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"بيفا" يوقع مذكرة تعاون في البرازيل لتعزيز الرياضة في دول "بريكس"
"بيفا" يوقع مذكرة تعاون في البرازيل لتعزيز الرياضة في دول "بريكس"
سبوتنيك عربي
وقّع التحالف الدولي لكرة القدم لدول "بريكس" (بيفا) مذكرة تعاون مع الحكومة المسؤولة عن الرياضة في مدينة ريو دو جانيرو، بحضور عدد من الأبطال البرازيليين في كرة... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T13:44+0000
2025-07-10T15:20+0000
مجموعة بريكس
الاتحاد الدولي لكرة القدم
برازيلي
مذكرة تعاون
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وشارك في حفل التوقيع الفرقة البرازيلية للجمباز الفني وأبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة وفرقة الفنون البرازيلية، وعلى هامش قمة "بركس" تم توزيع ورقة نقدية تذكارية صممت في روسيا تحمل شعار "بيفا"، وصورة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لدول "بريكس" (بيفا) الدكتور سالم المزيني.وكان أكد رئيس "بيفا" سالم حميد المزيني، في حديث سابق لـ"سبوتنيك"، أن"بيفا" هو سر تطور الدبلوماسية الرياضية، التي تقرب الشعوب، بثقافاتها وفهمها وأعراقها ودياناتها ولغاتها، البيفا هي تقارب الشعوب والثقافات والوحدة بين دول بريكس".وتعد دول "بريكس" غنية بثقافاتها، برياضاتها وانتصاراتها الرياضية، وبالرياضات الثقافية (أي الخاصة بثقافة كل بلد)، ففي الإمارات يوجد سباق الإبل، وفي روسيا يوجد التزلج والهوكي والجيمنازيوم، والهند والصين لها رياضاتهما الخاصة.
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مجموعة بريكس, الاتحاد الدولي لكرة القدم, برازيلي, مذكرة تعاون
مجموعة بريكس, الاتحاد الدولي لكرة القدم, برازيلي, مذكرة تعاون

"بيفا" يوقع مذكرة تعاون في البرازيل لتعزيز الرياضة في دول "بريكس"

13:44 GMT 10.07.2025 (تم التحديث: 15:20 GMT 10.07.2025)
© Photo / Social Media Images"بيفا" والبرازيل يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز الرياضة في دول "بريكس"
بيفا والبرازيل يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز الرياضة في دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
© Photo / Social Media Images
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وقّع التحالف الدولي لكرة القدم لدول "بريكس" (بيفا) مذكرة تعاون مع الحكومة المسؤولة عن الرياضة في مدينة ريو دو جانيرو، بحضور عدد من الأبطال البرازيليين في كرة القدم، كالبطل ببيتو، وأبطال في الجري وفنون القتال، بالإضافة إلى عدد كبير من الصحفيين والدبلوماسيين والمسؤولين من روسيا والبرازيل والإمارات العربية المتحدة.
وشارك في حفل التوقيع الفرقة البرازيلية للجمباز الفني وأبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة وفرقة الفنون البرازيلية، وعلى هامش قمة "بركس" تم توزيع ورقة نقدية تذكارية صممت في روسيا تحمل شعار "بيفا"، وصورة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لدول "بريكس" (بيفا) الدكتور سالم المزيني.
وتهدف مذكرة التعاون إلى تبني "بيفا" الأطفال الموهوبين من البرازيل، ودول "بريكس" كافة، لتدريبهم تربية رياضية صحيحة، ودعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقيادتهم نحو العالمية، وتوفير لهم جميع الفرص لتحقيق حلمهم بأن يصبحوا أبطال المستقبل.
وكان أكد رئيس "بيفا" سالم حميد المزيني، في حديث سابق لـ"سبوتنيك"، أن"بيفا" هو سر تطور الدبلوماسية الرياضية، التي تقرب الشعوب، بثقافاتها وفهمها وأعراقها ودياناتها ولغاتها، البيفا هي تقارب الشعوب والثقافات والوحدة بين دول بريكس".
وتعد دول "بريكس" غنية بثقافاتها، برياضاتها وانتصاراتها الرياضية، وبالرياضات الثقافية (أي الخاصة بثقافة كل بلد)، ففي الإمارات يوجد سباق الإبل، وفي روسيا يوجد التزلج والهوكي والجيمنازيوم، والهند والصين لها رياضاتهما الخاصة.
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