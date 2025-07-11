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ألبانيزي ردا على العقوبات الأمريكية ضدها: لم يعد هناك خطوط حمراء
ألبانيزي ردا على العقوبات الأمريكية ضدها: لم يعد هناك خطوط حمراء
سبوتنيك عربي
وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، العقوبات الأمريكية المفروضة ضدها بأنها "ليست دليل قوة بل... 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T20:46+0000
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وقالت ألبانيزي، في منشور على منصة "إكس"، أمس الخميس، إن معاقبة من يتحدث باسم الضعفاء "يكشف عن ذنب الأقوياء لا عن قوتهم".وقالت فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الجمعة، إن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها قد تُقيد حركتها وتحدث "أثرا مخيفا" على من يتعاونون معها، لكنها أكدت تمسكها بمواصلة مهامها.وأوضحت ألبانيزي، في تصريح عبر الفيديو لإعلام غربي من البوسنة، أنها تواجه حاليا تجميدا لأصولها وقيودا محتملة على تنقلها.وقالت: "لم تعد هناك خطوط حمراء... هذا تطور مخيف"، محذرة من أن القرار الأمريكي يشكل "سابقة خطيرة" قد تؤثر على المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.يذكر أن ألبانيزي، أعلنت مرارا أن ما يحدث في غزة، "إبادة جماعية مدبرة"، وأعربت عن دعمها لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كما دعت إلى "فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل" و"تعليق الاتفاقات التجارية" معها، محذرة من أن "ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربا، بل حملة إبادة".وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الأربعاء الماضي، أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، بسبب جهودها التي تهدف إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات وقادة أمريكيين وإسرائيليين.
https://sarabic.ae/20250711/انحياز-فاضح-لإسرائيل-حماس-تنتقد-بشدة-عقوبات-واشنطن-بحق-ألبانيزي-1102596774.html
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منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة
منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة

ألبانيزي ردا على العقوبات الأمريكية ضدها: لم يعد هناك خطوط حمراء

20:46 GMT 11.07.2025
© AP Photo / Darko Bandicالمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Darko Bandic
تابعنا عبر
وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، العقوبات الأمريكية المفروضة ضدها بأنها "ليست دليل قوة بل دليل ذنب".
وقالت ألبانيزي، في منشور على منصة "إكس"، أمس الخميس، إن معاقبة من يتحدث باسم الضعفاء "يكشف عن ذنب الأقوياء لا عن قوتهم".
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الجمعة، إن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها قد تُقيد حركتها وتحدث "أثرا مخيفا" على من يتعاونون معها، لكنها أكدت تمسكها بمواصلة مهامها.
وأوضحت ألبانيزي، في تصريح عبر الفيديو لإعلام غربي من البوسنة، أنها تواجه حاليا تجميدا لأصولها وقيودا محتملة على تنقلها.
وقالت: "لم تعد هناك خطوط حمراء... هذا تطور مخيف"، محذرة من أن القرار الأمريكي يشكل "سابقة خطيرة" قد تؤثر على المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأضافت: "قد يمنعني القرار من السفر، كما سيجعل من الصعب على الأمريكيين أو حاملي البطاقة الخضراء التعامل معي دون تعرضهم للمساءلة أو التضييق".
يذكر أن ألبانيزي، أعلنت مرارا أن ما يحدث في غزة، "إبادة جماعية مدبرة"، وأعربت عن دعمها لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كما دعت إلى "فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل" و"تعليق الاتفاقات التجارية" معها، محذرة من أن "ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربا، بل حملة إبادة".
المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
"انحياز فاضح لإسرائيل"... "حماس" تنتقد بشدة عقوبات واشنطن بحق ألبانيزي
12:38 GMT
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الأربعاء الماضي، أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، بسبب جهودها التي تهدف إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات وقادة أمريكيين وإسرائيليين.
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