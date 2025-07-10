https://sarabic.ae/20250710/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-للمرشد-الإيراني-لا-يوجد-مكان-يمكنك-الاختباء-فيه-1102566743.html
وزير الدفاع الإسرائيلي للمرشد الإيراني: لا يوجد مكان يمكنك الاختباء فيه
وزير الدفاع الإسرائيلي للمرشد الإيراني: لا يوجد مكان يمكنك الاختباء فيه
سبوتنيك عربي
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، تهديدا ضد إيران، وذلك في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج دورة طيارين في سلاح الجو الإسرائيلي. 10.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-10T15:46+0000
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وقال كاتس: "حفل التخرج رسالة مباشرة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي وعصابة آيات الله في إيران: ستطالكم يد إسرائيل الطويلة في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون من خلاله تهديد إسرائيل وإيذائها".وأضاف لخامنئي: "لا مكان للاختباء فيه، إذا اضطررنا للعودة، فسنعود بقوة أكبر"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وفي الحفل أيضا، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن الحرب الأخيرة في إيران كانت "لحظة أثبتنا فيها لأنفسنا وللعالم أنه عندما يتعرض شعب إسرائيل للتهديد، فإننا نعرف كيف نتحد ونتحرك ونضرب بدقة وقوة ومسؤولية".يذكر أنه في 13 يونيو/حزيران 2025، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران وإسرائيل لمدة 12 يومًا، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع.حيث شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية في قطر والعراق دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
https://sarabic.ae/20250710/مسؤول-إيراني-سنحول-بعض-الأماكن-المدمرة-جراء-الحرب-الإسرائيلية-على-إيران-إلى-متاحف-1102540826.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الدفاع الإسرائيلي للمرشد الإيراني: لا يوجد مكان يمكنك الاختباء فيه
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، تهديدا ضد إيران، وذلك في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج دورة طيارين في سلاح الجو الإسرائيلي.
وقال كاتس: "حفل التخرج رسالة مباشرة إلى المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي وعصابة آيات الله في إيران: ستطالكم يد إسرائيل الطويلة في طهران وتبريز وأصفهان، وفي أي مكان تحاولون من خلاله تهديد إسرائيل وإيذائها".
وأضاف لخامنئي: "لا مكان للاختباء فيه، إذا اضطررنا للعودة، فسنعود بقوة أكبر"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وفي الحفل أيضا، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن الحرب الأخيرة في إيران كانت "لحظة أثبتنا فيها لأنفسنا وللعالم أنه عندما يتعرض شعب إسرائيل للتهديد، فإننا نعرف كيف نتحد ونتحرك ونضرب بدقة وقوة ومسؤولية".
يذكر أنه في 13 يونيو/حزيران 2025، اندلعت مواجهات متبادلة غير مسبوقة بين إيران
وإسرائيل لمدة 12 يومًا، وقادت الحرب إلى تدخل أمريكي عسكري مباشر في الصراع.
حيث شنت الولايات المتحدة غارات وهجمات على 3 منشآت نووية طالت منشأة فوردو ونطنز وأصفهان.
من جانبها، ردت طهران مستهدفة قواعد عسكرية
أمريكية في قطر والعراق دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن ترامب بعد ساعات وبشكل مفاجئ وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.