أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025

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غارات إسرائيلية على ميناء الحديدة في اليمن وسماع دوي انفجارات ضخمة -عاجل
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:45 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:29 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا لن تقبل أي تسوية في أوكرانيا لا تراعي مصالحها الأمنية، ورد إيجابي من حماس على مقترح وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
08:15 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
10:03 GMT
45 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنجح واشنطن في سحب سوريا للمعسكر الغربي؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن عدم قبول التعديلات المقترحة من حماس لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الديون؟
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250706/أكبر-5-صفقات-طاقة-متجددة-في-يونيو-2025--1102421271.html
أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025
أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025
سبوتنيك عربي
شهد شهر يونيو/ حزيران 2025 صعود سوريا ومصر إلى صدارة مشهد الطاقة المتجددة، وتنوعت الصفقات بين مشاريع للطاقة الشمسية وتوربينات الرياح وتخزين الكهرباء، بمشاركة... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025

19:50 GMT 06.07.2025
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شهد شهر يونيو/ حزيران 2025 صعود سوريا ومصر إلى صدارة مشهد الطاقة المتجددة، وتنوعت الصفقات بين مشاريع للطاقة الشمسية وتوربينات الرياح وتخزين الكهرباء، بمشاركة شركات دولية.
أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025 - سبوتنيك عربي
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