https://sarabic.ae/20250706/لقطة-غريبة-ميسي-يصنع-هدفا-رائعا-ضد-فريقه-فيديو-1102399004.html
لقطة غريبة.. ميسي يصنع هدفا رائعا ضد فريقه.. فيديو
لقطة غريبة.. ميسي يصنع هدفا رائعا ضد فريقه.. فيديو
سبوتنيك عربي
ارتكب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خطأ فادحا خلال مباراة فريقه إنتر ميامي أمام مونتريال، إذ مرر الكرة بالخطأ لمهاجم الفريق الكندي برينس أوسو، الذي... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T06:41+0000
2025-07-06T06:41+0000
2025-07-06T06:41+0000
ليونيل ميسي
نادي الفيديو
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لكن ميسي سرعان ما عوّض الخطأ بصناعة هدف التعادل، ثم تسجيل هدفين رائعين، ليسهم في فوز إنتر ميامي 4-1.وانتشرت اللقطة المثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل الجمهور ساخرا بأن ميسي قرر لأول مرة "صناعة هدف للفريق الخصم".ويملك ليونيل ميسي حتى الآن 12 هدفا، و6 تمريرات حاسمة في 14 مباراة بالدوري الأمريكي.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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ليونيل ميسي, نادي الفيديو
ليونيل ميسي, نادي الفيديو
لقطة غريبة.. ميسي يصنع هدفا رائعا ضد فريقه.. فيديو
ارتكب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خطأ فادحا خلال مباراة فريقه إنتر ميامي أمام مونتريال، إذ مرر الكرة بالخطأ لمهاجم الفريق الكندي برينس أوسو، الذي استغلها وسجل هدف التقدم لفريقه.
لكن ميسي سرعان ما عوّض الخطأ بصناعة هدف التعادل، ثم تسجيل هدفين رائعين، ليسهم في فوز إنتر ميامي 4-1.
وانتشرت اللقطة المثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل الجمهور ساخرا بأن ميسي قرر لأول مرة "صناعة هدف للفريق الخصم".
ويملك ليونيل ميسي حتى الآن 12 هدفا، و6 تمريرات حاسمة في 14 مباراة بالدوري الأمريكي.