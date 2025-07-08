خبير: يجب خفض التوترات وتغليب لغة العقل لإنهاء التوترات في أرمينيا

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مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
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عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
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عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
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بلا قيود
عدنان منصور: مجموعة "بريكس" تواجه أمريكا التي ترفض التخلي عن قوتها الأحادية
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مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
18:30 GMT
29 د
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الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
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ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
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من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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خبير: يجب خفض التوترات وتغليب لغة العقل لإنهاء التوترات في أرمينيا
خبير: يجب خفض التوترات وتغليب لغة العقل لإنهاء التوترات في أرمينيا
سبوتنيك عربي
أعرب خوان سارافيان، مدير الشؤون المؤسسية في المركز الأرمني في الأرجنتين، عن قلقه إزاء التوترات الراهنة في أرمينيا، داعيا إلى تهدئة الخطاب السياسي والديني حفاظا... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T20:37+0000
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وقال سارافيان في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": "الوضع مقلق، ويتعين تخفيف حدة النقاشات مراعاة للشعب الأرمني والجالية الأرمنية في الخارج، التي يبلغ تعدادها 7 ملايين نسمة وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالكنيسة الأرمنية".وأضاف: "يجب أن يسود المنطق السليم، وهذا ضروري لأرمينيا، التي خاضت حربا خاسرة بسبب حكومات متعددة غير فعالة، والتي بدلا من أن تعزز البلاد، تقاعست عن العمل لمدة 25 عاما، ممثلوها العسكريون والسياسيون والدينيون". وختم سارافيان، قائلا: "أرمينيا والجالية الأرمنية في الخارج بحاجة إلى السلام، ويجب على قادتها، بغض النظر عن انتمائهم لأي معسكر، أن يكونوا وسطاء في طريق الحل". وتم فتح القضية الجنائية بعد أن تحدث علنا دفاعا عن الكنيسة الرسولية الأرمنية في اليوم السابق، وفي أعقاب تصريح رجل الأعمال الداعم للكنيسة الرسولية الأرمينية، نشر رئيس الوزراء نيكول باشينيان تصريحات قاسية على وسائل التواصل الاجتماعي، رأى فيها كثيرون تلميحا إلى رجل الأعمال.وبعد ذلك بوقت قصير، قام ضباط الشرطة الجنائية الأرمينية بتفتيش منزل كارابيتيان، وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تراقب عن كثب الوضع في محيط كارابيتيان.خبير: حكومة باشينيان دخلت مرحلة جديدة من الأزمات الداخليةالكنيسة الأرثوذكسية الروسية تدين محاولة إخضاع الكنيسة الرسولية الأرمنية
https://sarabic.ae/20250708/كارابيتيان-يقاضي-عددا-من-المسؤولين-الأرمينيين-بتهم-توجيه-إهانات-1102468858.html
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أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن

خبير: يجب خفض التوترات وتغليب لغة العقل لإنهاء التوترات في أرمينيا

20:37 GMT 08.07.2025 (تم التحديث: 20:40 GMT 08.07.2025)
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورضباط شرطة خارج محكمة في يريفان بعد إعلان الحكم على رئيس أساقفة أرمينيا ميكائيل أجباهيان
ضباط شرطة خارج محكمة في يريفان بعد إعلان الحكم على رئيس أساقفة أرمينيا ميكائيل أجباهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
© Sputnik . Kirill Zykov
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أعرب خوان سارافيان، مدير الشؤون المؤسسية في المركز الأرمني في الأرجنتين، عن قلقه إزاء التوترات الراهنة في أرمينيا، داعيا إلى تهدئة الخطاب السياسي والديني حفاظا على مصالح الشعب الأرمني والجالية الأرمنية التي تضم 7 ملايين شخص حول العالم والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالكنيسة الأرمنية.
وقال سارافيان في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": "الوضع مقلق، ويتعين تخفيف حدة النقاشات مراعاة للشعب الأرمني والجالية الأرمنية في الخارج، التي يبلغ تعدادها 7 ملايين نسمة وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالكنيسة الأرمنية".

وتابع: "أعتقد أن النقاش أصبح محتدما للغاية. ومن الأمثلة الواضحة على ما يحدث سجن سامفيل كارابيتيان".

وأضاف: "يجب أن يسود المنطق السليم، وهذا ضروري لأرمينيا، التي خاضت حربا خاسرة بسبب حكومات متعددة غير فعالة، والتي بدلا من أن تعزز البلاد، تقاعست عن العمل لمدة 25 عاما، ممثلوها العسكريون والسياسيون والدينيون".
رجل الأعمال الأرمني المعتقل سامفيل كارابيتيان وزوجته إيتري كارابيتيان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
كارابيتيان يقاضي عددا من المسؤولين الأرمينيين بتهم توجيه إهانات
08:52 GMT
وختم سارافيان، قائلا: "أرمينيا والجالية الأرمنية في الخارج بحاجة إلى السلام، ويجب على قادتها، بغض النظر عن انتمائهم لأي معسكر، أن يكونوا وسطاء في طريق الحل".

يذكر أن رئيس مجموعة شركات تاشير، سامويل كارابيتيان، اعتقل في 18 يونيو/حزيران لمدة شهرين، بتهمة الدعوة العامة للاستيلاء على السلطة.

وتم فتح القضية الجنائية بعد أن تحدث علنا دفاعا عن الكنيسة الرسولية الأرمنية في اليوم السابق، وفي أعقاب تصريح رجل الأعمال الداعم للكنيسة الرسولية الأرمينية، نشر رئيس الوزراء نيكول باشينيان تصريحات قاسية على وسائل التواصل الاجتماعي، رأى فيها كثيرون تلميحا إلى رجل الأعمال.
وبعد ذلك بوقت قصير، قام ضباط الشرطة الجنائية الأرمينية بتفتيش منزل كارابيتيان، وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تراقب عن كثب الوضع في محيط كارابيتيان.
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