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مصر ترد على تصريحات رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور
مصر ترد على تصريحات رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور
سبوتنيك عربي
نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، بشأن تدخل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لزيادة سعر قطعة أرض كان يعتزم... 10.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضح المتحدث باسم المجلس، محمد الحمصاني، في بيان على مواقع التواصل، أنه "جرى الاستعلام من الجهات الحكومية المعنية بأراضي الساحل الشمالي، وتبيّن أنها لم تتلق أي طلب من المستثمر المذكور للحصول على أراضٍ في المنطقة، ما يجعل الادعاء لا أساس له من الصحة ومجرد واقعة مختلقة".وأكد أن "إجراءات تخصيص الأراضي للاستثمار في الساحل الشمالي وغيرها تخضع لضوابط واضحة لدى الجهات صاحبة الولاية، ولا تتم عبر تدخلات شخصية من أي مسؤول".وختم المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، بالتأكيد على "ترحيب مصر بالأشقاء الإماراتيين، سواء كانوا مستثمرين أو زائرين"، مشيرا إلى أن "العديد من المستثمرين الإماراتيين حققوا نجاحات كبيرة داخل مصر، وهو ما يصرحون به في لقاءاتهم الإعلامية".
https://sarabic.ae/20231003/رجل-أعمال-إماراتي-يرد-على-ادعاءات-تقدمه-بطلب-مثير-للجدل-من-الرئيس-المصري-1081615608.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
مصر ترد على تصريحات رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور
نفى مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، بشأن تدخل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، لزيادة سعر قطعة أرض كان يعتزم شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأوضح المتحدث باسم المجلس، محمد الحمصاني، في بيان على مواقع التواصل، أنه "جرى الاستعلام من الجهات الحكومية المعنية بأراضي الساحل الشمالي، وتبيّن أنها لم تتلق أي طلب من المستثمر المذكور للحصول على أراضٍ في المنطقة، ما يجعل الادعاء لا أساس له من الصحة ومجرد واقعة مختلقة".
وتساءل المتحدث الرسمي: "حتى إذا كان الشراء من مواطنين، فما الداعي لتدخل رئيس الوزراء في تحديد السعر؟".
وأكد أن "إجراءات تخصيص الأراضي للاستثمار في الساحل الشمالي وغيرها تخضع لضوابط واضحة لدى الجهات صاحبة الولاية، ولا تتم عبر تدخلات شخصية من أي مسؤول".
وختم المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، بالتأكيد على "ترحيب مصر بالأشقاء الإماراتيين، سواء كانوا مستثمرين أو زائرين"، مشيرا إلى أن "العديد من المستثمرين الإماراتيين حققوا نجاحات كبيرة داخل مصر، وهو ما يصرحون به في لقاءاتهم الإعلامية".