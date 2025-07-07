مزود بالذكاء الاصطناعي... ترام "إنوبروم-2025" يبدأ العمل في يكاترينبورغ

المشاركون في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.
المشاركون في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.
أول سيارة كهربائية روسية من طراز "أتوم" (قادرة على العمل في ظروف القطب الشمالي) في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.
أول سيارة كهربائية روسية من طراز "أتوم" (قادرة على العمل في ظروف القطب الشمالي) في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.
المشاركون في منتدى الأعمال "الحوار الصناعي: روسيا - السعودية" في إطار المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.
المشاركون في منتدى الأعمال "الحوار الصناعي: روسيا - السعودية" في إطار المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.
المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.
جناح "بيلاز" في معرض الصناعة الدولي "إنوبروم" في يكاترينبورغ.
جناح "بيلاز" في معرض الصناعة الدولي "إنوبروم" في يكاترينبورغ.
نموذج من "مجموعة التكنولوجيا الصينية" في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.
نموذج من "مجموعة التكنولوجيا الصينية" في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.
الترامواي طراز "فويفودا 71-952" في معرض الصناعة الدولي "إنوبروم" في يكاترينبورغ.
الترامواي طراز "فويفودا 71-952" في معرض الصناعة الدولي "إنوبروم" في يكاترينبورغ.
الترامواي طراز "فويفودا 71-952" في معرض الصناعة الدولي "إنوبروم" في يكاترينبورغ.
الترامواي طراز "فويفودا 71-952" في معرض الصناعة الدولي "إنوبروم" في يكاترينبورغ.
نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي دميتري فولفاتش (وسط الصورة) وسفير الصين لدى روسيا، تشانغ هان هوي (الثالث من اليمين)، خلال جولة في معرض "إكسبو الروسي الصيني" الحادي عشر في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.
نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي دميتري فولفاتش (وسط الصورة) وسفير الصين لدى روسيا، تشانغ هان هوي (الثالث من اليمين)، خلال جولة في معرض "إكسبو الروسي الصيني" الحادي عشر في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.
رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.
رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.
المشاركون في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.
المشاركون في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.