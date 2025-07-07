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الإمارات تعلن إنقاذ طاقم سفينة تعرض للاستهداف في البحر الأحمر
الإمارات تعلن إنقاذ طاقم سفينة تعرض للاستهداف في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت وزراة الخارجية الإماراتية، اليوم الاثنين، أن سفينة إماراتية نجحت في إنقاذ طاقم السفينة التجارية "ماجيك سيز"، وذلك بعد تعرضها للاستهداف في مياه البحر... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T19:52+0000
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وجاء في بيان الخارجية الإماراتية: "سفينة "سفين بريزم" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي قد استجابت بشكل فوري لنداء استغاثة صادر عن السفينة التجارية "ماجيك سيز Magic Seas" وذلك بعد تعرضها للاستهداف في مياه البحر الأحمر، مما أسفر عن تضرر هيكلها ما دفع طاقمها إلى التخلي عنها في ظروف بحرية صعبة".وتابع البيان: "عملية الاستجابة الإماراتية أسفرت عن إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 22 شخصاً، بينهم أفراد طاقم السفينة وأمنها، وذلك بالتنسيق التام مع الجهات البحرية المختصة، بما في ذلك هيئة النقل البحري في المملكة المتحدة (UKMTO)، والمنظمات الدولية المعنية، وبما يراعي أعلى معايير السلامة والاستجابة في مثل هذه الحالات الطارئة".وتابع البيان: "يجسد هذا التحرك السريع التزام دولة الإمارات بدعم أمن وسلامة الملاحة الدولية، والتضامن الإنساني مع جميع الدول، في مواجهة التحديات المتزايدة في الممرات المائية الاستراتيجية".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "السفينة انتهكت قرار حظر الدخول لموانئ إسرائيل ما أدى لتسرب المياه إليها وجعلها عرضة للغرق"، مؤكدا أن "العملية نفذت بزورقين مسيرين و5 صواريخ باليستية ومجنحة و3 طائرات مسيرة"."أنصار الله" تعلن مهاجمة مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ بالستي فرط صوتي
https://sarabic.ae/20250707/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-في-البحر-الأحمر-ما-أدى-لتسرب-المياه-إليها-وجعلها-عرضة-للغرق-1102448945.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
الإمارات تعلن إنقاذ طاقم سفينة تعرض للاستهداف في البحر الأحمر
19:52 GMT 07.07.2025 (تم التحديث: 20:08 GMT 07.07.2025)
أعلنت وزراة الخارجية الإماراتية، اليوم الاثنين، أن سفينة إماراتية نجحت في إنقاذ طاقم السفينة التجارية "ماجيك سيز"، وذلك بعد تعرضها للاستهداف في مياه البحر الأحمر.
وجاء في بيان الخارجية الإماراتية: "سفينة "سفين بريزم" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي قد استجابت بشكل فوري لنداء استغاثة صادر عن السفينة التجارية "ماجيك سيز Magic Seas" وذلك بعد تعرضها للاستهداف في مياه البحر الأحمر، مما أسفر عن تضرر هيكلها ما دفع طاقمها إلى التخلي عنها في ظروف بحرية صعبة".
وتابع البيان: "عملية الاستجابة الإماراتية أسفرت عن إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 22 شخصاً، بينهم أفراد طاقم السفينة وأمنها، وذلك بالتنسيق التام مع الجهات البحرية المختصة، بما في ذلك هيئة النقل البحري في المملكة المتحدة (UKMTO)، والمنظمات الدولية المعنية، وبما يراعي أعلى معايير السلامة والاستجابة في مثل هذه الحالات الطارئة".
وتابع البيان: "يجسد هذا التحرك السريع التزام دولة الإمارات بدعم أمن وسلامة الملاحة الدولية، والتضامن الإنساني مع جميع الدول، في مواجهة التحديات المتزايدة في الممرات المائية الاستراتيجية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، استهداف سفينة "ماجيك سيز"، والتي انتهكت حظر الدخول إلى الموانئ الإسرائيلية.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "السفينة انتهكت قرار حظر الدخول لموانئ إسرائيل
ما أدى لتسرب المياه إليها وجعلها عرضة للغرق"، مؤكدا أن "العملية نفذت بزورقين مسيرين و5 صواريخ باليستية ومجنحة و3 طائرات مسيرة".