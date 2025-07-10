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https://sarabic.ae/20250710/تقرير-إيران-لم-تنقل-اليورانيوم-المخصب-قبل-الضربات-الأمريكية--1102542665.html
تقرير: إيران لم تنقل اليورانيوم المخصب قبل الضربات الأمريكية
تقرير: إيران لم تنقل اليورانيوم المخصب قبل الضربات الأمريكية
سبوتنيك عربي
قال مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الخميس، إن معلومات المخابرات الإسرائيلية تفيد بأن اليورانيوم المخصب في منشآت فوردو ونطنز وأصفهان الإيرانية لم يُنقل قبل الضربات... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T07:22+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي - لم تذكره - أنه "من الممكن الوصول إلى اليورانيوم المخصب في أصفهان لكن نقله سيكون صعبا".وأوضحت صحيفة غربية أنه سبق المعلومات التي أشار إليها المسؤول الإسرائيلي، تأكيد الاستخبارات الفرنسية أيضا بأن مكونات البرنامج النووي الإيراني تضررت بشدة، جراء القصف الأمريكي.وأضاف رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية، نيكولا ليرنر، أن بلاده لديها مؤشرات على أماكن مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، لكنها غير مؤكدَة.فيما أشار المسؤول الفرنسي إلى أن "بعض مخزونات اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب دُمرت جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية، ما أعاد جميع جوانب برنامج طهران النووي إلى الوراء لعدة أشهر".وأبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في الثاني من الشهر الجاري، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بتنفيذ قرار البرلمان، القاضي بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن" رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، بعث رسالة رسمية إلى منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي، أبلغهم فيها بقانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددا على ضرورة تنفيذه فورا.وصادق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.يذكر أنه في 13 يونيو/حزيران الماضي، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يومًا، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع.حيث شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20250710/مسؤول-إيراني-سنحول-بعض-الأماكن-المدمرة-جراء-الحرب-الإسرائيلية-على-إيران-إلى-متاحف-1102540826.html
https://sarabic.ae/20250710/وزير-الدفاع-الإیراني-ضرباتنا-القاصمة-على-إسرائيل-أدت-إلى-طلب-وقف-إطلاق-النار-1102541256.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تقرير: إيران لم تنقل اليورانيوم المخصب قبل الضربات الأمريكية

07:22 GMT 10.07.2025
© AP Photoموقع "نطنز" النووي الإيراني
موقع نطنز النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قال مسؤول إسرائيلي بارز، اليوم الخميس، إن معلومات المخابرات الإسرائيلية تفيد بأن اليورانيوم المخصب في منشآت فوردو ونطنز وأصفهان الإيرانية لم يُنقل قبل الضربات الأمريكية.
ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم الخميس، عن مسؤول إسرائيلي - لم تذكره - أنه "من الممكن الوصول إلى اليورانيوم المخصب في أصفهان لكن نقله سيكون صعبا".
مبنى سكني مدمر أصيب بصاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
مسؤول إيراني: سنحول بعض الأماكن المدمرة جراء الحرب الإسرائيلية على إيران إلى متاحف
06:05 GMT
وأوضحت صحيفة غربية أنه سبق المعلومات التي أشار إليها المسؤول الإسرائيلي، تأكيد الاستخبارات الفرنسية أيضا بأن مكونات البرنامج النووي الإيراني تضررت بشدة، جراء القصف الأمريكي.
وأضاف رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية، نيكولا ليرنر، أن بلاده لديها مؤشرات على أماكن مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، لكنها غير مؤكدَة.
فيما أشار المسؤول الفرنسي إلى أن "بعض مخزونات اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب دُمرت جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية، ما أعاد جميع جوانب برنامج طهران النووي إلى الوراء لعدة أشهر".
وأبلغ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في الثاني من الشهر الجاري، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بتنفيذ قرار البرلمان، القاضي بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، بأن" رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، بعث رسالة رسمية إلى منظمة الطاقة الذرية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي، أبلغهم فيها بقانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددا على ضرورة تنفيذه فورا.
وصادق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يدعو لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية في البلاد.
وزير الدفاع الإيراني، أمير عزيز نصير زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
وزير الدفاع الإیراني: ضرباتنا القاصمة على إسرائيل أدت إلى طلب وقف إطلاق النار
06:34 GMT
يذكر أنه في 13 يونيو/حزيران الماضي، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يومًا، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع.
حيث شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.
من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
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