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لافروف: إمكانيات "بريكس" بدأت تتكشف للتو
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الرئيس الإيراني يكشف تفاصيل محاولة إسرائيل اغتياله... فيديو
الرئيس الإيراني يكشف تفاصيل محاولة إسرائيل اغتياله... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، ولأول مرة عن تفاصيل محاولة إسرائيل اغتياله. 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T13:00+0000
2025-07-07T13:00+0000
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وقال خلال مقابلة عن بُعد مع المذيع الأمريكي، تاكر كارلسون، نشرها الأخير، اليوم الاثنين، عبر منصة "إكس"، إن إسرائيل حاولت اغتياله، خلال الضربات التي نفذتها ضد إيران، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، لكنها فشلت.وأضاف بيزشكيان ردا على سؤال ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية حاولت اغتياله: "لقد حاولوا، نعم، وتصرفوا بناءا على ذلك، لكنهم فشلوا".وفي لقائه مع تاكر كارلسون، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، استعداد بلاده لاستئناف المحادثات بشأن التحقق من برنامجها النووي، وذلك بعد تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقال بيزشكيان إن إيران لم تكن يوما الطرف الذي يتهرب من عمليات التحقق، وإنها منفتحة على الرقابة الدولية، لكنه أشار إلى أن "الهجمات الإسرائيلية والأمريكية" تسببت في أضرار كبيرة للمعدات والمنشآت النووية، مما حال دون إمكانية الوصول إليها حاليا.وأضاف أنه يجب أولا تقييم حجم الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت، قبل الحديث عن سبل التحقق وآليات الرقابة الممكنة.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النووية.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير تل أبيب لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو، عندما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لاتفاق لوقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250706/لم-يتم-الإعلان-عنها-إيران-قصفت-5-منشآت-عسكرية-إسرائيلية-خلال-الحرب-1102421762.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الرئيس الإيراني يكشف تفاصيل محاولة إسرائيل اغتياله... فيديو

13:00 GMT 07.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemiالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
كشف الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، ولأول مرة عن تفاصيل محاولة إسرائيل اغتياله.
وقال خلال مقابلة عن بُعد مع المذيع الأمريكي، تاكر كارلسون، نشرها الأخير، اليوم الاثنين، عبر منصة "إكس"، إن إسرائيل حاولت اغتياله، خلال الضربات التي نفذتها ضد إيران، في شهر يونيو/ حزيران الماضي، لكنها فشلت.
وأضاف بيزشكيان ردا على سؤال ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية حاولت اغتياله: "لقد حاولوا، نعم، وتصرفوا بناءا على ذلك، لكنهم فشلوا".
وفي لقائه مع تاكر كارلسون، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، استعداد بلاده لاستئناف المحادثات بشأن التحقق من برنامجها النووي، وذلك بعد تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال بيزشكيان إن إيران لم تكن يوما الطرف الذي يتهرب من عمليات التحقق، وإنها منفتحة على الرقابة الدولية، لكنه أشار إلى أن "الهجمات الإسرائيلية والأمريكية" تسببت في أضرار كبيرة للمعدات والمنشآت النووية، مما حال دون إمكانية الوصول إليها حاليا.
وأضاف أنه يجب أولا تقييم حجم الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت، قبل الحديث عن سبل التحقق وآليات الرقابة الممكنة.
إطلاق صاروخ بالستي إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
لم يتم الإعلان عنها.. إيران قصفت 5 منشآت عسكرية إسرائيلية خلال الحرب
أمس, 20:21 GMT
يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النووية.
وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير تل أبيب لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو، عندما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لاتفاق لوقف إطلاق النار.
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