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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20250711/القسام-توجه-رسالة-تحذير-للجنود-الإسرائيليين-بـ3-لغات-1102605862.html
"القسام" توجه رسالة تحذير للجنود الإسرائيليين بـ3 لغات
"القسام" توجه رسالة تحذير للجنود الإسرائيليين بـ3 لغات
سبوتنيك عربي
وجهت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، رسالة للجيش الإسرائيلي عقب مقتل أحد جنوده في قطاع غزة. 11.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-11T18:17+0000
2025-07-11T18:17+0000
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وقالت الكتائب في بيان مقتضب: "حظ أبراهام أزولاي سيئ... ومصير الجندي التالي سيكون أفضل كأسير جديد لدينا"، في إشارة إلى نية الحركة أسر جنود إسرائيليين.ونشرت الرسالة بثلاث لغات، هي العربية، والإنجليزية، والعبرية، وفقا لوكالة أنباء "سما" الفلسطينية.وأكد الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، مقتل الجندي أبراهام أزولاي برصاص مقاتلين خلال كمين في خان يونس، بعدما خرج مقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية من أحد الأنفاق وحاولوا أسره.ويأتي هذا الاعتراف الإسرائيلي بعد إعلان "كتائب القسام" تنفيذها عملية هجومية، استهدفت تجمعا لجنود الجيش وآلياته في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.وأوضحت الكتائب أن عناصرها استهدفوا دبابة من طراز "ميركافا" وناقلة جند باستخدام قذائف "الياسين 105"، مشيرة إلى أنهم حاولوا أسر أحد الجنود، لكن الظروف الميدانية حالت دون ذلك، فتمت تصفيته والاستيلاء على سلاحه.
https://sarabic.ae/20250709/كتائب-القسام-تكشف-تفاصيل-الإغارة-على-تجمع-لجنود-إسرائيليين-ومحاولة-أسر-أحدهم-1102530952.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن

"القسام" توجه رسالة تحذير للجنود الإسرائيليين بـ3 لغات

18:17 GMT 11.07.2025
© AP Photo / Abed Hajjarمقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة
مقاتلون من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أثناء الإفراج عن رهائن إسرائيليين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Abed Hajjar
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وجهت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الجمعة، رسالة للجيش الإسرائيلي عقب مقتل أحد جنوده في قطاع غزة.
وقالت الكتائب في بيان مقتضب: "حظ أبراهام أزولاي سيئ... ومصير الجندي التالي سيكون أفضل كأسير جديد لدينا"، في إشارة إلى نية الحركة أسر جنود إسرائيليين.
ونشرت الرسالة بثلاث لغات، هي العربية، والإنجليزية، والعبرية، وفقا لوكالة أنباء "سما" الفلسطينية.
وأكد الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، مقتل الجندي أبراهام أزولاي برصاص مقاتلين خلال كمين في خان يونس، بعدما خرج مقاتلو حركة "حماس" الفلسطينية من أحد الأنفاق وحاولوا أسره.
كتائب القسام تنتشر في خان يونس جنوبي قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
"كتائب القسام" تكشف تفاصيل الإغارة على تجمع لجنود إسرائيليين ومحاولة أسر أحدهم
9 يوليو, 15:08 GMT
ويأتي هذا الاعتراف الإسرائيلي بعد إعلان "كتائب القسام" تنفيذها عملية هجومية، استهدفت تجمعا لجنود الجيش وآلياته في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأوضحت الكتائب أن عناصرها استهدفوا دبابة من طراز "ميركافا" وناقلة جند باستخدام قذائف "الياسين 105"، مشيرة إلى أنهم حاولوا أسر أحد الجنود، لكن الظروف الميدانية حالت دون ذلك، فتمت تصفيته والاستيلاء على سلاحه.
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