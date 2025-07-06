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29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20250706/مصر-العثور-على-تابوت-فخم-ومومياوات-أطفال-داخل-مقبرة-بنقوش-هيروغليفية-مذهلة-صور-1102401306.html
مصر.. العثور على تابوت فخم ومومياوات أطفال داخل مقبرة بنقوش هيروغليفية مذهلة.. صور
مصر.. العثور على تابوت فخم ومومياوات أطفال داخل مقبرة بنقوش هيروغليفية مذهلة.. صور
سبوتنيك عربي
أعلنت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار المصري، وجامعة ميلانو الإيطالية، عن اكتشاف عدد من المقابر المنحوتة في الصخر تعود... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T08:35+0000
2025-07-06T08:35+0000
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ومن أبرز ما توصلت إليه أعمال الحفائر لهذا الموسم، اكتشاف المقبرة رقم 38، والتي تميزت بتصميمها الفريد وحالتها الإنشائية الجيدة، وتقع على عمق يزيد عن مترين تحت الأرض، ويؤدي إليها سلم حجري مكون من 9 درجات محاطة بمصاطب من طوب اللبن، كانت تستخدم في تقديم القرابين الجنائزية، وفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية.وعُثر داخل المقبرة على تابوت ضخم من الحجر الجيري يبلغ ارتفاعه نحو مترين، موضوع فوق منصة صخرية نُحتت مباشرة في الجبل، ويتميز التابوت بغطاء على هيئة آدمية يحمل ملامح واضحة لوجه إنسان مزين بباروكة (شعر مستعار) وزخارف مذهلة، إلى جانب عمودين من النقوش الهيروغليفية، التي تسجل أدعية موجهة إلى الآلهة المحلية في أسوان، وتذكر اسم صاحب المقبرة "كا - مِسيو"، أحد كبار المسؤولين في عصره، بالإضافة إلى أسماء أفراد من عائلته.كما تم العثور على مجموعة من المومياوات داخل المقابر، بعضها لأطفال، وهو ما يعكس الاستخدام المتواصل للجبانة من قبل مختلف فئات المجتمع، بحسب بيان الوزارة المصرية.وأوضح أن "النقوش واللقى المكتشفة تشكل مصدرا علميا غنيا لدراسة التقاليد الجنائزية والرمزية الدينية في الفترات المتأخرة من تاريخ مصر القديمة".
https://sarabic.ae/20250526/مصر-تعلن-اكتشاف-3-مقابر-أثرية-جديدة-في-الأقصر-تعود-لعصر-الدولة-الحديثة-1100990021.html
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مصر.. العثور على تابوت فخم ومومياوات أطفال داخل مقبرة بنقوش هيروغليفية مذهلة.. صور

08:35 GMT 06.07.2025
© Sputnik . Amro Omranمومياء بالمتحف المصري بالقاهرة
مومياء بالمتحف المصري بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
© Sputnik . Amro Omran
تابعنا عبر
أعلنت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار المصري، وجامعة ميلانو الإيطالية، عن اكتشاف عدد من المقابر المنحوتة في الصخر تعود للعصرين اليوناني والروماني، وذلك في الجبانة المحيطة بمنطقة ضريح الآغاخان بالبر الغربي لمحافظة أسوان.
ومن أبرز ما توصلت إليه أعمال الحفائر لهذا الموسم، اكتشاف المقبرة رقم 38، والتي تميزت بتصميمها الفريد وحالتها الإنشائية الجيدة، وتقع على عمق يزيد عن مترين تحت الأرض، ويؤدي إليها سلم حجري مكون من 9 درجات محاطة بمصاطب من طوب اللبن، كانت تستخدم في تقديم القرابين الجنائزية، وفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية.
وعُثر داخل المقبرة على تابوت ضخم من الحجر الجيري يبلغ ارتفاعه نحو مترين، موضوع فوق منصة صخرية نُحتت مباشرة في الجبل، ويتميز التابوت بغطاء على هيئة آدمية يحمل ملامح واضحة لوجه إنسان مزين بباروكة (شعر مستعار) وزخارف مذهلة، إلى جانب عمودين من النقوش الهيروغليفية، التي تسجل أدعية موجهة إلى الآلهة المحلية في أسوان، وتذكر اسم صاحب المقبرة "كا - مِسيو"، أحد كبار المسؤولين في عصره، بالإضافة إلى أسماء أفراد من عائلته.
كما تم العثور على مجموعة من المومياوات داخل المقابر، بعضها لأطفال، وهو ما يعكس الاستخدام المتواصل للجبانة من قبل مختلف فئات المجتمع، بحسب بيان الوزارة المصرية.
اكتشاف 3 مقابر أثرية جديدة في الأقصر تعود لعصر الدولة الحديثة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
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26 مايو, 15:40 GMT
وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري الدكتور محمد إسماعيل خالد، أن "الكشف يعد دليلا على استمرار الاستخدام الجنائزي للمنطقة من قِبل مختلف الطبقات الاجتماعية، إذ دفنت النخبة في المقابر العلوية على الهضبة، بينما استقرت الطبقة المتوسطة في سفوح الجبانة".
وأوضح أن "النقوش واللقى المكتشفة تشكل مصدرا علميا غنيا لدراسة التقاليد الجنائزية والرمزية الدينية في الفترات المتأخرة من تاريخ مصر القديمة".
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