https://sarabic.ae/20250707/نائب-لبناني-أمريكا-ليست-وسيطا-بل-شريك-في-القرار-1701-1102458174.html

نائب لبناني: أمريكا ليست وسيطا بل شريك في القرار 1701

نائب لبناني: أمريكا ليست وسيطا بل شريك في القرار 1701

سبوتنيك عربي

تطرق عضو "كتلة الوفاء للمقاومة"، النائب إيهاب حمادة، إلى زيارة السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى سوريا ولبنان، توماس باراك، إلى... 07.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-07T18:02+0000

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وأكد حمادة في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "حزب الله" عكس ما تقول الولايات المتحدة أنه مشكلة لبنانية، فهو كان حلا وضماناً للبنان".وتابع حمادة أن "موضوع السلاح ليس مطروحا إطلاقا، وهو فقط مطروح لدى بعض اللبنانيين في خيالهم وأوهامهم"، موضحا أن "نص الـ1701 يتحدث عن إجراء جنوب الليطاني و"حزب الله" ملتزم بكل مندرجاته، لكن من انقلب وخرق ولم يبقي شيئا هو الإسرائيلي".وفي السياق ذاته، لفت حمادة إلى "أسئلة رئيس الجمهورية المتعلقة بالتنصل الكامل للأمريكي من أداء الإسرائيلي وخرق 1701"، معتبرا أن "هذه الأسئلة بحاجة إلى إجابات".وفي وقت سابق من اليوم، صرح توم باراك، السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الرئاسي الخاص إلى سوريا ولبنان، بأن "أمريكا لا تملي على لبنان ما يجب فعله، بل تدعمه في قراراته"، مشيرًا إلى أن "الآلية السابقة بين لبنان وإسرائيل، لم تكن ناجحة، وأن الحل يجب أن يبدأ من الداخل اللبناني، خاصة في التعامل مع "حزب الله" اللبناني".‌‏نعيم قاسم: لا تطلبوا من "حزب الله" ترك السلاح قبل انسحاب إسرائيل من لبنانالمبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان: راض جدا عن الرد اللبناني وترامب ليس صبورا للأبد

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