لقطة غريبة.. ميسي يصنع هدفا رائعا ضد فريقه.. فيديو

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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:04 GMT
18 د
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
09:22 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
10:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:03 GMT
10 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
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الإنسان والثقافة
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30 د
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الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
روسيا لن تقبل أي تسوية في أوكرانيا لا تراعي مصالحها الأمنية، ورد إيجابي من حماس على مقترح وقف إطلاق النار
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مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
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لبنان والعالم
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19:00 GMT
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لبنان والعالم
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الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
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تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
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https://sarabic.ae/20250706/لقطة-غريبة-ميسي-يصنع-هدفا-رائعا-ضد-فريقه-فيديو-1102399004.html
لقطة غريبة.. ميسي يصنع هدفا رائعا ضد فريقه.. فيديو
لقطة غريبة.. ميسي يصنع هدفا رائعا ضد فريقه.. فيديو
سبوتنيك عربي
ارتكب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خطأ فادحا خلال مباراة فريقه إنتر ميامي أمام مونتريال، إذ مرر الكرة بالخطأ لمهاجم الفريق الكندي برينس أوسو، الذي... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T06:41+0000
2025-07-06T06:41+0000
ليونيل ميسي
نادي الفيديو
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لكن ميسي سرعان ما عوّض الخطأ بصناعة هدف التعادل، ثم تسجيل هدفين رائعين، ليسهم في فوز إنتر ميامي 4-1.وانتشرت اللقطة المثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل الجمهور ساخرا بأن ميسي قرر لأول مرة "صناعة هدف للفريق الخصم".ويملك ليونيل ميسي حتى الآن 12 هدفا، و6 تمريرات حاسمة في 14 مباراة بالدوري الأمريكي.
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ليونيل ميسي, نادي الفيديو
ليونيل ميسي, نادي الفيديو

لقطة غريبة.. ميسي يصنع هدفا رائعا ضد فريقه.. فيديو

06:41 GMT 06.07.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwellميسي مع فريقه إنتر ميامي بالدوري الأمريكي
ميسي مع فريقه إنتر ميامي بالدوري الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Rebecca Blackwell
تابعنا عبر
ارتكب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خطأ فادحا خلال مباراة فريقه إنتر ميامي أمام مونتريال، إذ مرر الكرة بالخطأ لمهاجم الفريق الكندي برينس أوسو، الذي استغلها وسجل هدف التقدم لفريقه.
لكن ميسي سرعان ما عوّض الخطأ بصناعة هدف التعادل، ثم تسجيل هدفين رائعين، ليسهم في فوز إنتر ميامي 4-1.
وانتشرت اللقطة المثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تفاعل الجمهور ساخرا بأن ميسي قرر لأول مرة "صناعة هدف للفريق الخصم".
ويملك ليونيل ميسي حتى الآن 12 هدفا، و6 تمريرات حاسمة في 14 مباراة بالدوري الأمريكي.
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