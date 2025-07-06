https://sarabic.ae/20250706/ترامب-يصف-قرار-ماسك-بتشكيل-حزب-سياسي-أمريكي-جديد-بأنه-سخيف-1102424348.html
ترامب يصف قرار ماسك بتشكيل حزب سياسي أمريكي جديد بأنه "سخيف"
ترامب يصف قرار ماسك بتشكيل حزب سياسي أمريكي جديد بأنه "سخيف"
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، قرار حليفه السابق إيلون ماسك، بتأسيس حزب سياسي خاص به بأنه "سخيف". 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T23:24+0000
2025-07-06T23:24+0000
2025-07-07T04:31+0000
ترامب
إيلون ماسك
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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ويوم أمس السبت، أعلن ماسك عن تأسيس حزبه السياسي الخاص، والذي أطلق عليه اسم "حزب أمريكا".ويأتي هذا التطور، وسط خلاف ماسك مع مشروع قانون ترامب، الذي يخفض الإنفاق الفيدرالي ولكنه يوفر في الوقت نفسه إعفاءات ضريبية كبيرة، إذ اقترح ماسك مجددًا تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة، قائلًا إن البلاد أصبحت الآن "حزبًا واحدًا".وردًا على انتقادات ماسك لمشروع القانون، قال ترامب إنه من دون الدعم "سيكون عليه إغلاق متجره والعودة إلى وطنه جنوب أفريقيا".
https://sarabic.ae/20250705/إيلون-ماسك-يعلن-عن-تشكيل-حزبه-السياسي-1102392792.html
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ترامب, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, إيلون ماسك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يصف قرار ماسك بتشكيل حزب سياسي أمريكي جديد بأنه "سخيف"
23:24 GMT 06.07.2025 (تم التحديث: 04:31 GMT 07.07.2025)
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، قرار حليفه السابق إيلون ماسك، بتأسيس حزب سياسي خاص به بأنه "سخيف".
ويوم أمس السبت، أعلن ماسك عن تأسيس حزبه السياسي الخاص، والذي أطلق عليه اسم "حزب أمريكا".
وقال ترامب لمراسلي البيت الأبيض: "أعتقد أن تأسيس حزب ثالث أمرٌ سخيف. لقد حققنا نجاحًا باهرًا مع الحزب الجمهوري. لقد ضلّ الديمقراطيون طريقهم، لكن لطالما كان نظامًا ثنائي الحزب، وأعتقد أن تأسيس حزب ثالث يزيد من الارتباك".
ويأتي هذا التطور، وسط خلاف ماسك مع مشروع قانون ترامب، الذي يخفض الإنفاق الفيدرالي ولكنه يوفر في الوقت نفسه إعفاءات ضريبية كبيرة، إذ اقترح ماسك مجددًا تأسيس حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة، قائلًا إن البلاد أصبحت الآن "حزبًا واحدًا".
وردًا على انتقادات ماسك لمشروع القانون، قال ترامب إنه من دون الدعم "سيكون عليه إغلاق متجره والعودة إلى وطنه جنوب أفريقيا".