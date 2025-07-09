https://sarabic.ae/20250709/إيران-تكشف-حصيلة-الضحايا-المدنيين-جراء-الحرب-مع-إسرائيل-1102525532.html
إيران تكشف حصيلة الضحايا المدنيين جراء الحرب مع إسرائيل
إيران تكشف حصيلة الضحايا المدنيين جراء الحرب مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الصحة الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، اليوم الأربعاء، عن مقتل حوالي 700 مدني وإصابة نحو 5 آلاف آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مدنا إيرانية... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T13:54+0000
2025-07-09T13:54+0000
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ووصف الوزير هذه الهجمات بـ"الوحشية"، مؤكدا أنها استهدفت المدنيين بشكل غير مبرر، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية.ونقلت الوكالة عن ظفرقندي تصريحاته خلال زيارة لمركز طبي في طهران، حيث تفقد حالة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات أصيب بحروق بنسبة 50%، مشيرا إلى أن عائلة الطفل لقيت حتفها في الهجمات. وأوضح أن من بين الضحايا 18 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم 6 أطباء، قتلوا أثناء أداء واجبهم. كما ندد الوزير باستهداف 7 مستشفيات و11 سيارة إسعاف بشكل مباشر، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان. يذكر أنه في 13 يونيو الماضي، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يوما، وقادت الحرب إلى تدخل عسكري أمريكي مباشر في الصراع، حيث شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية، طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان. من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20250708/للمرة-الأولى-مسؤول-إسرائيلي-يؤكد-استهداف-إيران-لبعض-المواقع-العسكرية-1102500216.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تكشف حصيلة الضحايا المدنيين جراء الحرب مع إسرائيل
13:54 GMT 09.07.2025 (تم التحديث: 14:16 GMT 09.07.2025)
أعلن وزير الصحة الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، اليوم الأربعاء، عن مقتل حوالي 700 مدني وإصابة نحو 5 آلاف آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مدنا إيرانية خلال يونيو/حزيران الماضي.
ووصف الوزير هذه الهجمات بـ"الوحشية"، مؤكدا أنها استهدفت المدنيين بشكل غير مبرر، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية.
ونقلت الوكالة عن ظفرقندي تصريحاته خلال زيارة لمركز طبي في طهران، حيث تفقد حالة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات أصيب بحروق بنسبة 50%، مشيرا إلى أن عائلة الطفل لقيت حتفها في الهجمات.
وأوضح أن من بين الضحايا 18 من أفراد الطواقم الطبية، بينهم 6 أطباء، قتلوا أثناء أداء واجبهم.
كما ندد الوزير باستهداف 7 مستشفيات و11 سيارة إسعاف بشكل مباشر، مؤكدا أن هذه الاعتداءات تنتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
يذكر أنه في 13 يونيو الماضي، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يوما، وقادت الحرب إلى تدخل عسكري أمريكي مباشر في الصراع، حيث شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية، طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.
من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.