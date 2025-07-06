https://sarabic.ae/20250706/بعد-توسع-بريكس-هل-تؤيد-انضمام-بلدك-للتحالف-على-غرار-مصر-والإمارات-1102416239.html
بعد توسع "بريكس".. هل تؤيد انضمام بلدك للتحالف على غرار مصر والإمارات؟
بعد توسع "بريكس".. هل تؤيد انضمام بلدك للتحالف على غرار مصر والإمارات؟
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن العالم يشهد تغيرات جذرية، والنظام الأحادي القطب للعلاقات الدولية أصبح "شيئا من الماضي"، داعيا ألى ترسيخ... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T16:20+0000
2025-07-06T16:20+0000
2025-07-06T16:20+0000
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استطلاعات الرأي
قمة بريكس في البرازيل 2025
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وأكد بوتين في كلمته خلال مشاركته في قمة "بريكس" 2025، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، عبر تقنية الفيديو، أن دول مجموعة بريكس، تستمر في تعميق التعاون في المجالات الرئيسية.وتُعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.بعد توسع "بريكس".. هل تؤيد انضمام بلدك للتحالف على غرار مصر والإمارات؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, قمة بريكس في البرازيل 2025, опросы
استطلاعات الرأي, قمة بريكس في البرازيل 2025, опросы
بعد توسع "بريكس".. هل تؤيد انضمام بلدك للتحالف على غرار مصر والإمارات؟
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن العالم يشهد تغيرات جذرية، والنظام الأحادي القطب للعلاقات الدولية أصبح "شيئا من الماضي"، داعيا ألى ترسيخ التعاول بين دول مجموعة "بريكس".
وأكد بوتين في كلمته خلال مشاركته في قمة "بريكس" 2025، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، عبر تقنية الفيديو، أن دول مجموعة بريكس، تستمر في تعميق التعاون في المجالات الرئيسية.
وأردف بوتين: "تأثير مجموعة "بريكس" ونفوذها في العالم يزدادان عاما بعد عام".
وتُعد هذه القمة الـ17 على مستوى القادة لدول مجموعة "بريكس"، والتي تضم حاليًا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، مصر، الإمارات، إثيوبيا، إيران، وانضمت إندونيسيا رسميا بداية عام 2025.
بعد توسع "بريكس".. هل تؤيد انضمام بلدك للتحالف على غرار مصر والإمارات؟