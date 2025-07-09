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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
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27 د
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رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
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مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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بلا قيود
خبير: القرار الأمريكي بشأن "هيئة تحرير الشام" يعكس تحولات في المشهد السوري
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59 د
مساحة حرة
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
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29 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
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لأول مرة في تاريخ البلدين.. تركيا تنقب عن النفط والغاز قبالة سواحل باكستان
لأول مرة في تاريخ البلدين.. تركيا تنقب عن النفط والغاز قبالة سواحل باكستان
سبوتنيك عربي
تستعد شركات تركية لدخول مرحلة جديدة من التعاون مع باكستان عبر إطلاق عمليات تنقيب عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية، في خطوة غير مسبوقة تعزز الشراكة... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T11:09+0000
2025-07-09T11:09+0000
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أعلن ذلك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، في إسلام أباد، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأكد فيدان أن أنقرة ستبدأ لأول مرة عمليات استكشاف للطاقة قبالة السواحل الباكستانية، من خلال اتفاقية أبرمت بين شركة النفط التركية ومؤسسات طاقة باكستانية في شهر أبريل/ نيسان الماضي.وأشار إلى وجود مساع جادة لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التعدين والغاز الطبيعي والنفط والمعادن النادرة.ووصف وزير الخارجية التركي الاتفاقية بأنها خطوة مهمة تسمح للشركات في البلدين بالعمل المشترك في التنقيب عن موارد الطاقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في علاقات التعاون الاقتصادي بين تركيا وباكستان.
https://sarabic.ae/20220602/أردوغان-تركيا-مستعدة-لتعزيز-العلاقات-مع-باكستان-بشكل-استراتيجي-يتماشى-مع-تاريخ-البلدين-1062983356.html
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العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, أخبار تركيا اليوم, سوق النفط
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, أخبار تركيا اليوم, سوق النفط

لأول مرة في تاريخ البلدين.. تركيا تنقب عن النفط والغاز قبالة سواحل باكستان

11:09 GMT 09.07.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellemمنصة حفر في حقل تمار للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل إسرائيل
منصة حفر في حقل تمار للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Marc Israel Sellem
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تستعد شركات تركية لدخول مرحلة جديدة من التعاون مع باكستان عبر إطلاق عمليات تنقيب عن النفط والغاز في مياهها الإقليمية، في خطوة غير مسبوقة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
أعلن ذلك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، في إسلام أباد، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
أردوغان: تركيا مستعدة لتعزيز العلاقات مع باكستان بشكل استراتيجي يتماشى مع تاريخ البلدين
2 يونيو 2022, 08:08 GMT
وأكد فيدان أن أنقرة ستبدأ لأول مرة عمليات استكشاف للطاقة قبالة السواحل الباكستانية، من خلال اتفاقية أبرمت بين شركة النفط التركية ومؤسسات طاقة باكستانية في شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وأشار إلى وجود مساع جادة لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 5 مليارات دولار، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التعدين والغاز الطبيعي والنفط والمعادن النادرة.
ووصف وزير الخارجية التركي الاتفاقية بأنها خطوة مهمة تسمح للشركات في البلدين بالعمل المشترك في التنقيب عن موارد الطاقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في علاقات التعاون الاقتصادي بين تركيا وباكستان.
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