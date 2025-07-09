"سبوتنيك برو" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام

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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: القرار الأمريكي بشأن "هيئة تحرير الشام" يعكس تحولات في المشهد السوري
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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بلا قيود
خبيرة: الطاقة النووية في مصر تقلل التبعية للمصادر الخارجية
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لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
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https://sarabic.ae/20250709/سبوتنيك-برو-ويونا-تنظمان-ورشة-عمل-حول-أساليب-استثمار-الذكاء-الاصطناعي-في-مجال-الإعلام-----1102526180.html
"سبوتنيك برو" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
"سبوتنيك برو" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
سبوتنيك عربي
نظمت "سبوتنيك برو"، بالتعاون مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" وأكاديمية الملك سلمان العالمية للغة العربية، محاضرة وورشة عمل حول "خصائص... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T15:01+0000
2025-07-09T15:01+0000
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وعقدت الندوة في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، بحضور صحفيين وإعلاميين عن طريق الفيديو من الجزائر، وبوركينا فاسو، والغابون، وغامبيا، ومصر، وقطر، وكوت ديفوار، وموريتانيا، ومالي، والنيجر، والمملكة العربية السعودية، والصومال، والإمارات العربية المتحدة، ودول أخرى والتي بدأت بكلمة افتتاحية لسعاد المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي الاستاذ محمد الميامي.وقدم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، شرحا وافيا عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها فريق التحرير في القسم، والطريقة المثلى لاستثمار هذه الأدوات في مجال العمل الإعلامي.وبدروه، قدّم رئيس التحرير في القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يزن عجوز، عرضًا حول استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي والأدوات المستخدمة في هذا المجال وطرق استثمار الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوصول إلى الجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.وتطرق المحاضران إلى أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه هذا العمل، وسط أجواء من النقاش مع الإعلاميين والصحفيين، الذين تفاعلوا مع اللقاء بشكل بنّاء ومن خلال الأسئلة التي وجهها الحضور.واختتم اللقاء بتقديم مجموعة من النصائح والتوصيات التي من الممكن أن تعزز أساليب الذكاء الصناعي في مجال العمل الإعلامي والصحفي، وبشكر القائمون على تنظيم الورشة لما لها من فائدة كبيرة في إثراء العمل الصحفي في العالم العربي والإسلامي وزيادة كفاءة العمل وجودة المنتج الإعلامي.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إعلام, وسائل إعلام, أخبار الذكاء الاصطناعي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إعلام, وسائل إعلام, أخبار الذكاء الاصطناعي

"سبوتنيك برو" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام

15:01 GMT 09.07.2025
© Sputnik . Sputnik pro"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
سبوتنيك ويونا تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
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تابعنا عبر
نظمت "سبوتنيك برو"، بالتعاون مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" وأكاديمية الملك سلمان العالمية للغة العربية، محاضرة وورشة عمل حول "خصائص استخدام الذكاء الاصطناعي في الوسائط الإعلامية الناطقة باللغة العربية"، بحضور أكثر من 100 شخصية إعلامية من عدد من الدول العربية والأفريقية.
وعقدت الندوة في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، بحضور صحفيين وإعلاميين عن طريق الفيديو من الجزائر، وبوركينا فاسو، والغابون، وغامبيا، ومصر، وقطر، وكوت ديفوار، وموريتانيا، ومالي، والنيجر، والمملكة العربية السعودية، والصومال، والإمارات العربية المتحدة، ودول أخرى والتي بدأت بكلمة افتتاحية لسعاد المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي الاستاذ محمد الميامي.
© Sputnik . Sputnik pro"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
سبوتنيك ويونا تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
© Sputnik . Sputnik pro

وركّزت الجلسة على أساليب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، التي يتم الاعتماد عليها حاليًا في الإعلام والعمل الإعلامي بشكل عام وعلى المنهجية، التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك"، في مجال استثمار الذكاء الاصطناعي.

