https://sarabic.ae/20250709/حماس-تعلن-مرونتها-في-المفاوضات-وتؤكد-سعيها-لاتفاق-شامل-لإنهاء-العدوان-على-غزة-1102535523.html
"حماس" تعلن موافقتها على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين
"حماس" تعلن موافقتها على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين
سبوتنيك عربي
أكدت حركة "حماس" في بيان رسمي اليوم مواصلتها جهودا مكثفة ومسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، سعيًا للتوصل إلى "اتفاق شامل" ينهي العدوان على قطاع غزة، ويؤمن... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T19:18+0000
2025-07-09T19:18+0000
2025-07-09T20:13+0000
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وأشار البيان إلى أن القيادة أبدت مرونة كبيرة بالموافقة على إطلاق سراح 10 أسرى كخطوة لتعزيز فرص نجاح المساعي الحالية، مع ترك النقاط الجوهرية الأخرى قيد التفاوض، ومن أبرزها:وجددت الحركة تأكيدها على أن الأولوية الآن هي وقف العدوان وحماية المدنيين، معربة عن أملها في أن تثمر المفاوضات عن نتائج إيجابية تُنهي الأزمة الإنسانية الطويلة.يأتي بيان حماس بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قال فيها إن بلاده مستعدة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، شرط التوصل أولا إلى اتفاق على هدنة مؤقتة.جاء ذلك في تصريحات صحفية، على هامش زيارته إلى براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، اليوم الأربعاء، حيث أكد أن الحكومة الإسرائيلية تريد إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون وصولها إلى حماس.وتنص الصيغة الحالية المقترحة لوقف إطلاق النار على إطلاق سراح الرهائن على مراحل، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة، مع مناقشة مستقبل الحرب.لكن العقبة الأساسية ما زالت قائمة، حيث تطالب حركة حماس بوقف كامل للعمليات قبل أي صفقة رهائن، بينما تصر إسرائيل على أن الإفراج عن جميع الرهائن يجب أن يسبق إنهاء الحرب والقضاء على الحركة.
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العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة
"حماس" تعلن موافقتها على إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين
19:18 GMT 09.07.2025 (تم التحديث: 20:13 GMT 09.07.2025)
أكدت حركة "حماس" في بيان رسمي اليوم مواصلتها جهودا مكثفة ومسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الجارية، سعيًا للتوصل إلى "اتفاق شامل" ينهي العدوان على قطاع غزة، ويؤمن دخول المساعدات الإنسانية، ويخفف المعاناة المتفاقمة لأهالي القطاع.
وأشار البيان إلى أن القيادة أبدت مرونة كبيرة بالموافقة على إطلاق سراح 10 أسرى كخطوة لتعزيز فرص نجاح المساعي الحالية، مع ترك النقاط الجوهرية الأخرى قيد التفاوض، ومن أبرزها:
ضمان تدفق المساعدات إلى غزة دون عوائق.
انسحاب قوات الاحتلال من المناطق المُحاصرة.
وجددت الحركة تأكيدها على أن الأولوية الآن هي وقف العدوان وحماية المدنيين، معربة عن أملها في أن تثمر المفاوضات عن نتائج إيجابية تُنهي الأزمة الإنسانية الطويلة.
يأتي بيان حماس بعد ساعات من تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قال فيها إن بلاده مستعدة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، شرط التوصل أولا إلى اتفاق على هدنة مؤقتة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، على هامش زيارته إلى براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، اليوم الأربعاء، حيث أكد أن الحكومة الإسرائيلية تريد إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون وصولها إلى حماس.
وتابع: "تحقيق هدنة مؤقتة سيشكل مدخلا للتفاوض على وقف شامل لإطلاق النار
في قطاع غزة".
وتنص الصيغة الحالية المقترحة لوقف إطلاق النار على إطلاق سراح الرهائن
على مراحل، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة، مع مناقشة مستقبل الحرب.
لكن العقبة الأساسية ما زالت قائمة، حيث تطالب حركة حماس بوقف كامل للعمليات قبل أي صفقة رهائن، بينما تصر إسرائيل على أن الإفراج عن جميع الرهائن يجب أن يسبق إنهاء الحرب والقضاء على الحركة.