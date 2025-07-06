https://sarabic.ae/20250706/أكبر-5-صفقات-طاقة-متجددة-في-يونيو-2025--1102421271.html
أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025
أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025
سبوتنيك عربي
شهد شهر يونيو/ حزيران 2025 صعود سوريا ومصر إلى صدارة مشهد الطاقة المتجددة، وتنوعت الصفقات بين مشاريع للطاقة الشمسية وتوربينات الرياح وتخزين الكهرباء، بمشاركة... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T19:50+0000
2025-07-06T19:50+0000
2025-07-06T19:50+0000
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انفوجرافيك, инфографика
أكبر 5 صفقات طاقة متجددة في يونيو 2025
شهد شهر يونيو/ حزيران 2025 صعود سوريا ومصر إلى صدارة مشهد الطاقة المتجددة، وتنوعت الصفقات بين مشاريع للطاقة الشمسية وتوربينات الرياح وتخزين الكهرباء، بمشاركة شركات دولية.