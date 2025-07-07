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نائب لبناني: أمريكا ليست وسيطا بل شريك في القرار 1701
نائب لبناني: أمريكا ليست وسيطا بل شريك في القرار 1701
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تطرق عضو "كتلة الوفاء للمقاومة"، النائب إيهاب حمادة، إلى زيارة السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى سوريا ولبنان، توماس باراك، إلى... 07.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأكد حمادة في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الله" عكس ما تقول الولايات المتحدة أنه مشكلة لبنانية، فهو كان حلا وضماناً للبنان".وتابع حمادة أن "موضوع السلاح ليس مطروحا إطلاقا، وهو فقط مطروح لدى بعض اللبنانيين في خيالهم وأوهامهم"، موضحا أن "نص الـ1701 يتحدث عن إجراء جنوب الليطاني و"حزب الله" ملتزم بكل مندرجاته، لكن من انقلب وخرق ولم يبقي شيئا هو الإسرائيلي".وفي السياق ذاته، لفت حمادة إلى "أسئلة رئيس الجمهورية المتعلقة بالتنصل الكامل للأمريكي من أداء الإسرائيلي وخرق 1701"، معتبرا أن "هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابات".وفي وقت سابق من اليوم، صرح توم باراك، السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا ولبنان، بأن "أمريكا لا تملي على لبنان ما يجب فعله، بل تدعمه في قراراته"، مشيرًا إلى أن "الآلية السابقة بين لبنان وإسرائيل، لم تكن ناجحة، وأن الحل يجب أن يبدأ من الداخل اللبناني، خاصة في التعامل مع "حزب الله" اللبناني".‌‏نعيم قاسم: لا تطلبوا من "حزب الله" ترك السلاح قبل انسحاب إسرائيل من لبنانالمبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان: راض جدا عن الرد اللبناني وترامب ليس صبورا للأبد
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حصري, لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

نائب لبناني: أمريكا ليست وسيطا بل شريك في القرار 1701

18:02 GMT 07.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالمبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك
المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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تطرق عضو "كتلة الوفاء للمقاومة"، النائب إيهاب حمادة، إلى زيارة السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى سوريا ولبنان، توماس باراك، إلى لبنان، مؤكداً موقف "حزب الله" الرافض للتدخل الأمريكي، معتبرا أمريكا شريكة وليست وسيطة، خاصة بالتجربة المتعلقة بالقرار 1701.
وأكد حمادة في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الله" عكس ما تقول الولايات المتحدة أنه مشكلة لبنانية، فهو كان حلا وضماناً للبنان".

وأضاف: "نحن لسنا مشكلة داخلية بل الولايات المتحدة وإسرائيل هما أساس المشاكل في العالم والمنطقة"، مشيرا إلى ان "رئيسي الجمهورية والحكومة عبرا بشكل واضح انسجاما مع البيان الوزاري الذي حاول البعض أن يحمّله ما ليس فيه".

وتابع حمادة أن "موضوع السلاح ليس مطروحا إطلاقا، وهو فقط مطروح لدى بعض اللبنانيين في خيالهم وأوهامهم"، موضحا أن "نص الـ1701 يتحدث عن إجراء جنوب الليطاني و"حزب الله" ملتزم بكل مندرجاته، لكن من انقلب وخرق ولم يبقي شيئا هو الإسرائيلي".
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14:13 GMT
وفي السياق ذاته، لفت حمادة إلى "أسئلة رئيس الجمهورية المتعلقة بالتنصل الكامل للأمريكي من أداء الإسرائيلي وخرق 1701"، معتبرا أن "هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابات".

وجدد حمادة التأكيد على "موقف الحزب الثابت بعدم الاعتراف بإسرائيل"، لافتا إلى "البقاء في موقع المقاومة حتى تحرير كامل الاراضي العربية وتحرير ارضنا"، قائلاً: "هدفنا مواجهة إسرائيل الذي يشكل خطرا على الامة والارض اللبنانية وهي جزء من هذه الأرض، ولكننا معنيون بكل أرض عربية".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح توم باراك، السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا ولبنان، بأن "أمريكا لا تملي على لبنان ما يجب فعله، بل تدعمه في قراراته"، مشيرًا إلى أن "الآلية السابقة بين لبنان وإسرائيل، لم تكن ناجحة، وأن الحل يجب أن يبدأ من الداخل اللبناني، خاصة في التعامل مع "حزب الله" اللبناني".
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