح التجديف على نهر "أوب"، مدينة نوفوسيبيرسك الروسية
مشاركون في فعالية التجديف الجماعي على ألواح التجديف على نهر "أوب"، مدينة نوفوسيبيرسك الروسية
عدد من صغار الفقمة، المعروفة أيضًا باسم العواء، يرقدون في بركة ماء بمحطة الفقمة في حديقة "نورديش" الوطنية
عدد من صغار الفقمة، المعروفة أيضًا باسم العواء، يرقدون في بركة ماء بمحطة الفقمة في حديقة "نورديش" الوطنية
حطّاب يمشي على ركائز خشبية في الشارع، خلال موكب "يوم كندا" السنوي الـ69، شرق يورك
حطّاب يمشي على ركائز خشبية في الشارع، خلال موكب "يوم كندا" السنوي الـ69، شرق يورك
فتيات يتفاعلن مع روبوتات "تي-1"بعد مسابقة كرة القدم الروبوتية الافتتاحية، التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين
فتيات يتفاعلن مع روبوتات "تي-1"بعد مسابقة كرة القدم الروبوتية الافتتاحية، التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين
طائر "أبو قردان" يُطعم صغيره في حديقة بحيرة "إيولا" وسط مدينة أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية
طائر "أبو قردان" يُطعم صغيره في حديقة بحيرة "إيولا" وسط مدينة أورلاندو، الولايات المتحدة الأمريكية
زائرة خلال مهرجان "في كونتاكت" في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية
زائرة خلال مهرجان "في كونتاكت" في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان الروسية