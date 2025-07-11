https://sarabic.ae/20250711/ألبانيزي-ردا-على-العقوبات-الأمريكية-ضدها-لم-يعد-هناك-خطوط-حمراء-1102609532.html

ألبانيزي ردا على العقوبات الأمريكية ضدها: لم يعد هناك خطوط حمراء

ألبانيزي ردا على العقوبات الأمريكية ضدها: لم يعد هناك خطوط حمراء

سبوتنيك عربي

وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، العقوبات الأمريكية المفروضة ضدها بأنها "ليست دليل قوة بل... 11.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-11T20:46+0000

2025-07-11T20:46+0000

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وقالت ألبانيزي، في منشور على منصة "إكس"، أمس الخميس، إن معاقبة من يتحدث باسم الضعفاء "يكشف عن ذنب الأقوياء لا عن قوتهم".وقالت فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الجمعة، إن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها قد تُقيد حركتها وتحدث "أثرا مخيفا" على من يتعاونون معها، لكنها أكدت تمسكها بمواصلة مهامها.وأوضحت ألبانيزي، في تصريح عبر الفيديو لإعلام غربي من البوسنة، أنها تواجه حاليا تجميدا لأصولها وقيودا محتملة على تنقلها.وقالت: "لم تعد هناك خطوط حمراء... هذا تطور مخيف"، محذرة من أن القرار الأمريكي يشكل "سابقة خطيرة" قد تؤثر على المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.يذكر أن ألبانيزي، أعلنت مرارا أن ما يحدث في غزة، "إبادة جماعية مدبرة"، وأعربت عن دعمها لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كما دعت إلى "فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل" و"تعليق الاتفاقات التجارية" معها، محذرة من أن "ممارسات إسرائيل في غزة ليست حربا، بل حملة إبادة".وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الأربعاء الماضي، أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي، بسبب جهودها التي تهدف إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات وقادة أمريكيين وإسرائيليين.

https://sarabic.ae/20250711/انحياز-فاضح-لإسرائيل-حماس-تنتقد-بشدة-عقوبات-واشنطن-بحق-ألبانيزي-1102596774.html

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