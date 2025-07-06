https://sarabic.ae/20250706/مروحيات-أردنية-تشارك-في-إخماد-حرائق-الساحل-السوري-فيديو-1102411497.html
مروحيات أردنية تشارك في إخماد حرائق الساحل السوري... فيديو
مروحيات أردنية تشارك في إخماد حرائق الساحل السوري... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قالوا إنها لمشاركة مروحيات أردنية في إخماد النيران المشتعلة منذ عدة أيام في جبال الساحل السوري. 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T13:58+0000
2025-07-06T13:58+0000
2025-07-06T13:58+0000
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ووصلت فرق من الدفاع المدني الأردني إلى سوريا صباح اليوم للمشاركة في إخماد حرائق الغابات المستمرة منذ أربعة أيام في محافظة اللاذقية غربي سوريا.وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أن الطائرات الأردنية المتخصصة تشارك في إخماد تلك الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات من الغابات والمناطق الحراجية في سوريا.وفي ظل اتساع رقعة الحرائق في غابات الساحل السوري، أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عن إحداث غرفة عمليات ميدانية مشتركة بالتعاون مع عدد من المنظمات السورية الفاعلة، بهدف تقديم الدعم اللوجستي والميداني لفرق إخماد الحرائق.اندلاع حريق ضخم قرب قصر الشعب في دمشق... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن
نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن
مروحيات أردنية تشارك في إخماد حرائق الساحل السوري... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات قالوا إنها لمشاركة مروحيات أردنية في إخماد النيران المشتعلة منذ عدة أيام في جبال الساحل السوري.
ووصلت فرق من الدفاع المدني الأردني إلى سوريا صباح اليوم للمشاركة في إخماد حرائق الغابات المستمرة منذ أربعة أيام في محافظة اللاذقية غربي سوريا.
وذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أن الطائرات الأردنية المتخصصة تشارك في إخماد تلك الحرائق التي أتت على آلاف الهكتارات من الغابات والمناطق الحراجية في سوريا.
وفي ظل اتساع رقعة الحرائق في غابات الساحل السوري، أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عن إحداث غرفة عمليات ميدانية مشتركة بالتعاون مع عدد من المنظمات السورية الفاعلة، بهدف تقديم الدعم اللوجستي والميداني لفرق إخماد الحرائق.