https://sarabic.ae/20250707/حاخام-يهودي-يلتقي-وزير-الخارجية-الإيراني-في-قمة-بريكس-صور-1102428244.html
حاخام يهودي يلتقي وزير الخارجية الإيراني في قمة "بريكس".. صور
حاخام يهودي يلتقي وزير الخارجية الإيراني في قمة "بريكس".. صور
سبوتنيك عربي
التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على هامش قمة "بريكس" المنعقدة حاليا في البرازيل، بالحاخام اليهودي المناهض للصهيونية يسرائيل دوفيد وايس. 07.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-07T07:10+0000
2025-07-07T07:10+0000
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قمة بريكس في البرازيل 2025
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وتبادل عراقجي مع وايس، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".ويشارك الحاخام وايس، في اجتماعات على هامش قمة "بريكس"، وكان قد زار في وقت سابق سفارة إيران في البرازيل، ودوّن في سجل التعازي في السفارة، كلمات دعم وتضامن مع الشعب والحكومة الإيرانية، وعبّر عن تعازيه لأسر القتلى الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد، الشهر الماضي.يذكر أن إسرائيل وإيران تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النووية.وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل وتدمير تل أبيب لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو، عندما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لاتفاق لوقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20250701/إيران-تعلن-مقتل-935-شخصا-وإصابة-و5646-آخرين-خلال-حرب-الـ12-يوما-مع-إسرائيل-1102241582.html
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إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس في البرازيل 2025
إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, قمة بريكس في البرازيل 2025
حاخام يهودي يلتقي وزير الخارجية الإيراني في قمة "بريكس".. صور
07:10 GMT 07.07.2025 (تم التحديث: 08:26 GMT 07.07.2025)
التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على هامش قمة "بريكس" المنعقدة حاليا في البرازيل، بالحاخام اليهودي المناهض للصهيونية يسرائيل دوفيد وايس.
وتبادل عراقجي مع وايس، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إيرنا".
ويشارك الحاخام وايس، في اجتماعات على هامش قمة "بريكس"، وكان قد زار في وقت سابق سفارة إيران في البرازيل، ودوّن في سجل التعازي في السفارة، كلمات دعم وتضامن مع الشعب والحكومة الإيرانية، وعبّر عن تعازيه لأسر القتلى الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد، الشهر الماضي.
يذكر أن إسرائيل وإيران
تبادلتا ضربات جوية وقصف صاروخي منذ 13 يونيو/ حزيران الماضي، عندما قصفت إسرائيل إيران وتسببت في مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء النووية.
وشملت الحرب قصف إيران لأهداف استراتيجية في إسرائيل
وتدمير تل أبيب لعدد من الأهداف الحيوية في إيران، كما تضمنت قصفا أمريكيا وإسرائيليا لمنشآت إيران النووية، تلاه هجوم إيراني على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، يوم 24 يونيو، عندما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توصل الطرفين لاتفاق لوقف إطلاق النار.