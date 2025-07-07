https://sarabic.ae/20250707/بالأرقام-دول-بريكس-وحصتها-من-الاقتصاد-العالمي-1102463290.html
بالأرقام.. دول "بريكس" وحصتها من الاقتصاد العالمي
بالأرقام.. دول "بريكس" وحصتها من الاقتصاد العالمي
سبوتنيك عربي
تضم "بريكس" حاليا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، وروسيا، والهند، الصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، والإمارات، وإثيوبيا، وإيران، وإندونيسيا. 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T21:19+0000
2025-07-07T21:19+0000
2025-07-07T21:19+0000
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انفوجرافيك
قمة بريكس في البرازيل 2025
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وتظهر إحصائيات عام 2024، أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول بريكس الـ 10 فقط يتجاوز 30 تريليون دولار، مقارنة بنحو 111 تريليون دولار تمثل الناتج المحلي الإجمالي العالمي في نفس العام.
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انفوجرافيك, قمة بريكس في البرازيل 2025, инфографика
انفوجرافيك, قمة بريكس في البرازيل 2025, инфографика
بالأرقام.. دول "بريكس" وحصتها من الاقتصاد العالمي
تضم "بريكس" حاليا 10 دول بعد توسعها الأخير، وتشمل البرازيل، وروسيا، والهند، الصين، وجنوب أفريقيا، ومصر، والإمارات، وإثيوبيا، وإيران، وإندونيسيا.
وتظهر إحصائيات عام 2024، أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول بريكس الـ 10 فقط يتجاوز 30 تريليون دولار، مقارنة بنحو 111 تريليون دولار تمثل الناتج المحلي الإجمالي العالمي في نفس العام.