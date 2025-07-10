الصين تكشف عن أحدث نموذج من قطار "ماغليف" فائق السرعة... فيديو

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الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
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29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
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17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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الإنسان والثقافة
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59 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
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الأبراج بين الخرافة والحقيقة
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
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29 د
نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
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11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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https://sarabic.ae/20250710/الصين-تكشف-عن-أحدث-نموذج-من-قطار-ماغليف-فائق-السرعة-فيديو-1102565373.html
الصين تكشف عن أحدث نموذج من قطار "ماغليف" فائق السرعة... فيديو
الصين تكشف عن أحدث نموذج من قطار "ماغليف" فائق السرعة... فيديو
سبوتنيك عربي
عرضت الصين نموذجا أوليا لقطار "ماغليف" جديد، قادر على الوصول إلى سرعة 600 كيلومتر في الساعة، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك". 10.07.2025, سبوتنيك عربي
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وتعتمد قطارات "ماغليف" على تقنية الوسادة المغناطيسية، وتتميز (وفقا للمطورين) بالكفاءة العالية، الأمان، توفير الطاقة، والحفاظ على البيئة.تشغل الصين منذ عام 2004 خطا تجاريا لقطارات "ماغليف" يربط مدينة شنغهاي بمطار "بودونغ" الدولي، وتصل سرعة القطارات فيه إلى 430 كم/س. كما توجد سكة مماثلة في بكين، لكنها لا تتجاوز سرعة 105 كم/س.القطار الجديد من تطوير شركة CRRC Changchun Railway Vehicles، ويُتوقع أن يكون مناسبًا بشكل خاص للربط بين المدن الكبرى في الصين. ويأمل المهندسون في بدء بناء خطوط تجارية على نطاق واسع خلال السنوات الخمس المقبلة.
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الصين تكشف عن أحدث نموذج من قطار "ماغليف" فائق السرعة... فيديو

15:26 GMT 10.07.2025
© AP Photo / Andy Wongقطار فائق السرعة في الصين
قطار فائق السرعة في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Andy Wong
تابعنا عبر
عرضت الصين نموذجا أوليا لقطار "ماغليف" جديد، قادر على الوصول إلى سرعة 600 كيلومتر في الساعة، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".
وتعتمد قطارات "ماغليف" على تقنية الوسادة المغناطيسية، وتتميز (وفقا للمطورين) بالكفاءة العالية، الأمان، توفير الطاقة، والحفاظ على البيئة.
تشغل الصين منذ عام 2004 خطا تجاريا لقطارات "ماغليف" يربط مدينة شنغهاي بمطار "بودونغ" الدولي، وتصل سرعة القطارات فيه إلى 430 كم/س. كما توجد سكة مماثلة في بكين، لكنها لا تتجاوز سرعة 105 كم/س.
القطار الجديد من تطوير شركة CRRC Changchun Railway Vehicles، ويُتوقع أن يكون مناسبًا بشكل خاص للربط بين المدن الكبرى في الصين. ويأمل المهندسون في بدء بناء خطوط تجارية على نطاق واسع خلال السنوات الخمس المقبلة.
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