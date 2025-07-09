https://sarabic.ae/20250709/لأول-مرة-في-تاريخ-البلدين-تركيا-تنقب-عن-النفط-والغاز-قبالة-سواحل-باكستان-1102517866.html
لأول مرة في تاريخ البلدين.. تركيا تنقب عن النفط والغاز قبالة سواحل باكستان
لأول مرة في تاريخ البلدين.. تركيا تنقب عن النفط والغاز قبالة سواحل باكستان
سبوتنيك عربي
تستعد شركات تركية لدخول مرحلة جديدة من التعاون مع باكستان عبر إطلاق عمليات تنقيب عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية، في خطوة غير مسبوقة تعزز الشراكة... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T11:09+0000
2025-07-09T11:09+0000
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أعلن ذلك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، في إسلام أباد، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأكد فيدان أن أنقرة ستبدأ لأول مرة عمليات استكشاف للطاقة قبالة السواحل الباكستانية، من خلال اتفاقية أبرمت بين شركة النفط التركية ومؤسسات طاقة باكستانية في شهر أبريل/ نيسان الماضي.وأشار إلى وجود مساع جادة لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التعدين والغاز الطبيعي والنفط والمعادن النادرة.ووصف وزير الخارجية التركي الاتفاقية بأنها خطوة مهمة تسمح للشركات في البلدين بالعمل المشترك في التنقيب عن موارد الطاقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في علاقات التعاون الاقتصادي بين تركيا وباكستان.
https://sarabic.ae/20220602/أردوغان-تركيا-مستعدة-لتعزيز-العلاقات-مع-باكستان-بشكل-استراتيجي-يتماشى-مع-تاريخ-البلدين-1062983356.html
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العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, أخبار تركيا اليوم, سوق النفط
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, أخبار تركيا اليوم, سوق النفط
لأول مرة في تاريخ البلدين.. تركيا تنقب عن النفط والغاز قبالة سواحل باكستان
تستعد شركات تركية لدخول مرحلة جديدة من التعاون مع باكستان عبر إطلاق عمليات تنقيب عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية، في خطوة غير مسبوقة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
أعلن ذلك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، في إسلام أباد، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة
أنباء "الأناضول" التركية.
وأكد فيدان أن أنقرة ستبدأ لأول مرة عمليات استكشاف للطاقة قبالة السواحل الباكستانية، من خلال اتفاقية أبرمت بين شركة النفط التركية ومؤسسات طاقة باكستانية في شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وأشار إلى وجود مساع جادة لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التعدين والغاز الطبيعي والنفط والمعادن النادرة.
ووصف وزير الخارجية التركي الاتفاقية بأنها خطوة مهمة تسمح للشركات في البلدين بالعمل المشترك في التنقيب عن موارد الطاقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في علاقات التعاون الاقتصادي بين تركيا وباكستان
.