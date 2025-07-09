إسرائيل: استلمنا 100 ألف طن من الأسلحة معظمها من واشنطن منذ أكتوبر 2023

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: القرار الأمريكي بشأن "هيئة تحرير الشام" يعكس تحولات في المشهد السوري
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: الطاقة النووية في مصر تقلل التبعية للمصادر الخارجية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250709/إسرائيل-استلمنا-100-ألف-طن-من-الأسلحة-معظمها-من-واشنطن-منذ-أكتوبر-2023-1102531954.html
إسرائيل: استلمنا 100 ألف طن من الأسلحة معظمها من واشنطن منذ أكتوبر 2023
إسرائيل: استلمنا 100 ألف طن من الأسلحة معظمها من واشنطن منذ أكتوبر 2023
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وصول شحنة عسكرية أمريكية إلى ميناء حيفا، تشمل عشرات الجرافات من طراز "كاتربيلر دي 9" ومعدات عسكرية متنوعة. 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T16:30+0000
2025-07-09T16:30+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092342048_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e51c3a97244a0f8336d16890ee911ef7.jpg
وتم تفريغ الشحنة في الميناء، ونقلت لاحقا إلى مركز لوجستي تابع للجيش الإسرائيلي لتجهيزها بدروع واقية، وفقا لما أفادت به صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". وتأتي الشحنة بعد تأخير استمر أشهر بسبب قرار سابق أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بتعليق إرسالها. وذكرت الدفاع الإسرائيلية في بيان أن رفع القيود التي فرضتها إدارة بايدن، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سمح بتسريع الدعم العسكري لإسرائيل منذ بدء ولايته. وكانت تقارير، قد كشفت في نوفمبر الماضي، أن إدارة بايدن قامت بتعليق صفقة لبيع الجرافات إلى إسرائيل، على خلفية استخدامها في عمليات هدم منازل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي.وفي المقابل، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء عدد من صفقات التسليح التي جمدتها إدارة بايدن، ورفع القيود التي كانت مفروضة على مبيعات الأسلحة لتل أبيب، مما أدى إلى تعزيز الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل بشكل ملحوظ منذ بدء ولايته.
https://sarabic.ae/20250709/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-إغراق-سفينة-متجهة-إلى-ميناء-إيلات-الإسرائيلي-1102531616.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092342048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ea16b052ba8b9e92a43d0f39974c9a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

إسرائيل: استلمنا 100 ألف طن من الأسلحة معظمها من واشنطن منذ أكتوبر 2023

16:30 GMT 09.07.2025
© AP Photoفلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي
فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وصول شحنة عسكرية أمريكية إلى ميناء حيفا، تشمل عشرات الجرافات من طراز "كاتربيلر دي 9" ومعدات عسكرية متنوعة.
وتم تفريغ الشحنة في الميناء، ونقلت لاحقا إلى مركز لوجستي تابع للجيش الإسرائيلي لتجهيزها بدروع واقية، وفقا لما أفادت به صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتأتي الشحنة بعد تأخير استمر أشهر بسبب قرار سابق أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بتعليق إرسالها.
وذكرت الدفاع الإسرائيلية في بيان أن رفع القيود التي فرضتها إدارة بايدن، بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سمح بتسريع الدعم العسكري لإسرائيل منذ بدء ولايته.
تحولت إلى كتلة من اللهب...أنصار الله تنشر مشاهد لاستهداف سفينة يونانية في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
"أنصار الله" اليمنية تعلن إغراق سفينة متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي
15:57 GMT
كما أشارت إلى أنه "منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصل إلى إسرائيل أكثر من 100 ألف طن من معدات عسكرية عن طريق 870 رحلة جوية و144 رحلة بحرية".
وكانت تقارير، قد كشفت في نوفمبر الماضي، أن إدارة بايدن قامت بتعليق صفقة لبيع الجرافات إلى إسرائيل، على خلفية استخدامها في عمليات هدم منازل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية من قبل الجيش الإسرائيلي.
وفي المقابل، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحياء عدد من صفقات التسليح التي جمدتها إدارة بايدن، ورفع القيود التي كانت مفروضة على مبيعات الأسلحة لتل أبيب، مما أدى إلى تعزيز الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل بشكل ملحوظ منذ بدء ولايته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала