"سبوتنيك برو" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام

وعقدت الندوة في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، بحضور صحفيين وإعلاميين عن طريق الفيديو من الجزائر، وبوركينا فاسو، والغابون، وغامبيا، ومصر، وقطر، وكوت ديفوار، وموريتانيا، ومالي، والنيجر، والمملكة العربية السعودية، والصومال، والإمارات العربية المتحدة، ودول أخرى والتي بدأت بكلمة افتتاحية لسعاد المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي الاستاذ محمد الميامي.وقدم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، شرحا وافيا عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها فريق التحرير في القسم، والطريقة المثلى لاستثمار هذه الأدوات في مجال العمل الإعلامي.وبدروه، قدّم رئيس التحرير في القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يزن عجوز، عرضًا حول استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي والأدوات المستخدمة في هذا المجال وطرق استثمار الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوصول إلى الجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.وتطرق المحاضران إلى أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه هذا العمل، وسط أجواء من النقاش مع الإعلاميين والصحفيين، الذين تفاعلوا مع اللقاء بشكل بنّاء ومن خلال الأسئلة التي وجهها الحضور.واختتم اللقاء بتقديم مجموعة من النصائح والتوصيات التي من الممكن أن تعزز أساليب الذكاء الصناعي في مجال العمل الإعلامي والصحفي، وبشكر القائمون على تنظيم الورشة لما لها من فائدة كبيرة في إثراء العمل الصحفي في العالم العربي والإسلامي وزيادة كفاءة العمل وجودة المنتج الإعلامي.
نظمت "سبوتنيك برو"، بالتعاون مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" وأكاديمية الملك سلمان العالمية للغة العربية، محاضرة وورشة عمل حول "خصائص استخدام الذكاء الاصطناعي في الوسائط الإعلامية الناطقة باللغة العربية"، بحضور أكثر من 100 شخصية إعلامية من عدد من الدول العربية والأفريقية.
وعقدت الندوة في مقر وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" في موسكو، بحضور صحفيين وإعلاميين عن طريق الفيديو من الجزائر، وبوركينا فاسو، والغابون، وغامبيا، ومصر، وقطر، وكوت ديفوار، وموريتانيا، ومالي، والنيجر، والمملكة العربية السعودية، والصومال، والإمارات العربية المتحدة، ودول أخرى والتي بدأت بكلمة افتتاحية لسعاد المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي الاستاذ محمد الميامي.
وركّزت الجلسة على أساليب استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، التي يتم الاعتماد عليها حاليًا في الإعلام والعمل الإعلامي بشكل عام وعلى المنهجية، التي يتبعها فريق تحرير القسم العربي لدى وكالة "سبوتنيك"، في مجال استثمار الذكاء الاصطناعي.
وقدم رئيس تحرير القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، وسيم سليمان، شرحا وافيا عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها فريق التحرير في القسم، والطريقة المثلى لاستثمار هذه الأدوات في مجال العمل الإعلامي.
وقدّم سليمان عرضًا وافيا حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والإشكاليات التي يعاني منها في الوقت الحالي، خصوصا فيما يتعلق بمشكلات السمع الصحيح للغة العربية وتصدير النطق الخاطئ للمستمع، كما تطرق إلى استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال العمل التحريري وتحليل المحتوى وتوقعات الجمهور، بالإضافة إلى أساليب التفاعل مع الجمهور من خلال الإعلانات الموجّهة بالإضافة إلى استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال التحقق من الأخبار والمحتوى والصور والفيديوهات، وإلى الجانب البشري والعاطفي، الذي تفقده هذه الأدوات، مثل القدرة على تلوين الصوت، على سبيل المثال.
وبدروه، قدّم رئيس التحرير في القسم العربي لدى وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، يزن عجوز، عرضًا حول استثمار الذكاء الاصطناعي في المجال الإبداعي والأدوات المستخدمة في هذا المجال وطرق استثمار الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوصول إلى الجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
شرح عجوز طرق استخدام عدد من الأدوات واستخدام واستثمار الـ"بوت" في هذه العملية، وأمثلة تطبيقية على أساليب الاستخدام، مشيرًا إلى الجوانب الإيجابية والسلبية لكل أداة مستخدمة في المجال الإعلامي، وتطرق أيضا إلى أهمية استثمار هذه الأدوات في الوقت الحالي، منوها إلى ضرورة تعزيز هذا القطاع في مجال الإعلام بشكل عام وتدريب الكوارد البشرية على استخدام الأدوات.
قال الدكتور عبد الله الحربي، رئيس قسم المدونات اللغوية في مجمع الملك سلمان للغة العربية: "يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا جديدة لنشر اللغة العربية في الفضاء الرقمي. ويتطلب التطور المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات اللغة والإعلام عقد مثل هذه اللقاءات العلمية لمناقشة أفضل السبل لاستخدام هذه التقنيات، وتبادل الخبرات، وإيجاد الحلول، وتحقيق الأهداف السامية في مجال اللغة والإعلام".
"سبوتنيك" و"يونا" تنظمان ورشة عمل حول أساليب استثمار الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام
وتطرق المحاضران إلى أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام، والتحديات التي تواجه هذا العمل، وسط أجواء من النقاش مع الإعلاميين والصحفيين، الذين تفاعلوا مع اللقاء بشكل بنّاء ومن خلال الأسئلة التي وجهها الحضور.
واختتم اللقاء بتقديم مجموعة من النصائح والتوصيات التي من الممكن أن تعزز أساليب الذكاء الصناعي في مجال العمل الإعلامي والصحفي، وبشكر القائمون على تنظيم الورشة لما لها من فائدة كبيرة في إثراء العمل الصحفي في العالم العربي والإسلامي وزيادة كفاءة العمل وجودة المنتج الإعلامي.