https://sarabic.ae/20250707/ترامب-يعلن-فرض-رسوم-جمركية-إضافية-بنسبة-10-على-الدول-الداعمة-لـبريكس-1102425979.html
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول الداعمة لـ"بريكس"
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول الداعمة لـ"بريكس"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن أي دولة تدعم سياسات مجموعة "بريكس"، "المعادية لأمريكا" على حد قوله، ستخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%. 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T05:13+0000
2025-07-07T05:13+0000
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قمة بريكس في البرازيل 2025
مجموعة بريكس
دونالد ترامب
اقتصاد
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وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، التي يملكها: "أي دولة تدعم سياسة "بريكس" المناهضة لأمريكا، ستخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، ولن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة".وفي منشور آخر، قال ترامب إن "الولايات المتحدة ستبدأ بإبلاغ الدول الأخرى، بشأن الرسوم الجمركية أو الصفقات التجارية، التي يتم فرضها ضدها، ابتداء من 7 يوليو(تموز الجاري)".في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وكان معدل القاعدة الضريبية على الواردات 10%، وفي 9 أبريل الماضي، تم إدخال معدلات أعلى على 57 دولة.وتعقد قمة "بريكس" الـ17، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، أصبح شركاء مجموعة "بريكس" هم بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وبوليفيا والجزائر وفيتنام وكوبا ونيجيريا وتركيا.قادة "بريكس" يدعون لإصلاح صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية
https://sarabic.ae/20250706/زعماء-بريكس-يدعون-لتسوية-الصراع-في-أوكرانيا-ويدينون-الضربات-ضد-إيران-1102417359.html
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قمة بريكس في البرازيل 2025, مجموعة بريكس, دونالد ترامب, اقتصاد
قمة بريكس في البرازيل 2025, مجموعة بريكس, دونالد ترامب, اقتصاد
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول الداعمة لـ"بريكس"
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن أي دولة تدعم سياسات مجموعة "بريكس"، "المعادية لأمريكا" على حد قوله، ستخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشال"، التي يملكها: "أي دولة تدعم سياسة "بريكس" المناهضة لأمريكا، ستخضع لرسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، ولن تكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة".
وفي منشور آخر، قال ترامب إن "الولايات المتحدة ستبدأ بإبلاغ الدول الأخرى، بشأن الرسوم الجمركية أو الصفقات التجارية، التي يتم فرضها ضدها، ابتداء من 7 يوليو(تموز الجاري)".
في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وكان معدل القاعدة الضريبية على الواردات 10%، وفي 9 أبريل الماضي، تم إدخال معدلات أعلى على 57 دولة.
وتم حساب المعدلات على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة، بحيث يكون هناك توازن بدلًا من عجز، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، بلغت الرسوم الجمركية الجديدة 20%، لكن سرعان ما تم تعليق هذه التدابير طيلة مدة المفاوضات التجارية.
وتعقد قمة "بريكس" الـ17، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 6 و7 يوليو/ تموز الجاري.
جدير بالذكر أن "بريكس" هي مجموعة حكومية دولية تم تأسيسها عام 2006، من قِبل البرازيل وروسيا والهند والصين. ولاحقا انضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2011. وانضمت إليها منذ بداية عام 2024 كل من ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، وانضمت إليها إندونيسيا، في بداية العام 2025.
ومنذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، أصبح شركاء مجموعة "بريكس" هم بيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وبوليفيا والجزائر وفيتنام وكوبا ونيجيريا وتركيا.