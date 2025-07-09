https://sarabic.ae/20250709/إسرائيل-استلمنا-100-ألف-طن-من-الأسلحة-معظمها-من-واشنطن-منذ-أكتوبر-2023-1102531954.html
إسرائيل: استلمنا 100 ألف طن من الأسلحة معظمها من واشنطن منذ أكتوبر 2023
إسرائيل: استلمنا 100 ألف طن من الأسلحة معظمها من واشنطن منذ أكتوبر 2023
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وصول شحنة عسكرية أمريكية إلى ميناء حيفا، تشمل عشرات الجرافات من طراز "كاتربيلر دي 9" ومعدات عسكرية متنوعة. 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T16:30+0000
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وتم تفريغ الشحنة في الميناء، ونقلت لاحقا إلى مركز لوجستي تابع للجيش الإسرائيلي لتجهيزها بدروع واقية، وفقا لما أفادت به صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وتأتي الشحنة بعد تأخير استمر أشهر بسبب قرار سابق أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بتعليق إرسالها. وذكرت الدفاع الإسرائيلية في بيان أن رفع القيود التي فرضتها إدارة بايدن، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سمح بتسريع الدعم العسكري لإسرائيل منذ بدء ولايته. وكانت تقارير، قد كشفت في نوفمبر الماضي، أن إدارة بايدن قامت بتعليق صفقة لبيع الجرافات إلى إسرائيل، على خلفية استخدامها في عمليات هدم منازل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي.وفي المقابل، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء عدد من صفقات التسليح التي جمدتها إدارة بايدن، ورفع القيود التي كانت مفروضة على مبيعات الأسلحة لتل أبيب، مما أدى إلى تعزيز الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل بشكل ملحوظ منذ بدء ولايته.
https://sarabic.ae/20250709/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إغراق-سفينة-متجهة-إلى-ميناء-إيلات-الإسرائيلي-1102531616.html
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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
إسرائيل: استلمنا 100 ألف طن من الأسلحة معظمها من واشنطن منذ أكتوبر 2023
كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وصول شحنة عسكرية أمريكية إلى ميناء حيفا، تشمل عشرات الجرافات من طراز "كاتربيلر دي 9" ومعدات عسكرية متنوعة.
وتم تفريغ الشحنة في الميناء، ونقلت لاحقا إلى مركز لوجستي تابع للجيش الإسرائيلي لتجهيزها بدروع واقية، وفقا لما أفادت به صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتأتي الشحنة بعد تأخير استمر أشهر بسبب قرار سابق أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بتعليق إرسالها.
وذكرت الدفاع الإسرائيلية في بيان أن رفع القيود التي فرضتها إدارة بايدن، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سمح بتسريع الدعم العسكري لإسرائيل منذ بدء ولايته.
كما أشارت إلى أنه "منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصل إلى إسرائيل أكثر من 100 ألف طن من معدات عسكرية عن طريق 870 رحلة جوية و144 رحلة بحرية".
وكانت تقارير، قد كشفت في نوفمبر الماضي، أن إدارة بايدن قامت بتعليق صفقة لبيع الجرافات إلى إسرائيل، على خلفية استخدامها في عمليات هدم منازل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي.
وفي المقابل، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء عدد من صفقات التسليح التي جمدتها إدارة بايدن، ورفع القيود التي كانت مفروضة على مبيعات الأسلحة لتل أبيب، مما أدى إلى تعزيز الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل بشكل ملحوظ منذ بدء ولايته.