https://sarabic.ae/20250709/سبوتنيك-برو-ويونا-تنظمان-ورشة-عمل-حول-أساليب-استثمار-الذكاء-الاصطناعي-في-مجال-الإعلام-----1102526180.html

"سبوتنيك برو" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام

"سبوتنيك برو" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام

سبوتنيك عربي

نظمت "سبوتنيك برو"، بالتعاون مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" وأكاديمية الملك سلمان العالمية للغة العربية، محاضرة وورشة عمل حول "خصائص... 09.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-09T15:01+0000

2025-07-09T15:01+0000

2025-07-09T15:01+0000

روسيا

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أخبار الذكاء الاصطناعي

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وعقدت الندوة في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، بحضور صحفيين وإعلاميين عن طريق الفيديو من الجزائر، وبوركينا فاسو، والغابون، وغامبيا، ومصر، وقطر، وكوت ديفوار، وموريتانيا، ومالي، والنيجر، والمملكة العربية السعودية، والصومال، والإمارات العربية المتحدة، ودول أخرى والتي بدأت بكلمة افتتاحية لسعاد المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي الاستاذ محمد الميامي.وقدم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، شرحا وافيا عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها فريق التحرير في القسم، والطريقة المثلى لاستثمار هذه الأدوات في مجال العمل الإعلامي.وبدروه، قدّم رئيس التحرير في القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يزن عجوز، عرضًا حول استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي والأدوات المستخدمة في هذا المجال وطرق استثمار الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوصول إلى الجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.وتطرق المحاضران إلى أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه هذا العمل، وسط أجواء من النقاش مع الإعلاميين والصحفيين، الذين تفاعلوا مع اللقاء بشكل بنّاء ومن خلال الأسئلة التي وجهها الحضور.واختتم اللقاء بتقديم مجموعة من النصائح والتوصيات التي من الممكن أن تعزز أساليب الذكاء الصناعي في مجال العمل الإعلامي والصحفي، وبشكر القائمون على تنظيم الورشة لما لها من فائدة كبيرة في إثراء العمل الصحفي في العالم العربي والإسلامي وزيادة كفاءة العمل وجودة المنتج الإعلامي.

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إعلام, وسائل إعلام, أخبار الذكاء الاصطناعي