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الخارجية الإيرانية: الهجمات الإسرائيلية تستهدف الحياة الاقتصادية في لبنان بشكل مباشر

الخارجية الإيرانية: الهجمات الإسرائيلية تستهدف الحياة الاقتصادية في لبنان بشكل مباشر

سبوتنيك عربي

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، الهجمات التي شنتها إسرائيل على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أنها تستهدف بشكل مباشر أمن... 07.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-07T11:30+0000

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ووصف بقائي هذه الهجمات بأنها "عسكرية وإرهابية"، وتشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي.وأشار إلى أن "استمرار العدوان في ظل وقف إطلاق النار، وتزامنه مع موسم السياحة الصيفي، يعكس نية واضحة لدى الاحتلال الإسرائيلي للإضرار بالاقتصاد اللبناني وإفشال جهود الحكومة لتحسين معيشة المواطنين"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في تصريحاته، صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الضامنة لوقف إطلاق النار، محذرًا من التبعات الخطيرة لاستمرار العدوان على أمن واستقرار المنطقة.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، عن إصابة 10 أشخاص بينهم طفلة، جراء غارتين إسرائيليتين نُفذتا، أمس الأحد، وفقا للوكالة الوطنية للبنانية للإعلام.وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، أن غارة استهدفت بلدة برج رحال في قضاء صور جنوبي البلاد، أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، فيما أدت غارة أخرى على بلدة الزرارية في قضاء صيدا، إلى إصابة طفلة بجروح خطيرة استدعت نقلها إلى العناية المركزة.تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع مساع دولية مكثفة لدعم سيادة لبنان واستقراره، في ظل مطالبات لبنانية متكررة بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف انتهاكاتها للقرار الأممي 1701.واستقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين المبعوث الأمريكي توم باراك، في قصر بعبدا في بيروت، وسلمه "أفكار لبنانية لحل شامل"، وفق بيان من الرئائسة اللبنانية.وفي المقابل، صرح باراك بعد لقائه بعون، أنه "راض جدا" عن الرد اللبناني على المقترح الأمريكي، الذي تم تقديمه خلال الفترة الماضية، بشأن المرحلة المقبلة في لبنان، ووصفه بـ"المتزن". وأضاف أنه يشعر بأمل كبير عقب تلقيه الرد من الجانب اللبناني، مؤكدا أن "إسرائيل لا تريد حربا مع لبنان، وترغب في السلام لكن تطبيق ذلك يمثل تحديا حقيقيا".وشدد المبعوث الأمريكي توم باراك، على أن "هناك فرصة يجب على الجميع انتهازها لإنهاء النزاع بين لبنان وإسرائيل".

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