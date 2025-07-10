https://sarabic.ae/20250710/تقرير-إيران-لم-تنقل-اليورانيوم-المخصب-قبل-الضربات-الأمريكية--1102542665.html

تقرير: إيران لم تنقل اليورانيوم المخصب قبل الضربات الأمريكية

تقرير: إيران لم تنقل اليورانيوم المخصب قبل الضربات الأمريكية

سبوتنيك عربي

قال مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الخميس، إن معلومات المخابرات الإسرائيلية تفيد بأن اليورانيوم المخصب في منشآت فوردو ونطنز وأصفهان الإيرانية لم يُنقل قبل الضربات... 10.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-10T07:22+0000

2025-07-10T07:22+0000

2025-07-10T07:22+0000

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ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي - لم تذكره - أنه "من الممكن الوصول إلى اليورانيوم المخصب في أصفهان لكن نقله سيكون صعبا".وأوضحت صحيفة غربية أنه سبق المعلومات التي أشار إليها المسؤول الإسرائيلي، تأكيد الاستخبارات الفرنسية أيضا بأن مكونات البرنامج النووي الإيراني تضررت بشدة، جراء القصف الأمريكي.وأضاف رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية، نيكولا ليرنر، أن بلاده لديها مؤشرات على أماكن مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، لكنها غير مؤكدَة.فيما أشار المسؤول الفرنسي إلى أن "بعض مخزونات اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب دُمرت جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية، ما أعاد جميع جوانب برنامج طهران النووي إلى الوراء لعدة أشهر".وأبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في الثاني من الشهر الجاري، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بتنفيذ قرار البرلمان، القاضي بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن" رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، بعث رسالة رسمية إلى منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي، أبلغهم فيها بقانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددا على ضرورة تنفيذه فورا.وصادق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.يذكر أنه في 13 يونيو/حزيران الماضي، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يومًا، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع.حيث شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

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