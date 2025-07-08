https://sarabic.ae/20250708/الحكم-بالسجن-14-عاما-ضد-الغنوشي-وأحكام-تصل-إلى-35-عاما-في-قضية-التآمر-الثانية-بتونس-1102504412.html

الحكم بالسجن 14 عاما ضد الغنوشي وأحكام تصل إلى 35 عاما في "قضية التآمر 2" في تونس

الحكم بالسجن 14 عاما ضد الغنوشي وأحكام تصل إلى 35 عاما في "قضية التآمر 2" في تونس

سبوتنيك عربي

أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في تونس، اليوم الثلاثاء، حكمها الابتدائي في ما يعرف إعلاميا بقضية "التآمر 2"، التي تضم 21 متهما من بينهم... 08.07.2025, سبوتنيك عربي

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وبحسب ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، فقد تراوحت الأحكام بالسجن على المتهمين الموقوفين بين 12 و14 عاما، في حين حكم غيابيا على المتهمين الفارين بالسجن لمدة 35 عاما مع النفاذ العاجل. وشمل ذلك الحكم على راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة، بالسجن 14 عاما.كما قضت المحكمة بوضع جميع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، بعد إدانتهم بتهم من بينها: تكوين وفاق إرهابي، والانضمام إلى تنظيمات إرهابية داخل تونس، واستعمال التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية أو لتجنيد وتدريب عناصر على تنفيذها، إلى جانب التآمر على أمن الدولة الداخلي ونشر معلومات لفائدة تنظيمات إرهابية.وكانت المحكمة قد أجلت النظر في القضية يوم الجمعة الماضي، لإعذار المتهمين والتصريح بالحكم، وذلك بعد جلسة مخصصة لمرافعات هيئة الدفاع أعقبت استنطاق المتهمين.وترجع وقائع القضية إلى قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس خلال أغسطس الماضي، بإحالة 21 متهما على القضاء، ومن أبرزهم:وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقات جلب دولية بحق 12 متهما من بينهم الشاهد وعكاشة والخريجي، في إطار التحقيقات المرتبطة بتكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة.وتعد هذه القضية من أكبر المحاكمات السياسية المرتبطة بالإرهاب منذ الثورة التونسية.

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