https://sarabic.ae/20250710/الجيش-الروسي-يتسلم-دفعة-جديدة-من-مقاتلات-سو-34-المتطورة-1102543041.html
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-34" المتطورة
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-34" المتطورة
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي لشركة "روستيخ" الحكومية، اليوم الخميس، أن القوات الجوفضائية الروسية تلقت دفعة جديدة من مقاتلات "سو- 34" المتطورة. 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T08:30+0000
2025-07-10T08:30+0000
2025-07-10T08:30+0000
روسيا
سلاح روسيا
سو-34
الجيش الروسي
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وقال المكتب في بيان له: "قامت مؤسسة صناعة الطيران المتحدة (ОАК)، وهي جزء من شركة "روستيخ" بتسليم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-34" المقاتلة-القاذفة المتعددة المهام، إلى القوات الجوفضائية الروسية، وذلك بعد اجتيازها بنجاح دورة كاملة من الاختبارات في المصنع وتجارب الأداء في مختلف ظروف التشغيل".وأفادت وزارة الدفاع الروسية أنه في إطار تنفيذ المهام التي حددها وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، لتزويد القوات بالأسلحة والمعدات التي تشهد طلبا متزايدا، تسلمت أطقم القوات الجوفضائية الدفعة الخامسة من مقاتلات "سو-34". يشار إلى أن المقاتلة "سو-34" تستخدم أسلحة جوية موجهة وغير موجهة، كما يمكن استخدامها أيضا في مهام الاستطلاع الجوي، وهي مصممة لتدمير الأهداف الأرضية والبحرية والجوية، بما في ذلك البنى التحتية المحمية بأنظمة دفاع جوي، ويمكن للمقاتلة العمل ليلا نهارا، وفي ظروف جوية بسيطة ومعقدة، وفي جميع المسارح الجغرافية للعمليات العسكرية.القوات الروسية تنفذ ضربات جماعية ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري ومخازن المسيرات الأوكرانية
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, سو-34, الجيش الروسي
روسيا, سلاح روسيا, سو-34, الجيش الروسي
الجيش الروسي يتسلم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-34" المتطورة
أفاد المكتب الصحفي لشركة "روستيخ" الحكومية، اليوم الخميس، أن القوات الجوفضائية الروسية تلقت دفعة جديدة من مقاتلات "سو- 34" المتطورة.
وقال المكتب في بيان له: "قامت مؤسسة صناعة الطيران المتحدة (ОАК)، وهي جزء من شركة "روستيخ" بتسليم دفعة جديدة من مقاتلات "سو-34" المقاتلة-القاذفة المتعددة المهام، إلى القوات الجوفضائية الروسية، وذلك بعد اجتيازها بنجاح دورة كاملة من الاختبارات في المصنع وتجارب الأداء في مختلف ظروف التشغيل".
وأضاف البيان أن مؤسسة صناعة الطيران المتحدة (ОАК) تخطط لزيادة إنتاج الطائرات المقاتلة بشكل أكبر هذا العام.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أنه في إطار تنفيذ المهام التي حددها وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، لتزويد القوات بالأسلحة والمعدات التي تشهد طلبا متزايدا، تسلمت أطقم القوات الجوفضائية الدفعة الخامسة من مقاتلات "سو-34".
يشار إلى أن المقاتلة "سو-34" تستخدم أسلحة جوية موجهة وغير موجهة، كما يمكن استخدامها أيضا في مهام الاستطلاع الجوي، وهي مصممة لتدمير الأهداف الأرضية والبحرية والجوية، بما في ذلك البنى التحتية المحمية بأنظمة دفاع جوي، ويمكن للمقاتلة العمل ليلا نهارا، وفي ظروف جوية بسيطة ومعقدة، وفي جميع المسارح الجغرافية للعمليات العسكرية.