© Sputnik . Sputnik pro"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
سبوتنيك ويونا تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
© Sputnik . Sputnik pro
وقدم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، شرحا وافيا عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها فريق التحرير في القسم، والطريقة المثلى لاستثمار هذه الأدوات في مجال العمل الإعلامي.
© Sputnik . Sputnik pro"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
سبوتنيك ويونا تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
© Sputnik . Sputnik pro

وقدّم سليمان عرضًا وافيا حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والإشكاليات التي يعاني منها في الوقت الحالي، خصوصا فيما يتعلق بمشكلات السمع الصحيح للغة العربية وتصدير النطق الخاطئ للمستمع، كما تطرق إلى استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال العمل التحريري وتحليل المحتوى وتوقعات الجمهور، بالإضافة إلى أساليب التفاعل مع الجمهور من خلال الإعلانات الموجّهة بالإضافة إلى استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال التحقق من الأخبار والمحتوى والصور والفيديوهات، وإلى الجانب البشري والعاطفي، الذي تفقده هذه الأدوات، مثل القدرة على تلوين الصوت، على سبيل المثال.

وبدروه، قدّم رئيس التحرير في القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يزن عجوز، عرضًا حول استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي والأدوات المستخدمة في هذا المجال وطرق استثمار الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوصول إلى الجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
© Sputnik . Sputnik pro"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
سبوتنيك ويونا تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
© Sputnik . Sputnik pro

شرح عجوز طرق استخدام عدد من الأدوات واستخدام واستثمار الـ"بوت" في هذه العملية، وأمثلة تطبيقية على أساليب الاستخدام، مشيرًا إلى الجوانب الإيجابية والسلبية لكل أداة مستخدمة في المجال الإعلامي، وتطرق أيضا إلى أهمية استثمار هذه الأدوات في الوقت الحالي، منوها إلى ضرورة تعزيز هذا القطاع في مجال الإعلام بشكل عام وتدريب الكوارد البشرية على استخدام الأدوات.

© Sputnik . Sputnik pro"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
سبوتنيك ويونا تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
© Sputnik . Sputnik pro

قال الدكتور عبد الله الحربي، رئيس قسم المدونات اللغوية في مجمع الملك سلمان للغة العربية: "يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا جديدة لنشر اللغة العربية في الفضاء الرقمي. ويتطلب التطور المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات اللغة والإعلام عقد مثل هذه اللقاءات العلمية لمناقشة أفضل السبل لاستخدام هذه التقنيات، وتبادل الخبرات، وإيجاد الحلول، وتحقيق الأهداف السامية في مجال اللغة والإعلام".

© Sputnik . Sputnik pro"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
سبوتنيك ويونا تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Sputnik pro
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
© Sputnik . Sputnik pro"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
سبوتنيك ويونا تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Sputnik pro
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
© Sputnik . Sputnik pro"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
سبوتنيك ويونا تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Sputnik pro
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
© Sputnik . Sputnik pro"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
سبوتنيك ويونا تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Sputnik pro
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
© Sputnik . Sputnik pro"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
سبوتنيك ويونا تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Sputnik pro
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
© Sputnik . Sputnik pro"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
سبوتنيك ويونا تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Sputnik pro
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
© Sputnik . Sputnik pro"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
سبوتنيك ويونا تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Sputnik pro
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
© Sputnik . Sputnik pro"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
سبوتنيك ويونا تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Sputnik pro
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
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© Sputnik . Sputnik pro
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
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© Sputnik . Sputnik pro
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
3/8
© Sputnik . Sputnik pro
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
4/8
© Sputnik . Sputnik pro
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
5/8
© Sputnik . Sputnik pro
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
6/8
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"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
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© Sputnik . Sputnik pro
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
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© Sputnik . Sputnik pro
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
وتطرق المحاضران إلى أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه هذا العمل، وسط أجواء من النقاش مع الإعلاميين والصحفيين، الذين تفاعلوا مع اللقاء بشكل بنّاء ومن خلال الأسئلة التي وجهها الحضور.
واختتم اللقاء بتقديم مجموعة من النصائح والتوصيات التي من الممكن أن تعزز أساليب الذكاء الصناعي في مجال العمل الإعلامي والصحفي، وبشكر القائمون على تنظيم الورشة لما لها من فائدة كبيرة في إثراء العمل الصحفي في العالم العربي والإسلامي وزيادة كفاءة العمل وجودة المنتج الإعلامي.
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