طريقة جديدة تكتسب شعبية هائلة في إنقاص الوزن

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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
09:03 GMT
27 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: الطاقة النووية في مصر تقلل التبعية للمصادر الخارجية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اتحاد "بيفا" لدول "بريكس" يتحضر لمونديال كرة القدم الخاص بدولها
09:33 GMT
26 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
ختام القمة الثالثة مدريد – أفريقيا التي تهدف الى تعميق الاستثمار والتجارة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:29 GMT
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البرنامج المسائي
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مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا لم تعد سيدة العالم.. ومحاولاتها النووية تأتي متأخرة
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ملفات ساخنة
الدلالات السياسية لزيارة رئيس مجلس الدولة الصيني للقاهرة؟
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بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
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https://sarabic.ae/20250710/طريقة-جديدة-تكتسب-شعبية-هائلة-في-إنقاص-الوزن-1102569606.html
طريقة جديدة تكتسب شعبية هائلة في إنقاص الوزن
طريقة جديدة تكتسب شعبية هائلة في إنقاص الوزن
سبوتنيك عربي
يعاني كثير من الأشخاص من صعوبة في إنقاص الوزن، ليس فقط بسبب العادات الغذائية، بل أيضا بسبب تحديات الالتزام بأنظمة معقدة تتطلب حسابات دقيقة أو تمارين مجهدة. 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T17:20+0000
2025-07-10T17:20+0000
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إنقاص الوزن
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وبينما يستمر البحث عن حلول فعالة وسهلة، يبرز اتجاه جديد يحظى باهتمام واسع لدى من يسعون إلى خسارة الوزن بأسلوب مرن يناسب وتيرة الحياة السريعة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، التي أشارت إلى أن الطريقة الجديدة تعرف بـ "30 - 30 - 30"، مشيرة إلى أنها انتشرت مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مستوحاة من كتاب "ذا فور أور بودي" للمؤلف الأمريكي تيم فيريس.وتقوم هذه الطريقة على 3 خطوات صباحية بسيطة تتضمن تناول 30 غراما من البروتين خلال أول 30 دقيقة بعد الاستيقاظ، ثم ممارسة 30 دقيقة من التمارين منخفضة الكثافة.ويكمن سر شعبية هذه القاعدة في بساطتها وقدرتها على التكيف مع الجداول اليومية المزدحمة. فهي لا تتطلب مراقبة صارمة للسعرات أو التزاما برياضة عنيفة، بل توفر روتينا قابلا للتطبيق دون تغييرات كبيرة في نمط الحياة.ويشير من جربوا القاعدة إلى تحسن في مستويات الطاقة، وانخفاض في الشهية، وتحكم أفضل في نسبة السكر في الدم. كما يراها البعض وسيلة قابلة للاستمرار على المدى الطويل.ورغم عدم وجود دراسات علمية شاملة حول القاعدة نفسها، إلا أن الأبحاث تدعم بعض عناصرها. فتناول البروتين في الصباح يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من تناول الوجبات الخفيفة.ومن أمثلة مصادر البروتين المناسبة: البيض، الزبادي اليوناني، الجبن القريش، مشروبات البروتين أو شرائح الدجاج.أما التمارين المطلوبة، فهي لا تتجاوز المشي السريع أو ركوب الدراجة الثابتة.
https://sarabic.ae/20240606/دراسة-أدوية-إنقاص-الوزن-قد-تحارب-السرطان-1089590301.html
https://sarabic.ae/20240124/منتجات-غذائية-لإنقاص-الوزن-1085358523.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, الصحة, إنقاص الوزن
منوعات, أخبار العالم الآن, الصحة, إنقاص الوزن

طريقة جديدة تكتسب شعبية هائلة في إنقاص الوزن

17:20 GMT 10.07.2025
© AP Photo / Ron Heflinإنقاص الوزن - ريجيم - دايت
إنقاص الوزن - ريجيم - دايت - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Ron Heflin
تابعنا عبر
يعاني كثير من الأشخاص من صعوبة في إنقاص الوزن، ليس فقط بسبب العادات الغذائية، بل أيضا بسبب تحديات الالتزام بأنظمة معقدة تتطلب حسابات دقيقة أو تمارين مجهدة.
وبينما يستمر البحث عن حلول فعالة وسهلة، يبرز اتجاه جديد يحظى باهتمام واسع لدى من يسعون إلى خسارة الوزن بأسلوب مرن يناسب وتيرة الحياة السريعة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، التي أشارت إلى أن الطريقة الجديدة تعرف بـ "30 - 30 - 30"، مشيرة إلى أنها انتشرت مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهي مستوحاة من كتاب "ذا فور أور بودي" للمؤلف الأمريكي تيم فيريس.
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
مجتمع
دراسة: أدوية إنقاص الوزن قد تحارب السرطان
6 يونيو 2024, 18:41 GMT
وتقوم هذه الطريقة على 3 خطوات صباحية بسيطة تتضمن تناول 30 غراما من البروتين خلال أول 30 دقيقة بعد الاستيقاظ، ثم ممارسة 30 دقيقة من التمارين منخفضة الكثافة.
ويكمن سر شعبية هذه القاعدة في بساطتها وقدرتها على التكيف مع الجداول اليومية المزدحمة. فهي لا تتطلب مراقبة صارمة للسعرات أو التزاما برياضة عنيفة، بل توفر روتينا قابلا للتطبيق دون تغييرات كبيرة في نمط الحياة.
ويشير من جربوا القاعدة إلى تحسن في مستويات الطاقة، وانخفاض في الشهية، وتحكم أفضل في نسبة السكر في الدم. كما يراها البعض وسيلة قابلة للاستمرار على المدى الطويل.
الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2024
منتجات غذائية لإنقاص الوزن
24 يناير 2024, 10:34 GMT
ورغم عدم وجود دراسات علمية شاملة حول القاعدة نفسها، إلا أن الأبحاث تدعم بعض عناصرها. فتناول البروتين في الصباح يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من تناول الوجبات الخفيفة.
ومن أمثلة مصادر البروتين المناسبة: البيض، الزبادي اليوناني، الجبن القريش، مشروبات البروتين أو شرائح الدجاج.
أما التمارين المطلوبة، فهي لا تتجاوز المشي السريع أو ركوب الدراجة الثابتة.
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