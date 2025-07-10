https://sarabic.ae/20250710/تصويت-برأيك-ما-هو-السبب-وراء-إعلان-تنسيق-الردع-النووي-بين-فرنسا-وبريطانيا؟--1102567760.html
تصويت... برأيك ما هو السبب وراء إعلان "تنسيق" الردع النووي بين فرنسا وبريطانيا؟
تصويت... برأيك ما هو السبب وراء إعلان "تنسيق" الردع النووي بين فرنسا وبريطانيا؟
سبوتنيك عربي
أعلنت بريطانيا وفرنسا، أنهما ستوقعان اليوم الخميس إعلانا مشتركا ينص على إمكانية "تنسيق" قدراتهما النووية الرادعة، رغم احتفاظ كل دولة باستقلالية منظومتها. 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T16:17+0000
2025-07-10T16:17+0000
2025-07-10T16:17+0000
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وذكرت وزارة الدفاع البريطانية والرئاسة الفرنسية، في بيان مشترك، أن وسائل الردع النووي لكلا البلدين ستظل خاضعة للسيطرة الوطنية، لكنها "قابلة للتنسيق" في حال وقوع تهديد بالغ لأمن القارة.برأيك ما هو السبب وراء إعلان "تنسيق" الردع النووي بين فرنسا وبريطانيا؟
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استطلاعات الرأي, بريطانيا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, النووي, опросы
استطلاعات الرأي, بريطانيا, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, النووي, опросы
تصويت... برأيك ما هو السبب وراء إعلان "تنسيق" الردع النووي بين فرنسا وبريطانيا؟
أعلنت بريطانيا وفرنسا، أنهما ستوقعان اليوم الخميس إعلانا مشتركا ينص على إمكانية "تنسيق" قدراتهما النووية الرادعة، رغم احتفاظ كل دولة باستقلالية منظومتها.
وذكرت وزارة الدفاع البريطانية والرئاسة الفرنسية، في بيان مشترك، أن وسائل الردع النووي لكلا البلدين ستظل خاضعة للسيطرة الوطنية، لكنها "قابلة للتنسيق" في حال وقوع تهديد بالغ لأمن القارة.
وسيوقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإعلان في ختام زيارته الرسمية إلى بريطانيا التي تستمر ثلاثة أيام، والتي تختم بقمة ثنائية تهدف إلى "إعادة تنشيط" العلاقات الدفاعية بين الحليفين، مع التركيز على تطوير صواريخ مشتركة وتعزيز التعاون النووي.
برأيك ما هو السبب وراء إعلان "تنسيق" الردع النووي بين فرنسا وبريطانيا؟