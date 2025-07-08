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هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
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الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
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الأمم المتحدة تحذر من خطر يهدد 38% من الأطفال النازحين بمدينة الفاشر السودانية
الأمم المتحدة تحذر من خطر يهدد 38% من الأطفال النازحين بمدينة الفاشر السودانية
سبوتنيك عربي
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "أوتشا" إن الكثير من سكان مدينة الفاشر يضطرون لتناول علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة بسبب ظروف... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T14:06+0000
2025-07-08T14:06+0000
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وحذر "أوتشا" من تفشي سوء التغذية الحاد في مراكز الإيواء بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، مشيرا إلى أن هذا الخطر وصل إلى 38 في المئة من الأطفال في مواقع النزوح، بحسب ما ذكرته صحيفة "سودان تربيون" اليوم الثلاثاء. وبحسب الصحيفة، فإن تقييما أجراه شركاء العمل الإنساني والسلطات المحلية أظهر أن الأطفال الذين لا يجدون غذاء كافيا هم دون سن الخامسة، مشيرة إلى أن 11 في المئة منهم يعانون من سوء التغذية الحاد. وبحسب الصحيفة فإن ظروف القتال والقصف العشوائي أجبرت أكثر من 780 ألف شخص على النزوح من الفاشر ومن مخيم زمزم جنوب غربي المدينة. واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا. وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250706/سقوط-قتلى-إثر-قصف-سوق-الفاشر-في-السودان-1102420136.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

الأمم المتحدة تحذر من خطر يهدد 38% من الأطفال النازحين بمدينة الفاشر السودانية

14:06 GMT 08.07.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة
 الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "أوتشا" إن الكثير من سكان مدينة الفاشر يضطرون لتناول علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة بسبب ظروف الحصار المفروض على المدينة بسبب الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع.
وحذر "أوتشا" من تفشي سوء التغذية الحاد في مراكز الإيواء بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، مشيرا إلى أن هذا الخطر وصل إلى 38 في المئة من الأطفال في مواقع النزوح، بحسب ما ذكرته صحيفة "سودان تربيون" اليوم الثلاثاء.
وبحسب الصحيفة، فإن تقييما أجراه شركاء العمل الإنساني والسلطات المحلية أظهر أن الأطفال الذين لا يجدون غذاء كافيا هم دون سن الخامسة، مشيرة إلى أن 11 في المئة منهم يعانون من سوء التغذية الحاد.
وبحسب الصحيفة فإن ظروف القتال والقصف العشوائي أجبرت أكثر من 780 ألف شخص على النزوح من الفاشر ومن مخيم زمزم جنوب غربي المدينة.
جندي سوداني من قوات الدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2025
سقوط قتلى إثر قصف سوق الفاشر في السودان
6 يوليو, 19:31 GMT
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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