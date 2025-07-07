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المقهى الثقافي
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مساحة حرة
تحذير من كارثة إنسانية في دارفور السودانية
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عرب بوينت بودكاست
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نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
10:03 GMT
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هل العالم مقبل على أزمة اقتصادية كبيرة بسبب الديون؟
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https://sarabic.ae/20250707/مزود-بالذكاء-الاصطناعي-ترام-إنوبروم-2025-يبدأ-العمل-في-يكاترينبورغ-1102441094.html
مزود بالذكاء الاصطناعي... ترام "إنوبروم-2025" يبدأ العمل في يكاترينبورغ
مزود بالذكاء الاصطناعي... ترام "إنوبروم-2025" يبدأ العمل في يكاترينبورغ
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"، الذي يعقد في مدينة يكاترينبورغ الروسية خلال الفترة من 7 إلى 10... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

مزود بالذكاء الاصطناعي... ترام "إنوبروم-2025" يبدأ العمل في يكاترينبورغ

12:46 GMT 07.07.2025
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم"، الذي يعقد في مدينة يكاترينبورغ الروسية خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو/تموز.
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.

المشاركون في المعرض الصناعي الدولي &quot;إينوبروم&quot; في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
1/11
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

أول سيارة كهربائية روسية من طراز "أتوم" (قادرة على العمل في ظروف القطب الشمالي) في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.

أول سيارة كهربائية روسية من طراز &quot;أتوم&quot; (قادرة على العمل في ظروف القطب الشمالي) في المعرض الصناعي الدولي &quot;إينوبروم&quot; في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أول سيارة كهربائية روسية من طراز "أتوم" (قادرة على العمل في ظروف القطب الشمالي) في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في منتدى الأعمال "الحوار الصناعي: روسيا - السعودية" في إطار المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.

المشاركون في منتدى الأعمال &quot;الحوار الصناعي: روسيا - السعودية&quot; في إطار المعرض الصناعي الدولي &quot;إينوبروم&quot; في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
3/11
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في منتدى الأعمال "الحوار الصناعي: روسيا - السعودية" في إطار المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.

المعرض الصناعي الدولي &quot;إينوبروم&quot; في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
4/11
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

جناح "بيلاز" في معرض الصناعة الدولي "إنوبروم" في يكاترينبورغ.

جناح &quot;بيلاز&quot; في معرض الصناعة الدولي &quot;إنوبروم&quot; في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
5/11
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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جناح "بيلاز" في معرض الصناعة الدولي "إنوبروم" في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

نموذج من "مجموعة التكنولوجيا الصينية" في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.

نموذج من &quot;مجموعة التكنولوجيا الصينية&quot; في المعرض الصناعي الدولي &quot;إينوبروم&quot; في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
6/11
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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نموذج من "مجموعة التكنولوجيا الصينية" في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

الترامواي طراز "فويفودا 71-952" في معرض الصناعة الدولي "إنوبروم" في يكاترينبورغ.

الترامواي طراز &quot;فويفودا 71-952&quot; في معرض الصناعة الدولي &quot;إنوبروم&quot; في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
7/11
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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الترامواي طراز "فويفودا 71-952" في معرض الصناعة الدولي "إنوبروم" في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصور

الترامواي طراز "فويفودا 71-952" في معرض الصناعة الدولي "إنوبروم" في يكاترينبورغ.

الترامواي طراز &quot;فويفودا 71-952&quot; في معرض الصناعة الدولي &quot;إنوبروم&quot; في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
8/11
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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الترامواي طراز "فويفودا 71-952" في معرض الصناعة الدولي "إنوبروم" في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي دميتري فولفاتش (وسط الصورة) وسفير الصين لدى روسيا، تشانغ هان هوي (الثالث من اليمين)، خلال جولة في معرض "إكسبو الروسي الصيني" الحادي عشر في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.

نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي دميتري فولفاتش (وسط الصورة) وسفير الصين لدى روسيا، تشانغ هان هوي (الثالث من اليمين)، خلال جولة في معرض &quot;إكسبو الروسي الصيني&quot; الحادي عشر في المعرض الصناعي الدولي &quot;إينوبروم&quot; في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
9/11
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
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نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي دميتري فولفاتش (وسط الصورة) وسفير الصين لدى روسيا، تشانغ هان هوي (الثالث من اليمين)، خلال جولة في معرض "إكسبو الروسي الصيني" الحادي عشر في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.

رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف في المعرض الصناعي الدولي &quot;إينوبروم&quot; في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
10/11
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
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رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركون في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.

المشاركون في المعرض الصناعي الدولي &quot;إينوبروم&quot; في يكاترينبورغ. - سبوتنيك عربي
11/11
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
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المشاركون في المعرض الصناعي الدولي "إينوبروم" في يكاترينبورغ.

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