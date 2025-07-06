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وزيرا خارجية تركيا وإيران يناقشان المفاوضات النووية في قمة "بريكس"
وزيرا خارجية تركيا وإيران يناقشان المفاوضات النووية في قمة "بريكس"
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، المفاوضات المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية، على هامش قمة "بريكس"، في مدينة ريو دي جانيرو... 06.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-06T21:27+0000
2025-07-07T05:51+0000
قمة بريكس في البرازيل 2025
وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية الإيراني
العالم
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جاء ذلك، وفقًا لما ذكره مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك".ويمثل وزير الخارجية التركي بلاده في قمة "بريكس" نيابة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأشار المصدر إلى أن "الوزير فيدان، أكد أن بلاده تدعو إلى حل جميع القضايا في منطقتنا بالطرق الدبلوماسية، وستقدم أنقرة كل الدعم الممكن للخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الاتجاه".وتُعقد قمة البريكس الـ17 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.جدير بالذكر أن "بريكس" هي رابطة حكومية دولية تم تأسيسها في 2006 من جانب البرازيل وروسيا والهند والصين. ولاحقا انضمت جنوب أفريقيا إلى الرابطة عام 2011. وانضمت إليها منذ بداية عام 2024 كل من ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا.ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، أصبح شركاء مجموعة "بريكس" هم بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وبوليفيا والجزائر وفيتنام وكوبا ونيجيريا وتركيا.
https://sarabic.ae/20250706/عراقجي-العدوان-الصهيوني-على-إيران-ضربة-قاصمة-لسيادة-القانون-1102418567.html
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قمة بريكس في البرازيل 2025, وزير الخارجية التركي, وزير الخارجية الإيراني, العالم
قمة بريكس في البرازيل 2025, وزير الخارجية التركي, وزير الخارجية الإيراني, العالم

وزيرا خارجية تركيا وإيران يناقشان المفاوضات النووية في قمة "بريكس"

21:27 GMT 06.07.2025 (تم التحديث: 05:51 GMT 07.07.2025)
© Sputnikلافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
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ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، المفاوضات المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية، على هامش قمة "بريكس"، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.
جاء ذلك، وفقًا لما ذكره مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك".
ويمثل وزير الخارجية التركي بلاده في قمة "بريكس" نيابة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف المصدر: "خلال الاجتماع، نوقشت القضايا الثنائية والإقليمية، بالإضافة إلى عملية التفاوض بشأن الأنشطة النووية الإيرانية".

وأشار المصدر إلى أن "الوزير فيدان، أكد أن بلاده تدعو إلى حل جميع القضايا في منطقتنا بالطرق الدبلوماسية، وستقدم أنقرة كل الدعم الممكن للخطوات التي سيتم اتخاذها في هذا الاتجاه".
وتُعقد قمة البريكس الـ17 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
عراقجي: العدوان الصهيوني على إيران ضربة قاصمة لسيادة القانون
أمس, 18:32 GMT
جدير بالذكر أن "بريكس" هي رابطة حكومية دولية تم تأسيسها في 2006 من جانب البرازيل وروسيا والهند والصين. ولاحقا انضمت جنوب أفريقيا إلى الرابطة عام 2011. وانضمت إليها منذ بداية عام 2024 كل من ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا.
ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، أصبح شركاء مجموعة "بريكس" هم بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وبوليفيا والجزائر وفيتنام وكوبا ونيجيريا وتركيا.
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