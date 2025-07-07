https://sarabic.ae/20250707/البحرية-الليبية-تنقذ-37-مهاجرا-غير-شرعي-قبالة-سواحل-بنغازي-1102428684.html
البحرية الليبية تنقذ 37 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل بنغازي
البحرية الليبية تنقذ 37 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل بنغازي
سبوتنيك عربي
أنقذت القوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي، فجر اليوم الاثنين، 37 مهاجرا غير شرعي من حاملي جنسية بنغلاديش، كانوا على متن قارب متهالك في عرض البحر، أثناء... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T07:29+0000
2025-07-07T07:29+0000
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وقال العقيد خليفة العبيدي، مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "دوريات خفر السواحل التابعة للقوات المسلحة رصدت القارب على بعد 195 ميلًا شمال غرب مدينة بنغازي، وتمكنت من اعتراضه وإنقاذ المهاجرين الذين كانوا في وضع إنساني صعب".وتأتي هذه العملية في إطار جهود السلطات الليبية المستمرة للحد من الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، التي تعد من أخطر مسارات الهجرة نحو أوروبا.
https://sarabic.ae/20250628/ليبيا-تحبط-محاولة-تهريب-مهاجرين-كانوا-في-طريقهم-إلى-إيطاليا-1102162032.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
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البحرية الليبية تنقذ 37 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل بنغازي
أنقذت القوات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي، فجر اليوم الاثنين، 37 مهاجرا غير شرعي من حاملي جنسية بنغلاديش، كانوا على متن قارب متهالك في عرض البحر، أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية.
وقال العقيد خليفة العبيدي، مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك
"، إن "دوريات خفر السواحل التابعة للقوات المسلحة رصدت القارب على بعد 195 ميلًا شمال غرب مدينة بنغازي، وتمكنت من اعتراضه وإنقاذ المهاجرين الذين كانوا في وضع إنساني صعب".
وأضاف العبيدي أنه "تم نقل المهاجرين إلى مراكز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
، حيث جرى توفير الرعاية الطبية والغذائية اللازمة لهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة، وفق التشريعات المحلية والدولية".
وتأتي هذه العملية في إطار جهود السلطات الليبية
المستمرة للحد من الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط، التي تعد من أخطر مسارات الهجرة نحو أوروبا.