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https://sarabic.ae/20250710/تصويت-برأيك-ما-هو-السبب-وراء-إعلان-تنسيق-الردع-النووي-بين-فرنسا-وبريطانيا؟--1102567760.html
تصويت... برأيك ما هو السبب وراء إعلان "تنسيق" الردع النووي بين فرنسا وبريطانيا؟
تصويت... برأيك ما هو السبب وراء إعلان "تنسيق" الردع النووي بين فرنسا وبريطانيا؟
سبوتنيك عربي
أعلنت بريطانيا وفرنسا، أنهما ستوقعان اليوم الخميس إعلانا مشتركا ينص على إمكانية "تنسيق" قدراتهما النووية الرادعة، رغم احتفاظ كل دولة باستقلالية منظومتها. 10.07.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت وزارة الدفاع البريطانية والرئاسة الفرنسية، في بيان مشترك، أن وسائل الردع النووي لكلا البلدين ستظل خاضعة للسيطرة الوطنية، لكنها "قابلة للتنسيق" في حال وقوع تهديد بالغ لأمن القارة.برأيك ما هو السبب وراء إعلان "تنسيق" الردع النووي بين فرنسا وبريطانيا؟
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تصويت... برأيك ما هو السبب وراء إعلان "تنسيق" الردع النووي بين فرنسا وبريطانيا؟

16:17 GMT 10.07.2025
© AP Photo / Yui Mokرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Yui Mok
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أعلنت بريطانيا وفرنسا، أنهما ستوقعان اليوم الخميس إعلانا مشتركا ينص على إمكانية "تنسيق" قدراتهما النووية الرادعة، رغم احتفاظ كل دولة باستقلالية منظومتها.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية والرئاسة الفرنسية، في بيان مشترك، أن وسائل الردع النووي لكلا البلدين ستظل خاضعة للسيطرة الوطنية، لكنها "قابلة للتنسيق" في حال وقوع تهديد بالغ لأمن القارة.

وسيوقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإعلان في ختام زيارته الرسمية إلى بريطانيا التي تستمر ثلاثة أيام، والتي تختم بقمة ثنائية تهدف إلى "إعادة تنشيط" العلاقات الدفاعية بين الحليفين، مع التركيز على تطوير صواريخ مشتركة وتعزيز التعاون النووي.

برأيك ما هو السبب وراء إعلان "تنسيق" الردع النووي بين فرنسا وبريطانيا؟

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