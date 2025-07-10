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https://sarabic.ae/20250710/كيف-تنفق-الولايات-المتحدة-الأموال-المخصصة-لأوكرانيا؟-1102556462.html
كيف تنفق الولايات المتحدة الأموال المخصصة لأوكرانيا؟
كيف تنفق الولايات المتحدة الأموال المخصصة لأوكرانيا؟
سبوتنيك عربي
بينما تعلن واشنطن دعمها المالي والعسكري المتواصل لأوكرانيا، تكشف الأرقام أن جزءا كبيرا من هذه الأموال يعود فعليا إلى الداخل الأمريكي، وتحديدا إلى المجمع... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

كيف تنفق الولايات المتحدة الأموال المخصصة لأوكرانيا؟

12:29 GMT 10.07.2025 (تم التحديث: 13:09 GMT 10.07.2025)
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بينما تعلن واشنطن دعمها المالي والعسكري المتواصل لأوكرانيا، تكشف الأرقام أن جزءا كبيرا من هذه الأموال يعود فعليا إلى الداخل الأمريكي، وتحديدا إلى المجمع الصناعي العسكري. تعرّف من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك"، على كيفية توجيه أكثر من 1.6 مليار دولار خصصت لكييف نحو مشاريع تصنيع وتحديث البنية التحتية العسكرية داخل الولايات المتحدة.
كيف تنفق الولايات المتحدة الأموال المخصصة لأوكرانيا؟ - سبوتنيك عربي
كيف تنفق الولايات المتحدة الأموال المخصصة لأوكرانيا؟ - سبوتنيك عربي
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