الحكم بالسجن 14 عاما ضد الغنوشي وأحكام تصل إلى 35 عاما في "قضية التآمر 2" في تونس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
عدنان منصور: مجموعة "بريكس" تواجه أمريكا التي ترفض التخلي عن قوتها الأحادية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: القرار الأمريكي بشأن "هيئة تحرير الشام" يعكس تحولات في المشهد السوري
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250708/الحكم-بالسجن-14-عاما-ضد-الغنوشي-وأحكام-تصل-إلى-35-عاما-في-قضية-التآمر-الثانية-بتونس-1102504412.html
الحكم بالسجن 14 عاما ضد الغنوشي وأحكام تصل إلى 35 عاما في "قضية التآمر 2" في تونس
الحكم بالسجن 14 عاما ضد الغنوشي وأحكام تصل إلى 35 عاما في "قضية التآمر 2" في تونس
سبوتنيك عربي
أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في تونس، اليوم الثلاثاء، حكمها الابتدائي في ما يعرف إعلاميا بقضية "التآمر 2"، التي تضم 21 متهما من بينهم... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T19:20+0000
2025-07-08T19:35+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
تونس
أخبار تونس اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742612_0:226:3077:1957_1920x0_80_0_0_715b64c516f11117914a8ac1f916595a.jpg
وبحسب ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، فقد تراوحت الأحكام بالسجن على المتهمين الموقوفين بين 12 و14 عاما، في حين حكم غيابيا على المتهمين الفارين بالسجن لمدة 35 عاما مع النفاذ العاجل. وشمل ذلك الحكم على راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة، بالسجن 14 عاما.كما قضت المحكمة بوضع جميع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، بعد إدانتهم بتهم من بينها: تكوين وفاق إرهابي، والانضمام إلى تنظيمات إرهابية داخل تونس، واستعمال التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية أو لتجنيد وتدريب عناصر على تنفيذها، إلى جانب التآمر على أمن الدولة الداخلي ونشر معلومات لفائدة تنظيمات إرهابية.وكانت المحكمة قد أجلت النظر في القضية يوم الجمعة الماضي، لإعذار المتهمين والتصريح بالحكم، وذلك بعد جلسة مخصصة لمرافعات هيئة الدفاع أعقبت استنطاق المتهمين.وترجع وقائع القضية إلى قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس خلال أغسطس الماضي، بإحالة 21 متهما على القضاء، ومن أبرزهم:وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقات جلب دولية بحق 12 متهما من بينهم الشاهد وعكاشة والخريجي، في إطار التحقيقات المرتبطة بتكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة.وتعد هذه القضية من أكبر المحاكمات السياسية المرتبطة بالإرهاب منذ الثورة التونسية.
https://sarabic.ae/20240201/القضاء-التونسي-يصدر-حكما-بسجن-راشد-الغنوشي-وصهره-رفيق-عبد-السلام-3-سنوات-1085656449.html
https://sarabic.ae/20230609/الغنوشي-يتلقى-مذكرة-إيداع-بالسجن-بشأن-قضية-الجهاز-السري-1077960826.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/14/1048742612_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_952dbe94b5a6be2965253cf724079dec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم

الحكم بالسجن 14 عاما ضد الغنوشي وأحكام تصل إلى 35 عاما في "قضية التآمر 2" في تونس

19:20 GMT 08.07.2025 (تم التحديث: 19:35 GMT 08.07.2025)
© AP Photo / Hassene Dridiرئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، صورة من أرشيف 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Hassene Dridi
تابعنا عبر
أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في تونس، اليوم الثلاثاء، حكمها الابتدائي في ما يعرف إعلاميا بقضية "التآمر 2"، التي تضم 21 متهما من بينهم سياسيون ووزراء سابقون وأمنيون ونواب، وذلك بتهم تتعلق بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة.
وبحسب ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، فقد تراوحت الأحكام بالسجن على المتهمين الموقوفين بين 12 و14 عاما، في حين حكم غيابيا على المتهمين الفارين بالسجن لمدة 35 عاما مع النفاذ العاجل.
وشمل ذلك الحكم على راشد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة، بالسجن 14 عاما.
راشد الغنوشي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
القضاء التونسي يصدر حكما بسجن راشد الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام 3 سنوات
1 فبراير 2024, 16:34 GMT
كما قضت المحكمة بوضع جميع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، بعد إدانتهم بتهم من بينها: تكوين وفاق إرهابي، والانضمام إلى تنظيمات إرهابية داخل تونس، واستعمال التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية أو لتجنيد وتدريب عناصر على تنفيذها، إلى جانب التآمر على أمن الدولة الداخلي ونشر معلومات لفائدة تنظيمات إرهابية.
وكانت المحكمة قد أجلت النظر في القضية يوم الجمعة الماضي، لإعذار المتهمين والتصريح بالحكم، وذلك بعد جلسة مخصصة لمرافعات هيئة الدفاع أعقبت استنطاق المتهمين.
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
الغنوشي يتلقى مذكرة إيداع بالسجن بشأن قضية "الجهاز السري"
9 يونيو 2023, 17:47 GMT
وترجع وقائع القضية إلى قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس خلال أغسطس الماضي، بإحالة 21 متهما على القضاء، ومن أبرزهم:
راشد الغنوشي (رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة – موقوف)
يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الأسبق – في حالة فرار)
نادية عكاشة (مديرة ديوان رئاسية سابقة – في حالة فرار)
رفيق بوشلاكة (وزير خارجية أسبق)
وفي سبتمبر/ أيلول 2023، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقات جلب دولية بحق 12 متهما من بينهم الشاهد وعكاشة والخريجي، في إطار التحقيقات المرتبطة بتكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة.
وتعد هذه القضية من أكبر المحاكمات السياسية المرتبطة بالإرهاب منذ الثورة التونسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала