https://sarabic.ae/20250710/الصين-تكشف-عن-أحدث-نموذج-من-قطار-ماغليف-فائق-السرعة-فيديو-1102565373.html
الصين تكشف عن أحدث نموذج من قطار "ماغليف" فائق السرعة... فيديو
الصين تكشف عن أحدث نموذج من قطار "ماغليف" فائق السرعة... فيديو
سبوتنيك عربي
عرضت الصين نموذجا أوليا لقطار "ماغليف" جديد، قادر على الوصول إلى سرعة 600 كيلومتر في الساعة، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك". 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T15:26+0000
2025-07-10T15:26+0000
2025-07-10T15:26+0000
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وتعتمد قطارات "ماغليف" على تقنية الوسادة المغناطيسية، وتتميز (وفقا للمطورين) بالكفاءة العالية، الأمان، توفير الطاقة، والحفاظ على البيئة.تشغل الصين منذ عام 2004 خطا تجاريا لقطارات "ماغليف" يربط مدينة شنغهاي بمطار "بودونغ" الدولي، وتصل سرعة القطارات فيه إلى 430 كم/س. كما توجد سكة مماثلة في بكين، لكنها لا تتجاوز سرعة 105 كم/س.القطار الجديد من تطوير شركة CRRC Changchun Railway Vehicles، ويُتوقع أن يكون مناسبًا بشكل خاص للربط بين المدن الكبرى في الصين. ويأمل المهندسون في بدء بناء خطوط تجارية على نطاق واسع خلال السنوات الخمس المقبلة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم
الصين تكشف عن أحدث نموذج من قطار "ماغليف" فائق السرعة... فيديو
عرضت الصين نموذجا أوليا لقطار "ماغليف" جديد، قادر على الوصول إلى سرعة 600 كيلومتر في الساعة، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة "سبوتنيك".
وتعتمد قطارات "ماغليف" على تقنية الوسادة المغناطيسية، وتتميز (وفقا للمطورين) بالكفاءة العالية، الأمان، توفير الطاقة، والحفاظ على البيئة.
تشغل الصين منذ عام 2004 خطا تجاريا لقطارات "ماغليف" يربط مدينة شنغهاي بمطار "بودونغ" الدولي، وتصل سرعة القطارات فيه إلى 430 كم/س. كما توجد سكة مماثلة في بكين، لكنها لا تتجاوز سرعة 105 كم/س.
القطار الجديد من تطوير شركة CRRC Changchun Railway Vehicles، ويُتوقع أن يكون مناسبًا بشكل خاص للربط بين المدن الكبرى في الصين. ويأمل المهندسون في بدء بناء خطوط تجارية على نطاق واسع خلال السنوات الخمس المقبلة.