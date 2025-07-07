https://sarabic.ae/20250707/بالأرقام-المساعدات-الأمريكية-المقدمة-لأوكرانيا--1102452643.html
بالأرقام... المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا
بالأرقام... المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
يقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" إنفوغراف على شكل صورة توضح بالأرقام الأموال التي دفعتها واشنطن بهدف دعم نظام كييف، حيث بلغت مجمل السماعدات 123.3 مليار دولار... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T14:54+0000
2025-07-07T14:54+0000
2025-07-07T14:54+0000
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, أخبار أوكرانيا, واشنطن, دعم عسكري, инфографика
انفوجرافيك, أخبار أوكرانيا, واشنطن, دعم عسكري, инфографика
بالأرقام... المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا
يقدم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" إنفوغراف على شكل صورة توضح بالأرقام الأموال التي دفعتها واشنطن بهدف دعم نظام كييف، حيث بلغت مجمل السماعدات 123.3 مليار دولار أمريكي، توزعت على شكل مساعدات تحت غطاء إنساني ومساعدات عسكرية ومساعدات مالية.