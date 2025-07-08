https://sarabic.ae/20250708/خبير-أرميني-يجب-خفض-التوترات-وتغليب-لغة-العقل-لإنهاء-التوترات-في-أرمينيا--1102505426.html
خبير: يجب خفض التوترات وتغليب لغة العقل لإنهاء التوترات في أرمينيا
خبير: يجب خفض التوترات وتغليب لغة العقل لإنهاء التوترات في أرمينيا
سبوتنيك عربي
أعرب خوان سارافيان، مدير الشؤون المؤسسية في المركز الأرمني في الأرجنتين، عن قلقه إزاء التوترات الراهنة في أرمينيا، داعيا إلى تهدئة الخطاب السياسي والديني حفاظا... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T20:37+0000
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وقال سارافيان في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": "الوضع مقلق، ويتعين تخفيف حدة النقاشات مراعاة للشعب الأرمني والجالية الأرمنية في الخارج، التي يبلغ تعدادها 7 ملايين نسمة وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالكنيسة الأرمنية".وأضاف: "يجب أن يسود المنطق السليم، وهذا ضروري لأرمينيا، التي خاضت حربا خاسرة بسبب حكومات متعددة غير فعالة، والتي بدلا من أن تعزز البلاد، تقاعست عن العمل لمدة 25 عاما، ممثلوها العسكريون والسياسيون والدينيون". وختم سارافيان، قائلا: "أرمينيا والجالية الأرمنية في الخارج بحاجة إلى السلام، ويجب على قادتها، بغض النظر عن انتمائهم لأي معسكر، أن يكونوا وسطاء في طريق الحل". وتم فتح القضية الجنائية بعد أن تحدث علنا دفاعا عن الكنيسة الرسولية الأرمنية في اليوم السابق، وفي أعقاب تصريح رجل الأعمال الداعم للكنيسة الرسولية الأرمينية، نشر رئيس الوزراء نيكول باشينيان تصريحات قاسية على وسائل التواصل الاجتماعي، رأى فيها كثيرون تلميحا إلى رجل الأعمال.وبعد ذلك بوقت قصير، قام ضباط الشرطة الجنائية الأرمينية بتفتيش منزل كارابيتيان، وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تراقب عن كثب الوضع في محيط كارابيتيان.خبير: حكومة باشينيان دخلت مرحلة جديدة من الأزمات الداخليةالكنيسة الأرثوذكسية الروسية تدين محاولة إخضاع الكنيسة الرسولية الأرمنية
https://sarabic.ae/20250708/كارابيتيان-يقاضي-عددا-من-المسؤولين-الأرمينيين-بتهم-توجيه-إهانات-1102468858.html
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خبير: يجب خفض التوترات وتغليب لغة العقل لإنهاء التوترات في أرمينيا
20:37 GMT 08.07.2025 (تم التحديث: 20:40 GMT 08.07.2025)
حصري
أعرب خوان سارافيان، مدير الشؤون المؤسسية في المركز الأرمني في الأرجنتين، عن قلقه إزاء التوترات الراهنة في أرمينيا، داعيا إلى تهدئة الخطاب السياسي والديني حفاظا على مصالح الشعب الأرمني والجالية الأرمنية التي تضم 7 ملايين شخص حول العالم والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالكنيسة الأرمنية.
وقال سارافيان في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": "الوضع مقلق، ويتعين تخفيف حدة النقاشات مراعاة للشعب الأرمني والجالية الأرمنية في الخارج، التي يبلغ تعدادها 7 ملايين نسمة وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالكنيسة الأرمنية".
وتابع: "أعتقد أن النقاش أصبح محتدما للغاية. ومن الأمثلة الواضحة على ما يحدث سجن سامفيل كارابيتيان".
وأضاف: "يجب أن يسود المنطق السليم، وهذا ضروري لأرمينيا، التي خاضت حربا خاسرة بسبب حكومات متعددة غير فعالة، والتي بدلا من أن تعزز البلاد، تقاعست عن العمل لمدة 25 عاما، ممثلوها العسكريون والسياسيون والدينيون".
وختم سارافيان، قائلا: "أرمينيا والجالية الأرمنية في الخارج بحاجة إلى السلام، ويجب على قادتها، بغض النظر عن انتمائهم لأي معسكر، أن يكونوا وسطاء في طريق الحل".
يذكر أن رئيس مجموعة شركات تاشير، سامويل كارابيتيان، اعتقل في 18 يونيو/حزيران لمدة شهرين، بتهمة الدعوة العامة للاستيلاء على السلطة.
وتم فتح القضية الجنائية بعد أن تحدث علنا دفاعا عن الكنيسة الرسولية الأرمنية في اليوم السابق، وفي أعقاب تصريح رجل الأعمال الداعم للكنيسة الرسولية الأرمينية، نشر رئيس الوزراء نيكول باشينيان تصريحات قاسية على وسائل التواصل الاجتماعي، رأى فيها كثيرون تلميحا إلى رجل الأعمال.
وبعد ذلك بوقت قصير، قام ضباط الشرطة الجنائية الأرمينية بتفتيش منزل كارابيتيان، وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تراقب عن كثب الوضع في محيط كارابيتيان.